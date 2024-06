Nigel Farage ha contestato gli insulti razzisti del concorrente

Per riprodurre questo contenuto, abilita JavaScript o prova un altro browser Spiegazione video, A Farage è stato chiesto come affronta il razzismo all’interno del Partito riformista britannico

autore, Kate Whannell

Ruolo, Reporter politico

2 ore fa

Il leader del Partito riformista britannico Nigel Farage ha ribadito che i filmati che mostrano commenti razzisti apparentemente fatti da uno degli attivisti del suo partito erano una “montatura”.

Ha affrontato le domande rabbiose del pubblico del Question Time della BBC durante una trasmissione di Channel 4 che mostrava Andrew Parker, un membro del Partito riformista britannico, usare un termine razzista nei confronti del primo ministro Rishi Sunak.

Farage ha descritto i commenti come una “serie di abusi indecenti”, ma ha suggerito che l’uomo potrebbe essere stato pagato.

In risposta ad altri commenti fatti dai candidati del Partito riformista britannico, Farage ha detto che “non voleva avere niente a che fare con” loro e ha aggiunto che aveva ritirato il suo sostegno nei loro confronti.

Nello stesso programma, il co-leader del Partito dei Verdi Adrian Ramsay ha condannato i commenti di Parker come “spaventosi” e ha detto che sono un “forte promemoria del futuro verso cui potremmo dirigerci se le persone sostengono la riforma elettorale”.

Interrogato sui commenti fatti da alcuni dei suoi candidati, ha affermato che le preoccupazioni saranno adeguatamente indagate.

Ha detto che le sue figlie “dovevano vedere e ascoltare il popolo riformista che faceva campagna per Nigel Farage” usando un linguaggio razzista contro di lui.

Ha detto che il signor Farage ha “alcune domande a cui rispondere”.

Oltre all’insulto rivolto al Primo Ministro, Parker è stato anche sentito descrivere l’Islam come “la fede più disgustosa” e suggerire alle reclute dell’esercito di effettuare un “addestramento mirato” sparando a piccole imbarcazioni che trasportano immigrati clandestini nel Regno Unito.

In una dichiarazione, Parker ha detto che voleva “scusarsi profondamente con Nigel Farage e il Partito riformista se le mie opinioni personali si riflettessero male su di loro e danneggiassero la loro reputazione poiché non era mia intenzione”.

La polizia dell’Essex ha affermato che sta “valutando urgentemente” i commenti fatti sul programma “per confermare la presenza di eventuali reati penali”.

Farage ha affermato di aver fatto di più per espellere l’estrema destra di qualsiasi persona vivente nella politica britannica.

“Ho affrontato il BNP poco più di dieci anni fa. Ho detto ai loro elettori, se questo è un voto di protesta ma non sostenete la loro agenda razzista, non votate per loro, votate per me. Li ho distrutti. “

Ha continuato ripetendo le affermazioni fatte all’inizio della giornata secondo cui il signor Parker era un attore con un alter ego, e ha suggerito che si trattasse di un “assetto politico di proporzioni sconcertanti”.

“Questo è progettato per ferirci, ed è un peccato che alcune persone ci credano”.

La BBC ha contattato Parker in merito ai commenti di Farage, ma lui non ha voluto commentare.

Channel 4 News ha affermato di impegnarsi per un “giornalismo accurato e imparziale”, aggiungendo di aver incontrato per la prima volta il signor Parker presso la sede del Partito riformista britannico e di non avergli pagato alcun denaro.

A Farage è stato poi chiesto di altri commenti fatti dai candidati del Partito riformista britannico, tra cui Edward Oakenfull che ha scritto post offensivi sui social media sul QI degli africani sub-sahariani. Ockenfull ha detto alla BBC che i suoi commenti sono stati “presi fuori contesto”.

Farage ha dichiarato di sconfessare i suddetti candidati, aggiungendo: “Non voglio avere niente a che fare con loro”.

“Ci sono persone in tutti i partiti che dicono cose cattive e sbagliate”, ha detto, aggiungendo che ciò è in parte dovuto alla necessità di trovare candidati rapidamente dopo la convocazione a sorpresa del primo ministro per le elezioni generali a luglio.

I partiti potrebbero ritirare il sostegno ai propri candidati durante questa campagna elettorale, ed è troppo tardi per impedire che compaiano sulle schede elettorali.

Al co-leader del Partito dei Verdi Adrian Ramsay è stato chiesto anche dei commenti fatti da alcuni dei suoi candidati in relazione al conflitto a Gaza, tra cui uno che ha paragonato Hamas ai combattenti della Resistenza francese nella Seconda Guerra Mondiale.

Ramsay ha affermato di non sostenere queste opinioni, aggiungendo che qualsiasi preoccupazione “sarà adeguatamente indagata attraverso i canali corretti nel partito” – affermando che tali canali sono separati dalla leadership.