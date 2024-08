Non riusciva a trovare l’auto dei suoi sogni, così ne costruì una lui stesso: la 911 Speedster

C’era una lacuna nella storia della 911 Speedster. Non esisteva la Speedster per la quarta generazione, ad eccezione di un paio di modelli unici. Il designer Luca Trazi ha deciso di colmare questa lacuna e costruire la Speedster per la quarta generazione. Doveva farlo. Era l’auto dei suoi sogni. Appassionato collezionista di Speedster, Trazzi si è recato alla fabbrica Porsche con un libro di progetti pieno di schizzi. Sapeva esattamente cosa voleva.

Porsche offre versioni Speedster della 911 dal 1954. Un design a due posti, un ponte posteriore alto, un parabrezza corto e caratteristiche di guida che soddisferanno gli appassionati di velocità. Questa è l’essenza degli Speedster esclusivi.

Con la quarta generazione della 911, la 993 era l’unico modello privo di Speedster, così Luca Trazzi, appassionato di Porsche, designer e collezionista di Speedster, decise di costruirne una propria. Ciò che è venuto fuori dallo studio Porsche Sonderwunsch è stato qualcosa basato interamente sulle sue richieste. L’auto è esposta al The Quail, A Motorsports Gathering.

“Mi sono guardato intorno ma non sono riuscito a trovare l’auto dei miei sogni. Quindi, ho deciso di costruirmelo da solo“Trazi spiegò la mossa. Ma non fu il primo a dirlo. Il designer veronese, residente a Milano, in realtà citò la stessa cosa da Ferdinand Porsche nel 1948, quando costruì la 356 roadster n. 1.

Immagine: Porsche

Ma Tarazi doveva essere paziente. Ci sono voluti più di tre anni per costruire la sua macchina unica. Il lavoro è iniziato da zero, partendo da una 911 Carrea Cabriolet Type 993 del 1994.

Luca Trazzi sapeva esattamente cosa voleva fin dall’inizio

Luca Trazzi è appassionato della serie Porsche Speedster fin da quando era bambino. Era un’auto da poster per il ragazzino italiano. Questo spiega la sua ricerca per costruire l’auto dei suoi sogni. Si ricorda che ha dovuto lavorare molto duramente per potersi permettere la sua prima Porsche. Era una Speedster 1600 Super del 1955.

Da quel momento in poi, la sua ossessione per gli Speedster è decollata. Non c’era modo di tornare indietro. Questo è esattamente ciò che lo ha spinto a progettare, con l’aiuto dei designer automobilistici, la 911 Speedster, che Porsche non aveva mai costruito prima. È stata una nuova esperienza anche per il team Sonderwunsch. Dopotutto, era la loro prima auto di fabbrica costruita per un cliente.

Quando è stato invitato in fabbrica per discutere, Luca Trazzi aveva già ottenuto il suo libro di progetto pieno di bozze e schizzi. Sapeva esattamente cosa voleva.

Immagine: Porsche

Questa è stata la prima di una lunga serie di visite alla fabbrica. Era lì quando la sua Speedster è stata bagnata nella vernice catodica nel reparto di verniciatura della fabbrica prima di essere sottoposta a un ciclo di verniciatura a mano. È stato il cliente a chiamare la vernice gialla appositamente formulata Otto Yellow. Otto è il nome del suo compagno a quattro zampe.

Trazi ha ridisegnato la carrozzeria posteriore dell’auto, che presenta anche specchietti esterni conici neri, che richiamano il classico design degli anni ’60. Ma viene fornita con le stesse luci di marcia diurna a quattro punti dei modelli Porsche di oggi. Allo stesso tempo, è stato reinterpretato il design degli indicatori di direzione, delle luci posteriori e della barra delle luci posteriori.

L’auto monta cerchi in lega leggera da 18 pollici con design Turbo, con finitura nera e strisce gialle a contrasto. La pelle nera con cuciture decorative gialle crea un’atmosfera sportiva a bordo, sottolineata dagli elementi in fibra di carbonio sul cruscotto, sulla console centrale, sul freno a mano, sulla leva del cambio e sui cuscini dei sedili. I poggiatesta mostrano anche il logo Speedster ricamato.

Per la prima volta nella Porsche 911 Tipo 993, i davanzali delle porte in carbonio sono illuminati. Per l’illuminazione il team Porsche ha utilizzato la luce Otto Yellow. L’auto è dotata del Porsche Classic Communication Management (PCCM), che è stato modificato per adattarlo all’ambiente classico della due posti.

Anche la 911 Carrera RS Tipo 993 fu il donatore del motore

La trasmissione della 911 Carrera RS Tipo 993 adorna anche l’esclusiva Speedster. Il modello era alimentato da un motore boxer a sei cilindri raffreddato ad aria, all’epoca il più potente tra i motori Porsche.

Immagine: Porsche

Il motore da 3,8 litri genera circa 296 CV (300 CV metrici) e 262 lb-ft (355 Nm) di coppia. Una trasmissione manuale a sei velocità trasferisce la potenza alle ruote posteriori per uno sprint da 0 a 60 mph (0-97 km/h) in 4,7 secondi. La lancetta del tachimetro raggiunge una velocità massima di 278 km/h.

Porsche per ora mantiene nascoste le specifiche della nuova vettura. La nuova Speedster ottiene anche lo sterzo e il sistema frenante dalla Carrera RS.

Una cosa è certa: il designer Luca Trazi si divertirebbe sicuramente a creare la propria vettura, unica al mondo. Ovviamente nessuno può comprarne uno. Ma per la giusta somma di denaro, Porsche ne costruirà uno, anche se ci vorranno tre anni per completarlo.