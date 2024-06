Nintendo Direct giugno 2024: tutti i grandi annunci

GameSpot potrebbe ricevere entrate da partnership di affiliazione e pubblicità per la condivisione di questi contenuti e da acquisti tramite collegamenti.



Le ultime settimane hanno visto alcuni grandi live streaming su PlayStation e Xbox, e ora è il momento del Nintendo Direct di giugno 2024 e di tutti gli annunci che ne derivano. Un Nintendo Direct o un live streaming correlato si tiene ogni giugno dal 2012 e l’edizione di quest’anno si concentrerà sui giochi che verranno rilasciati nella seconda metà del 2024. Come i precedenti live streaming durante il mese della demo estiva, copriremo questo evento live e puoi effettuare il check-in periodicamente. Premi F5 per aggiornare questa pagina e visualizzare gli annunci più recenti.

I giochi Switch di cui siamo a conoscenza quest’anno includono Luigi’s Mansion 2 HD, Super Monkey Ball Banana Rumble e Nintendo World Championships: NES Edition. Poi ci sono le incognite, giochi che non hanno date di uscita specifiche come Epic Mickey: Rebrushed, Professor Layton e il nuovo mondo di Steam e Pokemon Legends: ZA.

La maggior parte di questi giochi uscirà nel 2025 e speriamo in almeno un nuovo trailer. Inoltre mancano giochi come Metroid Prime 4 e Hollo Knight: Silksong. Possiamo finalmente avere un’anteprima di questi titoli tanto attesi? Oppure vedremo Nintendo ampliare la propria libreria di Zelda con il tanto atteso porting di Wind Waker? Dovremo guardare la trasmissione per scoprirlo E Potresti rimanere deluso.

Infine, puoi contare sul supporto di terze parti per Switch, poiché il sistema vede regolarmente decine di giochi indipendenti rilasciati ogni settimana. Star Named EOS, Thank Goodness You Here e Wild Bastards sono solo alcuni dei tanti giochi che i possessori di Switch possono aspettarsi.