Nothing di Carl Pei prevede di lanciare uno smartphone negli Stati Uniti per affrontare l’iPhone

Telefono Nessuno (1). niente

La società di tecnologia di consumo con sede nel Regno Unito Nothing punta gli occhi sugli Stati Uniti, con l’ambizione di andare oltre Una mela I phone. Pei ha detto alla CNBC che la startup, l’impresa hardware di Carl Pei – co-fondatore del produttore cinese di telefoni cellulari OnePlus – è in trattative iniziali con i vettori statunitensi per il lancio di un nuovo smartphone negli Stati Uniti, senza nominare alcun vettore. Notizie sugli investimenti correlati Goldman Sachs aggiorna questo gigante tecnologico globale, afferma che le azioni potrebbero salire fino al 90% A luglio ha lanciato Nothing Phone (1), un dispositivo di fascia media con design, prezzo e specifiche simili all’iPhone SE entry-level di Apple. La società sostenuta dal creatore di iPod Tony Fadell e alfabeto Finora VC arm GV ha lanciato il suo smartphone solo in Europa, Medio Oriente e Asia, non negli Stati Uniti o in Canada. “Il motivo per cui non l’abbiamo lanciato negli Stati Uniti è perché hai bisogno di molto supporto tecnico aggiuntivo, per supportare tutti i gestori e le loro personalizzazioni uniche di cui hanno bisogno su Android”, ha spiegato Pai in un’intervista con CNBC. . “Ci siamo sentiti come se non fossimo pronti prima.” “Ora stiamo discutendo con alcuni vettori negli Stati Uniti per lanciare lì un prodotto futuro”, ha detto l’uomo d’affari cino-svedese. Proverbi mela E il SAMSUNG Ha già stabilito relazioni con i grandi vettori statunitensi, rendendo difficile la concorrenza per le compagnie più piccole. Pai ha aggiunto che un terzo delle vendite dei suoi auricolari (stick) lanciati di recente proviene attualmente dagli Stati Uniti. READ Persona 3, Persona 4 e Persona 5 in arrivo su Xbox e Game Pass “È sicuramente un mercato in cui c’è già molto interesse per i nostri prodotti. E se lanciamo lì i nostri smartphone, sono sicuro che possiamo ottenere una crescita significativa”, ha affermato.

La società prevede che le sue entrate aumenteranno di oltre dieci volte nel 2022, da circa $ 20 milioni nel 2021 a circa $ 250 milioni quest’anno, secondo i numeri condivisi con CNBC ESCLUSIVAMENTE. Ha anche più che raddoppiato il numero dei suoi dipendenti a più di 400. Tuttavia, l’azienda sta ancora perdendo soldi. “L’obiettivo è essere redditizio nel 2024”, ha affermato Pai. “Al momento non stiamo realizzando profitti. Quest’anno è stato reso più difficile dal cambio estero. Paghiamo molto del nostro costo delle merci vendute [cost of goods sold] in dollari USA, ma guadagniamo in sterline, euro e rupie indiane, quindi tutto si è deprezzato rispetto al dollaro USA”. Il dollaro USA è salito quest’anno. Il indice del dollaro – che misura il biglietto verde rispetto a un paniere di valute principali – è aumentato di oltre l’8,5% dall’inizio dell’anno.

Pei vuole sfidare l’iPhone di Apple negli Stati Uniti, ma è una ripida collina da scalare. “C’è una sfida con Android in cui iOS sta diventando sempre più dominante”, ha detto.”Hanno un’associazione molto forte con iMessage, con AirDrop, specialmente tra la Gen Z. Quindi questa è una preoccupazione crescente per me”. “Potrebbe esserci un momento in cui Apple rappresenta circa l’80% del mercato totale e questo non lascia abbastanza spazio ai produttori di Android per continuare a giocare”, ha affermato. Apple non è stata immediatamente disponibile per un commento quando è stata contattata da CNBC. Bay dice che simpatizzava con lui Elon Muskche, in qualità di nuovo CEO di Twitter, ha fatto pressioni su Apple al riguardo Restrizioni dell’App Store e commissione del 30% addebitata per gli acquisti in-app. Tra due anni, ha aggiunto, nulla dovrà “pensare seriamente a questo problema ea come affrontarlo”. “Creerà un tetto per la nostra crescita”, ha detto Pai.

Pai ha affermato che la sua azienda ha dovuto affrontare un gran numero di sfide per portare i suoi prodotti sul mercato. Una delle sue principali battute d’arresto è stata quando si è rivolta a Foxconn, il più grande fornitore di iPhone di Apple, per produrre i suoi telefoni. Secondo Pei, Foxconn ha rifiutato di fare affari con Nothing, citando fallimenti passati nel settore degli smartphone. “Ogni produttore di startup ha lavorato con Foxconn”, ha detto Pai. “Ma quando è stato il nostro turno, hanno detto di no perché ogni startup con cui hanno lavorato è fallita. Ogni volta che una startup fallisce, Foxconn perde soldi, non possono recuperare i costi”. Foxconn non è stato immediatamente disponibile per un commento quando è stato contattato dalla CNBC.