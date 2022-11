Notizie in diretta sulle elezioni: bandi di gara e annunci di elezioni suppletive

ATLANTA — La presa di posizione politica di Chase Oliver può essere intrigante e un po’ difficile da classificare: è un libertario che con orgoglio si definisce “”Armati e gayNel suo tentativo di diventare il prossimo senatore degli Stati Uniti dalla Georgia, ha sollevato Solo $ 7.790 Fino alla fine di giugno. A partire da mercoledì pomeriggio, si era assicurato solo il 2% dei voti totali.

Ancora il sig. Il tentativo fallito di Oliver potrebbe avere un enorme impatto sulla politica della nazione. La sua nomina è stata negata a entrambi gli incumbent Raphael Warnock, un democratico, e Herschel Walker, un repubblicano, la maggioranza dei voti, costringendoli al ballottaggio il 6 dicembre.

Un ballottaggio in Georgia potrebbe decidere quale partito controlla il Senato, con molte gare troppo vicine per essere convocate.

Il senatore Raphael Warnock affronta Herschel Walker. debito… Nicole Krain per il New York Times

I candidati di terze parti non sono una novità nella politica americana. Theodore Roosevelt ha interpretato il ruolo di un notevole spoiler Elezioni presidenziali del 1912 Come membro del partito progressista o “Bull Moose”. E nel 2020 Ralph Nader è stato incriminato da alcuni Florida e ha aiutato George W. Bush a vincere la presidenza.

Negli ultimi anni ci sono stati un paio di candidati del Partito Libertario Maggiore influenza, soprattutto nelle elezioni restituite di pochi punti percentuali.

Nel 2020, il candidato presidenziale libertario Joe Jorgensen ha fatto una modesta esibizione in diversi stati chiave, abbastanza, si crede. Ha detto che le elezioni Giuseppe R. A favore di Biden.

Nello stesso anno in Georgia, il candidato libertario al Senato Shane Hazell ha ricevuto 115.039 voti alle elezioni generali, più della separazione dell’incumbent repubblicano David Perdue dallo sfidante democratico John Ossop. Sig. Ossoff ha battuto il signor Perdue in una corsa, spiegando come una seconda gara potrebbe essere un salto nell’ignoto.

In un’intervista telefonica di mercoledì, il sig. Oliver ha detto che non ha rimpianti. Il problema è il sistema, non lui. E ha resistito all’idea di rovinare qualsiasi cosa.

“Non credo che tu possa rovinare qualcosa che è già marcio”, ha detto. “Washington, DC ha un sistema a due partiti in questo momento – penso che sia marcio.”

Ha notato che altre democrazie stabili hanno più di due partiti politici vitali e che è stato l’unico candidato nella corsa alla Georgia a sostenere il voto a scelta classificata “come mezzo per evitare il ballottaggio in futuro”.

“Voglio salvare milioni di dollari ai contribuenti e prevenire corse future che richiedono settimane e costano milioni di dollari per essere facilitate”, ha affermato.

Alcuni osservatori politici si chiedono se Herschel Walker possa attrarre elettori libertari. debito… Nicole Krain per il New York Times

Mercoledì il sig. Oliver ha spremuto il tempo per il suo colloquio tra le esigenze del suo lavoro quotidiano come dirigente delle risorse umane. (Ha un secondo lavoro in una società di servizi finanziari.) Non ha intenzione di approvare nessuno dei candidati, ma ha detto che spera di tenere un forum di candidati che consenta loro di parlare a lungo con i libertari e gli elettori indipendenti.

Tutto ciò non fa che aumentare il mistero di chi otterrà il sostegno dei suoi oltre 80.000 elettori, cioè se si girano da qualche parte.

Storicamente, la Georgia ha avuto un Partito Repubblicano C’era un top Nella maggior parte delle elezioni in tutto lo stato. Ma alcuni osservatori politici, Mr. Data la lunga serie di insulti personali e false dichiarazioni di Walker, l’imminente pubblicazione di Mr. Pensano che sarà a favore di Warnock.

Sig. Alcuni dei sostenitori di Oliver potrebbero essere stati repubblicani, che Mr. Non sono riusciti a votare per Walker, ha detto Charles Bullock, uno scienziato politico dell’Università della Georgia.

“Si prenderanno la briga di tornare?” disse il signor Bullock. “Voteranno al prossimo turno?”

Mercoledì mattina il sig. Oliver, scrivendo su Twitter, ha affermato di ritenere che il suo sostegno provenisse da tutto lo spettro politico. “Il voto libertario è arrivato su tutta la linea”, ha detto. Non è una filosofia di sinistra o di destra, ha detto, ma piuttosto “il diritto di essere lasciato solo”.

Sig. Le posizioni di Oliver riflettono quel sentimento, attirando e respingendo allo stesso modo liberali e conservatori. Sulla questione delle armi, si è definito un “severo sostenitore del Secondo Emendamento”, ma sostiene anche il diritto di una donna di scegliere l’aborto. (Anche se ha notato che come discepolo di un piccolo governo, sostiene l’emendamento Hyde, che avrebbe vietato i finanziamenti federali Medicaid per gli aborti.)

Mercoledì la sig. Jorgensen in un’intervista, il sig. Ha detto che candidati libertari come Oliver iniettano idee all’avanguardia nel dibattito nazionale, sottolineando che i diritti dei gay e la marijuana erano idee mainstream molto prima che il suo partito legalizzasse la marijuana.

“Se i Democratici si fossero fatti avanti per riportare indietro alcune delle libertà sociali che abbiamo ora, aspetteremmo più a lungo”, ha detto.

Durante un dibattito ad Atlanta con il senatore Warnock a metà ottobre, il sig. Oliver è stato in grado di presentare le sue idee a un pubblico più ampio. Sig. Walker non ha partecipato e gli organizzatori hanno lasciato un leggio vuoto sul palco per lui.

Prima domanda Sig. A Oliver è stato chiesto perché i candidati di terze parti non avrebbero sfondato. Sig. Oliver ha paragonato le due grandi feste ai wrestler professionisti.

“E ‘come due persone in un ring che fingono di combattere l’un l’altro”, ha detto. Poi vanno nel backstage e ridono di “come hanno ottenuto così tanta attenzione”.

La domanda successiva è stata rivolta al signor Warnock, che ha ignorato l’insulto del signor Oliver. Invece, ha parlato dell’uomo che ha chiamato “la mia nemesi”, l’assente Mr. Walker.