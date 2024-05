Note orientali: Riley, Rodriguez, Pucci, Winker

Austin Riley Ha lasciato la partita di stasera al quarto inning con Ma’ Coraggioso Lo descrisse come rigidità del lato sinistro. L’eliminazione è stata specificatamente definita una “misura precauzionale”, quindi non vi è ancora alcuna indicazione che Riley possa aver subito una lesione obliqua. Parla con i giornalisti (incl Justin Toscano dell’Atlanta Journal-Constitution) In seguito, Riley ha detto di aver sentito dolore al fianco durante l’allenamento di battuta ma non lo ha riferito alla squadra perché non pensava che il problema fosse una delle maggiori preoccupazioni.

Sebbene Atlanta abbia un impressionante record di 24-13, Riley è una delle poche stelle dei Braves che deve ancora farsi avanti. Riley è finito tra i primi sette nella votazione MVP della NL in ciascuna delle ultime tre stagioni, e ha segnato solo .245/.319/.388 nelle sue prime 163 partite, con solo tre fuoricampo. Il calo di potenza è insolito poiché i parametri avanzati di Riley sono molto simili a quelli delle stagioni precedenti, anche se Riley ha mostrato alcuni tratti positivi negli anni passati, un breakout potrebbe essere proprio dietro l’angolo se è in buona salute. Perdere Riley per un certo periodo di tempo danneggerebbe la formazione di Atlanta, anche se il neo acquisito Short potrebbe avere un percorso sorprendente verso la formazione regolare se Riley avesse bisogno di entrare nella lista degli infortunati.

