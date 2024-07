Non esiste una soluzione al problema del crash dei processori Intel di 13a e 14a generazione, ovvero danni permanenti

Lunedì sembrava inizialmente l’inizio della fine per i problemi di instabilità della CPU desktop di Intel: la società ha confermato che a metà agosto sarebbe stata rilasciata una patch che dovrebbe affrontare la “causa principale” dell’esposizione all’alta tensione. Ma se il tuo processore Intel Core di 13a o 14a generazione sta già andando in crash, questa patch ovviamente non risolverà il problema.

Citando fonti anonime, Tom Hardware Rapporti Qualsiasi degrado del processore è irreversibile e un portavoce di Intel non lo ha negato quando glielo abbiamo chiesto. Intel è “fiduciosa” che la patch impedirà in primo luogo che ciò accada. (Come ulteriore precauzione, dovresti aggiornare il BIOS della scheda madre il prima possibile.) Ma se il processore difettoso è danneggiato, la soluzione migliore è sostituirlo anziché modificare le impostazioni del BIOS per cercare di mitigare i problemi.

Intel conferma che tensioni molto elevate non sono l’unico motivo per cui alcuni di questi chip si guastano. Lo conferma il portavoce di Intel Thomas Hannaford UN Il motivo principale, ma la società sta ancora indagando sulla questione. Anche il community manager di Intel, Lex Hoyos, ha rivelato alcune segnalazioni di possibile instabilità Il motivo è dovuto al problema di produzione dell’ossidazione Che è stato fissato in una data imprecisata lo scorso anno.

Ciò solleva molte domande. Intel ritirerà questi chip? Il periodo di garanzia si estende? Lo sostituiresti senza fare domande? Fermerà le vendite come ha fatto AMD con il suo processore Ryzen 9000? Identificherete i lotti difettosi che soffrono di un difetto di fabbricazione?

Abbiamo posto queste domande a Intel e non sono sicuro che le risposte ti piaceranno.

Perché questi prodotti sono ancora in vendita senza alcuna garanzia estesa?

Intel non ha interrotto le vendite né ritirato l’inventario. Non ricorderai nessun prodotto, mai. La società al momento non commenta se estenderà o meno la garanzia o come lo farà. Non condividerà le sue stime con nessuno. il bordo L’azienda non ha spiegato il motivo per cui ha continuato a vendere questi chip prima di qualsiasi riparazione.

Intel non ci ha ancora spiegato come funzionano le sostituzioni in garanzia oltre a provare a contattare nuovamente l’assistenza clienti se ti è stato negato in precedenza. Non ha spiegato come contatterà i clienti che possiedono questi chip per avvisarli del problema. READ La data di uscita di Starfield è ancora la prima metà del 2023, nonostante una cospicua assenza nell'offerta Xbox.

Ma informazioni Fare Ci ha detto che è “fiducioso” che non devi preoccuparti del deterioramento invisibile. Se al momento non riscontri problemi, la patch “sarà una soluzione preventiva efficace per i processori già in servizio”. (Se non sai se stai riscontrando problemi, Intel attualmente suggerisce Metti alla prova il tuo robot.)

Per la prima volta Intel ha confermato la portata di questo problema. È probabile che le alte tensioni influiscano su qualsiasi processore desktop di 13a o 14a generazione che consuma 65 watt o più di potenza, non solo sui chip della serie i9 che inizialmente sembravano avere il problema.

Ecco le domande che abbiamo posto a Intel e le risposte che abbiamo ricevuto via email da Hannaford di Intel:

Quanti chip Intel prevede che saranno colpiti in modo irreversibile da questi problemi?

I processori desktop Intel Core di 13a e 14a generazione con una potenza core di 65 W o superiore, comprese le versioni K/KF/KS e 65 W non K, potrebbero essere interessati dal problema dell’alta tensione. Tuttavia, ciò non significa che tutti i processori elencati siano interessati (o saranno interessati) dal problema dell’alta tensione.

Intel continua a convalidare i dati per garantire che gli scenari di instabilità segnalati a Intel per i suoi processori desktop Core di 13a e 14a generazione siano risolti.

Per i clienti che riscontrano o hanno riscontrato sintomi di instabilità sui processori desktop di 13a e/o 14a generazione, Intel continua a consigliare loro di contattare il supporto clienti Intel per ulteriore assistenza. Inoltre, se i clienti riscontrano questi sintomi di instabilità su processori desktop di 13a e/o 14a generazione ma dispongono di un’autorizzazione alla restituzione [return merchandise authorization] Se le richieste vengono rifiutate, chiediamo loro di contattare il supporto clienti Intel per ulteriore assistenza e riparazione.

Intel emetterà un richiamo?

Intel avvertirà in modo proattivo gli acquirenti di questi chip dei segnali di pericolo o della necessità di questo aggiornamento? Se sì, come li avvertirai?

Intel intende rilasciare l’aggiornamento del microcodice di produzione ai clienti OEM/ODM entro la metà di agosto o prima e in quel momento condividerà ulteriori dettagli sulla patch del microcodice.

Intel sta valutando opzioni per identificare facilmente i processori interessati sui sistemi degli utenti finali. Nel frattempo, Intel consiglia agli utenti di mantenere le impostazioni Intel predefinite sui processori desktop e di assicurarsi che il BIOS sia aggiornato. READ Le migliori offerte Xbox Cyber ​​​​Monday ancora attive

Intel ha interrotto le vendite e/o effettuato richiami di scorte del canale durante la convalida dell’aggiornamento?

Intel si aspetta che la correzione sia efficace per i chipset che sono già entrati in servizio ma che non mostrano sintomi (ad esempio degrado invisibile)? Queste CPU vivono di tempo in prestito?

Intel è fiduciosa che l’applicazione di patch al microcodice costituirà una soluzione preventiva efficace per i processori già in servizio, sebbene la convalida garantisca comunque che gli scenari di instabilità segnalati da Intel per i processori desktop Core di 13a e 14a generazione siano risolti.

Intel sta esaminando le opzioni per identificare facilmente i processori interessati o vulnerabili sui sistemi degli utenti finali.

quello Forse La patch fornirà alcuni miglioramenti all’instabilità per i processori attualmente interessati; Tuttavia, i clienti che riscontrano instabilità sui sistemi desktop basati su processori di 13a o 14a generazione devono contattare il supporto clienti Intel per ulteriore assistenza.

Intel estenderà la garanzia su questi componenti di 13a e 14a generazione e per quanto tempo?

Poiché per Intel è difficile determinare questo problema, quali prove dovranno fornire i clienti per ottenere una RMA? (Quanto sarà indulgente Intel?)

Cosa farà Intel agli acquirenti della 13a generazione una volta esaurite le scorte dei componenti della 13a generazione? La fine delle spedizioni finali era prevista per il mese scorso, Leggo.

Intel si impegna a garantire che tutti i clienti che attualmente riscontrano sintomi di instabilità sui processori desktop di 13a e/o 14a generazione siano supportati nel processo di permuta. Ciò include la collaborazione con i clienti Intel al dettaglio e di canale per garantire che gli utenti finali siano presi in considerazione per quanto riguarda i sintomi di instabilità con i processori desktop Intel di 13a e/o 14a generazione.

Cosa farà Intel agli acquirenti della 14a generazione una volta esaurite le scorte dei componenti della 14a generazione?

I chip sostitutivi/restituiti verranno spediti dopo la pre-applicazione dell’aggiornamento del microcodice a partire da agosto? Intel spedisce ancora chip sostitutivi prima di questo aggiornamento?

Intel lo applicherà ai processori desktop di 13a e 14a generazione che non sono ancora stati spediti una volta rilasciata una patch di produzione ai partner OEM/ODM (con destinazione metà agosto o prima). Per i processori desktop di 13a e 14a generazione già in esecuzione, gli utenti dovranno applicare la patch tramite un aggiornamento del BIOS non appena sarà disponibile. READ La ricerca di Google Drive su iOS ottiene migliori opzioni di filtro

Cosa possono fare i clienti per rallentare o arrestare il degrado prima di aggiornare il codice esatto?

Intel consiglia agli utenti di attenersi alle impostazioni Intel predefinite sui processori desktop e di assicurarsi che il BIOS sia aggiornato. Una volta rilasciata la patch del microcodice ai partner Intel, si consiglia agli utenti di verificare la presenza di aggiornamenti del BIOS pertinenti.

Intel condividerà le date di produzione specifiche e gli intervalli di numeri di serie per i processori anodizzati in modo che le aziende importanti possano rimuoverli e sostituirli selettivamente?

Intel continuerà a collaborare con i propri clienti sui report relativi a Via Oxidation e garantirà che siano pienamente supportati nello scambio.

Perché Intel ritiene che i problemi di instabilità Non influisce sul chipset del laptop?

Intel sta continuando le indagini per garantire che gli scenari di instabilità segnalati nei processori Intel Core di 13a e 14a generazione siano adeguatamente affrontati.

Ciò include un’analisi continua per confermare i fattori chiave che impediscono ai processori mobile di 13a e 14a generazione di riscontrare lo stesso problema di instabilità dei processori desktop di 13a e 14a generazione.

Questo è tutto ciò che abbiamo sentito da Intel finora, anche se Hannaford ci ha assicurato che sono in arrivo ulteriori risposte e che l’azienda sta lavorando su soluzioni.

Ancora una volta, se la tua CPU è veramente danneggiata, devi richiedere una sostituzione a Intel e, se Intel non lo fa, faccelo sapere. Nel frattempo, dovrai aggiornare il tuo BIOS il prima possibile perché il tuo processore potrebbe danneggiarsi in modo invisibile e, se sai come aggirare il BIOS, potresti voler impostare anche la tua scheda madre sui profili prestazionali predefiniti di Intel.