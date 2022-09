Notizie dal backstage sui cambiamenti dei piani della WWE di Liv Morgan a SmackDown

Arthur Cowty/Shutterstock

Shutzi si è ufficialmente trasformato in un volto amabile Venerdì scorso a “SmackDown” ho salvato Raquel Rodriguez da un attacco tre contro uno di Bayley, IYO SKY e Dakota Kai da Damage CTRL. Tuttavia, è stato riferito che la WWE avrebbe avuto una direzione creativa diversa per la parte prima dello spettacolo.

secondo Scegli un combattimentoLiv Morgan era “originariamente elencata all’interno” per fare la gara per salvare Rodriguez dalla stalla del tallone di Bayley, fino a quando Triple H & Co ha deciso di andare con Shotzi invece.

Morgan è apparso al The Friday Show , Interrompi l’intervista nel backstage di Ronda Rousey Prima della partita per il titolo femminile di “SmackDown” al prossimo evento live di Extreme Rules. L’acceso scambio tra le due donne si è concluso con Morgan Rousey che ha sfidato un duro incontro con le regole, che Rousey ha accettato prima che l’evento dell’8 ottobre fosse dichiarato il “funerale” di Morgan e il suo regno da campionessa.

Nel frattempo, in vista dello spettacolo di venerdì, si è ipotizzato che Shotzi stesse subendo un cambio di personaggio dopo che i rapporti hanno indicato che la WWE Sto pianificando di rientrare nel suo carro armato. In quanto tale, l’adorabile trasformazione del viso di Schutzi non è stata una grande sorpresa, considerando che ha interpretato l’adorabile personaggio in “NXT” mentre era fuori con un carro armato. Secondo Fightful, il carro armato Shotzi è stato consegnato all’Honda Center di Anaheim, in California, sede di uno spettacolo venerdì, ma non è mai stato utilizzato. Sembra che Schutzi riporterà indietro la sua vecchia voce “NXT”.