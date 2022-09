Notizie dietro le quinte sulla salute di Saraya prima di firmare AEW

Saraya (Faca Page) ha sconvolto il mondo del wrestling questa settimana Apparendo in “AEW Dynamite: Grand Slam”, Ha fatto la sua apparizione a sorpresa alla compagnia colpendo il ring e fissando Brett Baker. Tuttavia, da quel momento, ci sono state domande che turbinavano sulla salute di Saraya e se le fosse stato concesso l’autorizzazione medica per competere di nuovo dopo un infortunio al collo che l’ha costretta al ritiro.

nell’ultimo Notiziario di wrestlingTuttavia, è stato riferito che di recente l’ex WWE Divas Champion non è autorizzato a lottare. Non ha gareggiato sul ring da un evento dal vivo nel dicembre del 2017 in cui ha subito un infortunio che ha posto fine alla carriera in un tag team match di sei donne, e mentre è apparsa in vari ruoli per la WWE in seguito, la compagnia aveva una regola che nessuno poteva toccare.

È stato notato che non era fisicamente in forma durante il suo debutto in AEW, ma ciò potrebbe semplicemente essere dovuto al fatto che la società vuole posticiparlo per un’altra grande reazione in futuro. Aggiunto da AEW alla pagina ufficiale del roster Sul suo sito webe ha un record di vittorie/sconfitte, il che potrebbe indicare che ci sono piani per farla salire sul ring ad un certo punto.

Il contratto di Saraya con la WWE è scaduto All’inizio di quest’anno a giugno e per tutto il 2022 Hai sconvolto il mondo del wrestling Con l’idea di potersi rimettere le scarpe, con Natalia che ha aggiunto benzina sul fuoco quando ha risposto a uno dei post di Saraya su Instagram, Affermando che non vede l’ora di lottare di nuovo con lei. Tuttavia, al momento, non è noto se questa sia una possibilità e né Tony Khan né Saraya stessi hanno ancora commentato la questione.