NOTIZIE DALLA FAMIGLIA REALE: Re Carlo “non è stato invitato” a vedere il principe Harry mentre scoppia una guerra di parole

Il re sta organizzando una festa in giardino con i reali anziani mentre il principe Harry manca alla riunione

Fonti hanno affermato che il principe Harry non ha chiesto di visitare re Carlo o di essere invitato a un evento della Invictus Games Foundation quando si è recato a Londra.

Ma gli amici del Duca di Sussex hanno affermato che è stato punto quando suo padre non ha chiesto di vederlo ma ha potuto partecipare a una festa in giardino a Buckingham Palace, nonostante fosse in cura per il cancro.

Un amico di Charles ha detto: “È tutto molto triste”. volte. “Mentre stava appena stendendo il tappeto rosso nel momento in cui è stato annunciato questo Invictus Journey, con i medici che gli consigliavano di concentrarsi sul trattamento e sul recupero, l’idea che si rifiutasse di trovare spazio nel suo diario era… beh, diciamo solo i ricordi potrebbero essere di nuovo diversi.

Uno degli amici di Harry ha risposto: “Sua Maestà non avrebbe potuto chiedere di vedere suo figlio? Era risaputo che sarebbe venuto”.

La guerra di parole è arrivata durante il fine settimana, quando il principe Harry e Meghan Markle hanno visitato la Nigeria, dove i due hanno parlato a un vertice sulla salute mentale con l’organizzazione no-profit locale. Fondazione JiankouSupportato dalla Arkewell Spouses Foundation presso la Lightway Academy, Abuja.