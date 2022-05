Note di gioco Warriors-Mavericks dopo il gioco: Nintendo Clay, Steve Trophy Hunt, Luca Long View

SAN FRANCISCO – La scena era al tempo stesso familiare e strana.

Abbiamo visto Golden State Warriors celebrare NBA Le finali compaiono molte volte in quest’epoca, cinque volte in sette anni all’Oracle Arena prima di questo giovedì sera, per l’esattezza. Quando vedi i fan di Aisha Carey/Mary Papers-Green/Julie Thompson che si divertono tanto dopo il fischio finale quanto dopo aver vinto Gara 5 DallasE, godendo di questa rinascita guidata dallo stesso nucleo di Steve/Draymond/Clay che ha dato inizio a questa dinastia otto anni fa, sai, probabilmente c’è un trofeo di qualche tipo.

Ma non abbiamo mai visto questo gruppo inseguirli al Chase Center, dove l’affare di spazzata di questo tizio era necessario solo perché avevano pasticciato in Gara 4 a Dallas un paio di giorni prima, quindi… Secondo Tim Kawakami Sono incappato in altri $ 10 milioni di entrate a causa del gioco casalingo aggiunto. Per inciso, le imminenti finali di Homeland valgono oltre $ 15 milioni ciascuna.

Parla di un’esperienza arricchente per tutti i soggetti coinvolti – in più di un modo.

Tuttavia, dall’esultanza del Golden State all’eliminazione di Dallas e tutti i fantastici panorami e suoni nel mezzo, c’era molto da ottenere che non appariva in TV. Ecco uno sguardo dietro le quinte della notte in cui i Warriors hanno vinto l’Occidente.

ripetutamente.

nintendo argilla

Forse è di una generazione – beh, è ​​sicuramente una generazione – ma Klay ThompsonLa menzione delle sue abitudini Nintendo durante la conferenza stampa post-partita ha suscitato un livello di curiosità che ha superato di gran lunga qualsiasi altra cosa abbia detto sul gioco stesso. C’era una volta, da qualche parte intorno al 1985, questo 44enne stava scattando foto della sua vittoria su Mike Tyson al Punch-Out nella speranza di vincere la pluripremiata leggenda metropolitana.

Quindi, mentre è stato impressionante che Thompson abbia segnato otto da tre punti in Gara 5, superando così le prestazioni Stefano CurryE Damian Lillarde Ray Allen a diventare il leader di tutti i tempi nei playoff con almeno otto (cinque) secondi, è stata la sua rottura nella routine del videogioco pre-partita a muovere l’ago (per me) di più.

“Non voglio rivelare tutti i miei segreti”, ha detto Thompson. “Prima di iniziare la mia giornata, mi alzo e salto nella piscina a 65 gradi per svegliarmi. Sono molto fortunato ad avere una piscina.

“Gioco solo con (il mio cane) Rocco. Gioco, forse con qualche Nintendo. Cerco solo di non guardare i media per il basket o il basket. È così che descrivo la mia mente, è solo fare altre cose divertenti che occupano il mio tempo”.

Successivamente ho intervistato Thompson per arrivare al fondo della parte videoludica della sua esistenza. Per essere più precisi, gioca su Nintendo 64 e cita “Super Mario World” e “Super Smash Bros.” come i suoi giocattoli preferiti.

Parlando di nostalgia, io e Thompson abbiamo discusso del fatto che alcune delle stelle sopravvissute a giocare contro di loro in questo turno di playoff erano solo juniores quando tutto è iniziato con una vittoria sui Cavs nel 2015.

primo turno contro Denver: Nikola Jokic Aveva solo 20 anni quando i Warriors vinsero tutto per la prima volta.

2° turno contro Menfi: Ja Morante aveva 15 anni.

Finali di conferenza: Luca Donjic aveva 16 anni.

“È pazzesco”, ha detto Thompson. l’atleta. “Ora siamo come quei ragazzi di cui hai parlato, tipo Tottenham La squadra che abbiamo giocato (nel 2017), che era più vecchia ma (buona).”



Foto per gentile concessione di Jim Poorten/NBA

Alcune battute del passato che si era ritirato da tempo iniziarono a venirgli in mente.

“B-Rush” è iniziato con riferimento all’ex veterano Brandon Rush. “David West. (Andrew) Bogot. Mo Spits. È pazzesco. Mi mancano questi ragazzi. Quando vinci un campionato con qualcuno, hai quel legame per sempre. È quello che cerchiamo di fare. “

Durante l’uscita di Thompson, Ray Ryder, PR dei Warriors, lo stava scortando allo stadio per le foto con il Western Conference Championship Trophy quando ha detto indifferentemente tutto sulla fine della partita qui.

“Ray, vogliamo il grande trofeo”, ha detto Thompson prima di essere costretto a ordinare con riluttanza.

coppe da pesca Steve

Rimanendo con il tema dei premi qui, Curry non era tanto per il nocciolo della questione.

La tuta verde che indossa la dice lunga sul suo stato mentale in questi giorni: “Coppe da prendere”, il motto sul petto.

Nel nome di Nick Dypaola di ESPN su TwitterLa star dei Warriors ha anche scelto di indossare la stessa scarpa Curry 5 che ha indossato durante le finali del 2018 in cui ha spazzato via Golden State Cleveland In finale verso il suo ultimo titolo. L’outfit era lì per tutti da guardare dopo la partita, poiché Carrie si è seduta tra i giornalisti per circa 15 minuti Draymond Green Corte tenuta con la stampa e il suo collega aspettato il suo turno sul podio.



(Sam Amic / atleta)

E poi, dopo aver vinto l’inaugurale Magic Johnson Western Conference Finals MVP nonostante un’uscita scadente nella partita di chiusura, Curry si è trovato di fronte a una domanda che avrebbe potuto renderlo più fastidioso di quanto avesse permesso. Abbiamo evidenziato la parte imbarazzante per te.

Nell’ultimo anno, potrebbe esserci stata una certa soddisfazione individuale per il tuo ritorno al livello di MVP dopo l’infortunio. Quanto è difficile attenersi a una mentalità da campionato piuttosto che tornare e mantenere la franchigia? Secondo, come ti senti quando vinci il premio Postseason Player of the Year?

Il fatto non detto che viene sottolineato, ovviamente, è che la mancanza di un trofeo MVP di Curry alle finali rimane un punto focale quando si discute della sua eredità. Dopo aver affrontato la prima domanda, Curry ha preso al passo la seconda.

“Sì, il nuovo trofeo è piuttosto interessante, specialmente con chi ha preso il nome (e) lo standard che i Magic hanno stabilito in termini di essere un campione e giocare in posizione di playmaker, qualunque altra posizione abbia giocato”, ha detto Curry, che ha ottenuto una media 23,8 punti e 7,4 assist. E 6,6 rimbalzi in serie, è solo l’eccellenza che ha dimostrato in tutta la sua carriera, ma ha sbagliato 12 tiri su 17 e alla fine aveva solo 15 punti (anche se era un più 11). speciale. Apprezzo il modo in cui ha festeggiato I miei compagni di squadra ce l’hanno con me. Come ho detto, quel riconoscimento, sei su otto (apparizioni finali), (la capacità) di giocare in altre finali, voglio dire, cos’altro vuoi? Sono entusiasta di avere un’altra possibilità per averne uno”.

Mentre usciva, ho chiesto a Carrie dove aveva intenzione di guardare BostonCercando di porre fine alle finali orientali contro Miami Venerdì in gara 6.

“La culla”, disse con un sorriso.

Al vincitore va il bottino, in altre parole. Evitando il viaggio di ritorno a Dallas per la gara sei di sabato, i Warriors hanno ottenuto una pausa di sei giorni in casa tra la fine delle finali della Western Conference e l’inizio delle finali di giovedì.

Luca e il Long View a Dallas

È facile dimenticare che Luka Dončić ha 23 anni (al 28 febbraio). La superstar dei Mavericks è così d’élite, e la sua produzione è così storica, che giureresti che lo fa da un decennio nella NBA.

Ma con la fine della sua quarta stagione molto più profonda di quanto tutti si aspettassero, vale la pena ricordare che è (ancora) appena iniziata. E il fatto che esprima grande fiducia nei Mavericks – il programma con cui ha comunicato con l’allenatore Jason Kidd durante la loro prima stagione insieme – è un segnale promettente per tutti i soggetti coinvolti.

Soprattutto considerando l’estensione quinquennale di 207 milioni di dollari che ha firmato la scorsa estate e che inizierà la prossima stagione.

“Voglio dire, fantastico”, ha detto Donči quando gli è stato chiesto la sua opinione sulla capacità dei Mavericks di diventare di nuovo i campioni NBA. “Onestamente, fantastico. Penso che siamo una squadra giovane. … Penso che quest’anno abbiamo fatto un passo enorme, enorme, forse pochi passi. Penso che siamo su un ottimo percorso. Ovviamente, c’è un molte cose da fare, ma penso, sto dicendo che abbiamo fatto un grande passo e penso che siamo su un ottimo percorso”.

Per quanto riguarda le domande più pressanti della bassa stagione dei Mavs, Galeno BronsonL’incombente free agency è la più grande di tutte. Ma mentre i dirigenti della squadra hanno continuato a esprimere ottimismo su quel fronte, lo stesso Bronson non ha offerto molte indicazioni su come la vedesse.

“Quando è il momento giusto, è il momento giusto”, ha detto del libero arbitrio. “Per me, io solo – quando succede, succede. Non sono preoccupato per questo in questo momento. Onestamente, a questo punto, come mi sento, sono davvero felice di aver giocato con questi ragazzi e le cose abbiamo fatto quest’anno, è tutto ciò su cui mi concentro”. Ora e ci sto pensando. Ci penserò dopo”.

Da Dončić a Dirk e … Chet Holmgren?

Se lanci la maglia dei Mavs a Dirk Nowitzki, giuro che può ancora dargli 15 minuti circa. Sembra quasi lo stesso che aveva durante la sua leggendaria carriera da giocatore, durata due decenni ed è stato un membro della Hall of Fame. Duo dinamico Dončić e Dirk, forse?

Non una possibilità.

Invece, il 43enne in pensione indossava streetwear come parte del suo ruolo di consulente speciale per la squadra iniziata la scorsa estate. E dopo aver passato un po’ di tempo a parlare con tutti, dal proprietario del Mavs Mark Cuban a Dončić e molti altri che li circondavano, Nowitzki si è preso del tempo per incontrare un giovane giocatore che potrebbe essere presto su questo tipo di palcoscenico: stella dei Gonzaga e potenziale scelta n. 1 nel Draft 23 giugno, Chet Holmgren.

Anche se Nowitzki mi ha detto che non ha visto un’enorme quantità di basket al college, ha detto che conosceva molto bene Holmgren.

“Super abile”, ha detto Nowitzki, che dovrebbe scegliere il 26° Maves. “Ma non mi ero reso conto che fosse così alto”.

Guarda tu stesso.



(Sam Amic / l’atleta)

Holmgren era a disposizione per il suo agente appena selezionato, Bill Duffy di BDA Sports, che rappresenta anche Donči. Abbiamo quindi parlato brevemente della sua conversazione con Nowitzki e delle aspettative che crescono man mano che si avvicina all’inizio della sua carriera nell’NBA.

“È stato pazzesco incontrare qualcuno così importante nel gioco”, ha detto Holmgren di Nowitzki. “Penso che sia uno di quei ragazzi che stanno iniziando a cambiare il gioco NBA in quello che è oggi con giocatori di una dimensione che dipende dalle abilità, e giocano molto in periferia. È stato fantastico poter incontrare qualcuno del genere, e iniziare una relazione che speriamo tu sia in grado di farlo. Per parlare molto con lui – X e Os – e per essere in grado di metterci dentro il cervello. È sicuramente una delle persone migliori che l’abbia mai fatto.

“Ho avuto il suo contatto (informazioni) e lo chiamerò sicuramente per parlare di basket e spero di non infastidirlo troppo”.

Holmgren, un leggero sette piedi la cui abilità difensiva e il versatile gioco offensivo lo hanno fatto correre per la prima posizione di reclutamento, si è ritrovato a desiderare di essere nelle partite della NBA ora piuttosto che guardare da bordo campo.

“Decisamente (mi fa) voler essere qui con le scarpe da basket invece che con i jeans e una felpa con cappuccio”, ha detto con una risata. “Non vedevo l’ora che succedesse da molto tempo, quindi per essere dall’altra parte della porta, tutto ciò che devo fare è attraversarla. È un’opportunità infernale”.

“Inizierà a funzionare. Ogni giorno imparo su cosa lavorare e imparo come migliorarlo”.

Quindi, ho chiesto, si vede come un giocatore influente il primo giorno al livello successivo?

“Penso di poterli agganciare e giocare a basket”, ha detto. “Sono un giocatore di basket. Sono Hopper. Questo è quello che faccio”.

(Immagine in alto di Luka Dončić e Klay Thompson: Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images)