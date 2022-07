“No” è l’ultimo film di Jordan Peele al botteghino

È il terzo film di Peele consecutivo ad aprire al numero uno al botteghino nordamericano e la più grande apertura nazionale per una sceneggiatura originale dal 2019, “Noi”, l’ultimo film di Peele, secondo lo studio.

Nonostante la trama ambigua del film, “Noob” è stato uno dei film più attesi dell’anno, quindi la sua apertura è stata un po’ fiacca. Tuttavia, sta ancora andando forte considerando che il film ha un rating R, non è associato a un marchio o a un sequel e ha un budget di produzione di 68 milioni di dollari relativamente modesto.

L’apertura di Knob supera il film d’esordio di Peele “Get Out”, che ha incassato 33 milioni di dollari nel 2017, ma non è stato all’altezza di “Noi” che ha superato le aspettative tre anni fa, Apertura per quasi 70 milioni di dollari Più che triplicare il budget di produzione di 20 milioni di dollari in un fine settimana. Entrambi i film alla fine hanno incassato 255 milioni di dollari in tutto il mondo.

Questa non è una grande apertura nel modo in cui siamo, ma il film potrebbe avere le gambe in quanto ha buone recensioni. L’83% dei critici ha un punteggio di Rotten Tomatoes.

punteggio Il risultato “Quando si tratta di Jordan Peele, non si tratta tanto del weekend di apertura quanto di costruire quel passaparola”, Paul Dergarabedian, analista dei media senior di, per CNN Affari. “I suoi film ci sono da molto tempo”.

Dergarabedian ha anche notato che non c’è davvero concorrenza nelle prossime settimane, il che potrebbe essere una buona notizia per la futura vendita dei biglietti.

Il motivo “no” non fa di più potrebbe essere dovuto a una miriade di ragioni. Tanto per cominciare, i film di Peele sono, sebbene divertenti, affidabili rompicapi. Ciò potrebbe lasciare alcuni spettatori perplessi piuttosto che deliziati, il che spiega CinemaScore “B”.

Inoltre, il marketing su “No” è stato molto vago e questo ha portato più persone a preoccuparsi delle immersioni questo fine settimana. Questo è particolarmente vero nel momento in cui l’inflazione è in aumento e il pubblico è cauto su come spendono i loro soldi.

Tutto sommato, l’apertura di “Nope” era nelle aspettative e sarebbe diventata un’altra vittoria per Peele e Universal.