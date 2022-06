Non sono un robot: l’aggiornamento della verifica iOS segna la fine dei “captcha” | iOS

Fastidio, importante caratteristica di sicurezza, scomoda richiesta esistenziale: tuttavia senti che ti viene chiesto di dimostrare di non essere un robot è diventato un fatto quotidiano per la maggior parte di noi, ma probabilmente non lo mancheremo.

Una nuova funzionalità nelle prossime versioni di iOS e macOS, i sistemi operativi Apple per iPhone e PC, promette di fornire “captcha” che si avviano una volta per tutte. Questa tecnica chiamata “verifica automatica” consentirà ai siti di verificare che non sei un bot senza che tu debba fare nulla.

Captcha – questo è un “test di Turing generico completamente automatizzato per distinguere i computer e gli esseri umani” – i piccoli test che a volte vedi quando ti iscrivi su un sito Web per aiutare a fermare le frodi.

Potrebbe chiederti di identificare tutti i semafori in un’immagine o di digitare alcune lettere e numeri oscillanti. Se sbaglio, potrebbe chiederti di ricominciare da capo, portandoti a chiederti se sai davvero com’è un semaforo o se dopotutto potresti essere un robot.

“Probabilmente non ti piace essere interrotto da questi ragazzi”, ha detto Tommy Pooley di Apple. “Decisamente no. Il motivo per cui esistono questi esperimenti è prevenire attività fraudolente. Se gestisci un server, non vuoi che venga sopraffatto dalla frode. Alcuni tentativi di creare account o acquistare prodotti provengono da utenti legittimi. Ma altri tentativi potrebbero provenire da aggressori o bot.

La società ha collaborato con Fastly e Cloudflare, due società che operano a livello di infrastruttura per la maggior parte della rete Internet pubblica, per creare la funzionalità. Si basa sullo stesso tipo di tecnologia che supporta Gli sforzi di Apple per sostituire le password onlineFunziona consentendo al tuo dispositivo di inviare una dichiarazione crittografata che conferma il suo utilizzo da parte di una persona al sito Web che lo richiede.

Iscriviti alla prima edizione, la nostra newsletter giornaliera gratuita – ogni mattina nei giorni feriali alle 7:00 GMT

Sebbene il servizio sia collegato alla rete iCloud di Apple, il sito richiedente non riceverà alcuna informazione personale sull’utente o sui suoi dispositivi.

Mentre Apple è stata la prima a spingere tale tecnologia agli utenti stessi, Google ha utilizzato l’idea di base, che ha contribuito a sviluppare lo standard e ha costruito un sistema simile in Chrome. Ma il rilascio di Google finora si è concentrato sul consentire a terze parti di creare le proprie alternative Captcha, piuttosto che porre fine completamente alla tecnologia.

In effetti, Google potrebbe persino perdere questo cambiamento: da quando l’azienda ha acquistato una startup chiamata reCaptcha nel 2009, ha utilizzato l’input umano dei test come parte dei suoi dati di formazione per grandi progetti di apprendimento automatico, chiedendo alle persone di aiutare a copiare prima i libri scansionati e quindi utilizzare le risposte per addestrare i suoi sistemi di visione artificiale sulle caratteristiche stradali al fine di migliorare i progetti di auto a guida autonoma.