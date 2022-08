Non ha incontrato il presidente sudcoreano Nancy Pelosi a causa della sua permanenza

Prima dell’arrivo di Pelosi (D-Calif.) mercoledì in ritardo, il presidente Yoon Seok Yeol ha partecipato Spettacolo teatrale a Seoul e Socializza a cena e a bere con gli attori. Giovedì, mentre Pelosi ha incontrato i principali legislatori sudcoreani, quelle foto sono diventate virali sui social media.

Seoul – La presidente della Camera Nancy Pelosi ha incontrato i leader di Singapore, Malesia e Taiwan durante il suo tour attentamente seguito questa settimana, ma non il presidente della Corea del Sud. Il motivo ufficiale: era in vacanza.

La decisione di Yoon ha spinto l’ufficio presidenziale della Corea del Sud a minimizzare le accuse di aver evitato di incontrare Pelosi nel tentativo di placare la Cina, mentre la Corea del Sud affronta la crescente competizione tra il suo più grande partner commerciale e gli Stati Uniti, il suo più grande alleato per la sicurezza.

Il novizio politico, che ha vinto la presidenza con il margine più ristretto di sempre in Corea del Sud, sta affrontando un forte calo degli indici di gradimento a meno di tre mesi dal suo insediamento. Ha promesso di rendere il suo paese a Un “paese pivot globale” e una potenza geopolitica.

Ma la sua netta assenza sulla scena mondiale ha suscitato critiche e hanno accusato il presidente conservatore sudcoreano di aver deliberatamente ignorato Pelosi per le preoccupazioni sulla rappresaglia di Pechino. La sua controversa visita a Taiwan ha intensificato le tensioni tra l’isola autonoma e Pechino.

L’ufficio di Yoon ha detto che ha cancellato i suoi piani di viaggio estivo e ha optato per un soggiorno a Seoul per pianificare le future attività politiche e riposare a casa.

Il portavoce di Yoon, Choi Young-bum, ha detto che le vacanze estive del presidente sono programmate prima del viaggio asiatico di Pelosi e che Yoon ha assistito allo spettacolo teatrale prima dell’arrivo dell’aereo di Pelosi. Secondo Choi, Yoon ha detto di non essere disponibile per incontrare Pelosi, che quella sera è volato in Corea del Sud.