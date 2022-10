Nintendo Switch Online Surprise offre agli abbonati ulteriori vantaggi

Gli utenti di Nintendo Switch che si sono già abbonati alla versione di primo livello di Nintendo del suo servizio online, l’opzione Nintendo Switch Online + Expansion Pack, avranno presto altri vantaggi in arrivo. Annunciate da Nintendo questa settimana, queste offerte a tempo limitato sono sorprendenti aggiunte ai vantaggi già inclusi nel servizio e saranno attive dal 1 novembre. Include il doppio dei punti d’oro spesi per giochi idonei e contenuti scaricabili, nonché alcuni gettoni dell’era Nintendo 64.

Come per alcuni di questi annunci, i giocatori hanno scoperto per la prima volta questi vantaggi aggiuntivi attraverso alcuni post sul sito Web di Nintendo Japan, ma i vantaggi sono stati successivamente confermati anche per altre regioni. Ad esempio, l’account Twitter di Nintendo of America ne ha twittato questo fine settimana per confermare i franchise e quando inizieranno. Questo tweet ha anche fornito un’anteprima delle icone del Nintendo 64 in arrivo a novembre che includono cose come la console e la console stessa, Mario Kart, Star Fox, Kirby e altri personaggi e giochi memorabili.

Benefici a tempo limitato in arrivo #NintendoSwitchOnline + Membri del pacchetto di espansione l’1/11! ✔ Guadagna il doppio #MyNintendo Punti d’oro acquistando giochi digitali o DLC idonei su Nintendo # un negozio E il mio Nintendo Store. ✔ #Nintendo64 elementi dell’icona. pic.twitter.com/bBJ0cEz9Js – Nintendo America 22 ottobre 2022

Nintendo non ha specificato come saranno i “giochi digitali idonei o contenuti scaricabili”, quindi non sappiamo ancora a cosa si applica questo accordo e cosa no. Tuttavia, Nintendo ha in arrivo una serie di versioni di alto profilo, quindi ci sono buone probabilità che gli abbonati possano ottenere il doppio dei punti d’oro dagli acquisti su cose come Bayonetta 3, Pokemon Spada, E il Pokemon Scudo.

Questa funzione è disponibile anche nel Regno Unito Questa promozione Gli utenti hanno affermato che riceveranno il doppio dei punti d’oro su tutti gli acquisti nel Nintendo eShop anziché solo su alcuni. Ma ancora una volta, se c’è qualcosa di nuovo che stai pensando di acquistare dal negozio online, probabilmente non devi preoccupartene in termini di idoneità.

Sebbene questi vantaggi siano commercializzati come vantaggi a tempo limitato, esistono da molto tempo. Questi non scadranno fino al 31 gennaio e, si spera, verranno sostituiti con qualcosa dopo la scadenza per offrire vantaggi aggiuntivi agli abbonati Nintendo Switch Online + Expansion Pack.