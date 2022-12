Nintendo rilascia una dichiarazione completa dopo aver annullato lo Smash World Tour

Modernizzazione [Fri 2nd Dec, 2022 11:30 GMT]: Abbiamo sentito all’inizio di questa settimana che i tornei non ufficiali di Smash Bros. e il prossimo round verranno cancellati con effetto immediato dopo aver ricevuto un avviso di cessazione e desistenza da parte di Nintendo.

Questo torneo avrebbe dovuto costare un’enorme quantità di denaro in spese di cancellazione e sembrava essere una deviazione per il marchio che in precedenza era stato in buoni rapporti con le licenze Nintendo.

Oggi, in un comunicato a IGNNintendo ha fornito alcune spiegazioni sul motivo per cui ha scelto di ritirare la licenza SWT e terminare l’evento. Sebbene la dichiarazione sia incentrata sulla valutazione di Nintendo del [SWT’s] attività senza licenza”, afferma inoltre che questa non è stata una decisione dell’ultimo minuto, sostenendo di aver precedentemente informato le autorità di regolamentazione del ritiro della licenza.

Forse la cosa più importante, la dichiarazione rileva che Nintendo non ha mai richiesto la chiusura del torneo del 2022, citando “l’impatto sui giocatori”. Pertanto, la dichiarazione afferma che “la decisione di annullare SWT 2022 è stata e rimane una loro scelta”.

Questi suggerimenti possono essere trovati nel seguente estratto:

La decisione di Nintendo si è basata esclusivamente sulla nostra valutazione delle proposte fatte da SWT e sulla nostra valutazione delle sue attività non autorizzate. Questa decisione non è stata influenzata da terze parti come Panda Global. Qualsiasi partner a cui concediamo la licenza deve soddisfare i nostri standard elevati quando si tratta di salute e sicurezza dei nostri fan. È inoltre importante che il Partner aderisca alle linee guida sul marchio e sulla proprietà intellettuale e agisca in conformità con le migliori pratiche professionali e organizzative. Usiamo lo stesso approccio per valutare in modo indipendente tutti i partner. Se scopriamo che un partner sta facendo qualcosa di inappropriato, lavoreremo per correggerlo.

Quando abbiamo comunicato a SWT che non avremmo concesso in licenza le loro attività nel 2022 o nel 2023, abbiamo anche detto loro verbalmente che non avevamo chiesto loro di annullare l’evento delle finali del 2022 a causa del suo impatto sui giocatori. Pertanto, la decisione di annullare SWT 2022 è stata e rimane una loro scelta.