Note di NL West: Soto, Padres, Merrill, Wood, Giants, Heaney, Taylor

La speculazione continua a ruotare attorno a quale squadra (se presente) può entrare Juan Soto lontano dalle Nazionali prima della scadenza degli scambi, o anche quali club sono i migliori contendenti con l’avvicinarsi del 2 agosto. secondo John Heyman e Joel Sherman del New York PostI Nats potrebbero “concentrarsi su una o due squadre al momento”, con alcuni concorrenti che vedono i Cardinals come un potenziale contendente per essere uno di quei club data la quantità di talento pronto per la MLB di St. Louis. Per quanto riguarda NL West, tuttavia, dice un dirigente rivale Ken Rosenthal atleta quale – quale”Penso che San Diego abbia il peso delle altre 28 squadre messe insieme. Hanno i giocatori e hanno [A.J.] Brillante. “

Certamente, il Padri“Chief Baseball Operations è sempre aperto a mosse audaci e quella fiducia si estende alle prospettive della squadra, nel senso che i Padres sono” fiduciosi nella loro capacità di continuare a rinnovare il loro sistema agricolo”. Mentre San Diego ha già coinvolto aziende di alta qualità in altri trattative sul Nel corso degli anni, però, continuano ad apparire nuovi nomi sempre più interessanti. Per esempio Rosenthal scrive che le squadre hanno mostrato interesse per lo Shortstop Jackson Merrill e difensore Giacomo Legnole prime due scelte di Padres dal draft 2021. Sia Merrill che Wood erano scelte del liceo ancora a pochi anni di distanza dagli anziani, quindi in termini di Soto, Padres potrebbe tenere il giovane duo come mattoni futuri mentre affronta altre possibilità che si adattano alle esigenze dei cittadini.

Altro da NL West…