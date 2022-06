Non abbiamo solo questo?

argomento di oggi

Non c’è dubbio che organizzare le voci tematiche oggi abbia richiesto molta strategia; La combinazione di asimmetria e simmetria è davvero interessante. Ci sono quattro gruppi della parola iniziale, elencati in modo abbastanza innocente, e una voce separata, più lunga e dettagliata che include una ripetizione di quella parola in un termine o espressione appropriato. Le voci più lunghe sono le stesse, ma il seme di ciascuno è nascosto da qualche parte a nord, quindi se risolvi gli indizi per questo enigma in ordine, questi duplicati (che raramente si verificano in un cruciverba) potrebbero intrufolarti.

Il primo esempio di questo puzzle deriva da una voce molto ordinaria, 18-Across: “Doohickey”. Questo risolve semplicemente la cosa. Se vuoi passare alcune voci a 27-Across, “Argument extender [ref. 18-Across]’Troverai alcune parole combattive – e qualcos’altro – che descrivono anche la seconda apparizione di qualcosa in Grid.

Appena sotto la cosa in questo puzzle c’è un 23-Across, “una competizione con molti punteggi ‘limitati’, che si risolve in RODEO (perché i cani di piccola taglia sono limitati all’uso del lazo? Non lo so). Poco dopo, a 48 e 87 dall’altra parte, è La prova è “”Sono stato in giro per l’isolato alcune volte” [ref. 23-Across]Un altro modo per dire questo è NON È IL MIO/PRIMO RODEO Ovviamente, questo NON è nemmeno un puzzle del PRIMO RODEO!

Avrei dovuto cogliere lo scopo di 33-Across, “una sensazione stranamente familiare”, prima di arrivare a questa vetrina di puzzle 70-Across”, una classica citazione di Yogi Berra [ref. 33-Across]. Ho dovuto tornare a IT’S DEJA VU ALL per associare ogni espressione con l’iterazione implementata nel puzzle.È così geniale!

Note del Creatore

Due nomi con questo nome potrebbero non essere familiari a molti analisti. Se Luigi Russolo è nuovo per te, spero che leggerai di questa persona meravigliosa, che ha inventato i suoi strumenti musicali sperimentali e ha scritto un manifesto intitolato “L’arte del rumore”. In una nota non correlata: vorrei menzionare per la cronaca che non penso che l’analisi 78-via sia una risposta legittima al cruciverba (l’ho chiamato ANI).

