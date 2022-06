Note di Mets: Scherzer, Degrom, Miguel

Entrambi i Mets hanno fatto una differenza significativa nel loro recupero dall’infortunio oggi. Max Scherzer La riabilitazione è iniziata con Double-A Binghamton, 3 1/3 inning e 65 lanci. È la prima partita di Cy Young per il tre volte vincitore da quando ha subito uno stiramento a metà maggio.

John Heyman e Mark Sanchez del New York Post Ha scritto durante il fine settimana che Scherzer potrebbe tornare in azione nella grande lega non appena domenica. Resta da vedere se tornerà così in fretta, ma è possibile che possa battere il programma iniziale. Il club ha stimato che il suo recupero richiederà dalle sei alle otto settimane. Questo giovedì segnerà le cinque settimane dall’infortunio. Anche se Scherzer finisce per chiedere un’altra riabilitazione prima di tornare nelle major, i Mets dovrebbero sicuramente essere contenti della loro situazione attuale considerando le aspettative iniziali.

Lo ha annunciato la squadra Giacobbe Degrom Ha tenuto una sessione di allenamento in battuta dal vivo presso il Florida Compound (via Disha Thoussar del New York Daily News). È il primo lancio di Degrom ai battitori da quando gli è stata diagnosticata una reazione da sforzo nella scapola alla fine dell’allenamento primaverile. Il quattro volte All-Star è uscito dal mucchio nelle ultime due settimane e continua a progredire verso un eventuale ritorno. Verrà fissato un programma specifico per registrare le azioni di gioco e si prevede che DeGrom richiederà almeno tre riabilitazione prima di tornare al campo di Citi.

Oltre a Scherzer e deGrom, New York sarebbe senza di loro Taylor Miguel Per molto tempo. L’uomo destrorso ha subito un affaticamento alla spalla ed è entrato nell’elenco degli infortunati la scorsa settimana, con il club che ha annunciato che sarebbe stato chiuso dal lancio per almeno un mese.

Megill ha ottenuto solo un’ERA di 5,01 su nove colpi prima di colpire, ma è andato bene con il 27% dei battitori che hanno incontrato un tasso di camminata del 6,3%. Ha iniziato tutte le 27 partite della sua major league a partire dalla convocazione dell’anno scorso, ma i Mets hanno almeno pensato di usarlo per periodi più brevi. Suggerisci Ken Rosenthal per questa settimana Spettacolo di baseball sportivo che New York ha avuto alcune discussioni interne sulla possibilità di trasformare Megill in un ruolo di installazione ad alta leva una volta che Scherzer e deGrom torneranno a riunirsi Carlo CarrascoE il Taiguan WalkerE il Chris Bassett E i principianti in profondità David Peterson E il Trevor Williams.

Rosenthal ha notato che quelle ipotesi sono state fatte prima dell’infortunio di Miguel, il che potrebbe dare una svolta a qualsiasi piano. Sembra probabile che avrà bisogno di meno riabilitazione su cui lavorare per riposarsi da lui come inizio, e forse aumentare il fascino di una tale mossa. Ad ogni modo, Megill non rimarrà a lungo sulla collina della MLB e gli eventi sovrapposti influenzeranno senza dubbio la linea d’azione del club. È probabile che uscirà fino alla scadenza del 2 agosto e i numeri di New York esplorano il mercato sia per l’aiuto all’avvio che per il sollievo nelle prossime settimane.