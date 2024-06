Nota la tentazione – The New York Times

6 giorni Forse è perché questa voce è simile ad “Asteroids” all’inizio e alla fine, ma per me è stata un po’ esagerata. “Le galassie, per esempio”, risolve ANDROIDS; Questa è una curiosità sul marchio, inclusa una gamma di smartphone Samsung che utilizzano la tecnologia Il sistema operativo in questione.

25 D. Avevo bisogno di ogni lettera della voce del saltatore in questo, “Rafael ______”, il terzo base All-Star dei Red Sox. Non è la mia esperienza, questa è la prima volta che Raphael Devers appare in un Times Mystery, anche se lo era Giocatore della Major League dal 2017.

35 D. “Dire bugie?” Risolve il bellissimo e indimenticabile gioco di parole: ON A DARE. (Parla di Pavlovian! Ho pensato a un gioco di Obbligo o Verità in un campo estivo a cui ho partecipato il secolo scorso, anche se non ho idea se qualcuno ci giocherà nel 2024.)

Note del creatore

Sono così entusiasta di tornare al New York Times! Grazie a tutti coloro che hanno risolto questo enigma e lo hanno reso possibile. Questo puzzle, come il mio ultimo, è costruito attorno alle chiavi inglesi 1 in basso e 15 in orizzontale. La frase in 1D è stata la mia voce iniziale principale, a cui ho pensato un giorno l’estate scorsa e ho pensato che sarebbe stata particolarmente degna della rete. Ho deciso di provare la simmetria diagonale per divertimento e sono davvero soddisfatto del risultato. Tra gli indizi inclusi nel puzzle finale, i miei preferiti erano 41A, 25D e 48D, che sono stato molto contento che gli editori abbiano mantenuto. Tra gli indizi che hanno cambiato, mi è piaciuto di più il 19A e soprattutto il 10D, che ho pensato fosse intelligente. A livello personale, compirò 21 anni tra poco più di una settimana, quindi considero questo puzzle come un regalo di compleanno anticipato per me. Grazie per la soluzione, spero di tornare presto!

