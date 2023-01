Notizie in diretta: gli scioperi degli insegnanti sono “estremamente deludenti”, afferma il ministro britannico

Più di 1.000 addetti agli adempimenti fiscali presso l’HMRC sono stati nominati per lavorare sulle questioni legate alla Brexit © Carmen Reichman / FT



Miliardi di sterline di tasse non vengono riscosse nel Regno Unito perché circa 2.300 dipendenti di HM Customs and Revenue Tax Compliance sono stati trasferiti per lavorare sui programmi Brexit e Covid-19.

Victoria Atkins, il Cancelliere dello Scacchiere, ha riconosciuto, in risposta alle domande ministeriali, che 1.043 funzionari per la conformità fiscale dell’HMRC sono stati nominati per lavorare sulle questioni relative alla Brexit nell’anno fiscale 2021-22. Ha aggiunto che altri 1.250 dipendenti, che normalmente lavorerebbero al recupero delle tasse non pagate, sono stati trasferiti per lavorare sui programmi di prestito Covid-19, che sono stati truffati.

“I dipendenti pubblici vengono spostati da una crisi all’altra in un gioco di moltiplicazione costante, lasciando tasse non riscosse e servizi pubblici senza contanti”, hanno affermato i liberaldemocratici, che hanno posto le domande ad Atkins.

Lo spostamento di circa il 10 per cento delle offerte di conformità fiscale dell’HMRC in accuse di Brexit e Covid ha avuto un costo per i servizi pubblici, ha affermato Sara Olney, portavoce del Tesoro per Lib Deem.

Atkins ha rivelato che 30,7 miliardi di sterline sono stati recuperati grazie agli sforzi di conformità nel 2021-22 rispetto ai 36,9 miliardi di sterline nel 2019-20, l’anno prima che la pandemia colpisse in pieno, un calo di oltre 6 miliardi di sterline.

“Questo governo conservatore è in modalità antincendio senza sosta per la sua eclatante incompetenza, dal fallimento dell’accordo commerciale con l’Unione europea agli errori imperdonabili commessi durante la pandemia”, ha affermato Olney.

HMRC ha dichiarato: “Spostiamo le risorse dove e quando sono maggiormente necessarie e la nostra performance si riflette nel fatto che abbiamo raccolto un importo record per i servizi pubblici nel Regno Unito lo scorso anno.

“Il National Audit Office ha riconosciuto che il lavoro di conformità dell’HMRC offre un buon valore ai contribuenti”.

