Nintendo Switch OLED ottiene una sorprendente riduzione dei prezzi prima della vendita su Amazon

Domani, il gigante della vendita al dettaglio Amazon darà il via al suo evento di vendita di ottobre di due giorni, ma sembra che sia iniziato presto con alcune riduzioni di prezzo di Nintendo Switch OLED che meritano sicuramente una menzione.

Negli Stati Uniti, Amazon ha bianco, blu e rosso Nintendo Switch OLED per soli $ 296,73 (Si apre in una nuova scheda) Questo è un risparmio impressionante di oltre $ 50 su RRP. Nel Regno Unito, la popolare console (di solito £ 309,99) lo è ancora di più £ 17 su Amazon, fino a £ 289 (Si apre in una nuova scheda). Sono solo £ 5 in più rispetto al prezzo più basso mai registrato su Amazon.

E se stai cercando il Nintendo Switch originale, Amazon UK lo ha attualmente Console a soli £ 249,99 (Si apre in una nuova scheda) – È poco meno di £ 10 RRP, che non sembra urlare molto, ma è il prezzo più basso su Amazon da gennaio di quest’anno.

Vale la pena notare che non solo raramente vediamo sconti sulle singole console Nintendo, ma è anche molto raro vedere uno sconto superiore al 5% sui risparmi, quindi queste offerte Switch saranno difficili da battere. Non siamo sicuri se vedremo qualcosa di simile all’evento Amazon della prossima settimana, ma ci aggiorneremo Vendi Nintendo Switch Amazon (Si apre in una nuova scheda) Un articolo con eventuali risparmi è degno di nota.

Cerchi una console diversa? Non perdere un tour Le migliori offerte per Nintendo Switch (Si apre in una nuova scheda) Attualmente disponibile.

Leggi di più: