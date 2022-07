Notizie mensili da Susan Miller – luglio 2022

Caro lettore,

Luglio sarà un dolce mese incoraggiante. Vedrai che puoi ottenere molto perché i piccoli pianeti canteranno all’unisono mentre si fanno strada nel cielo. Con il passare di luglio, il mese migliora sempre di più. C’è una qualità leggera e allegra in luglio e spero che troverai il modo di usarlo per il massimo beneficio dopo aver letto le mie previsioni.

I lettori stanno iniziando a notare che ho unito le forze in silenzio con una nuova piattaforma di social media chiamata Discord, che ci aiuterà tutti a navigare insieme nel Web 3.0. Ti invito a unirti a me lì: è più facile per me vedere le tue domande rispetto ad altre piattaforme. Continuerò a pubblicare idee su Twitter (@astrologyZone), Instagram (astrologyzone) e Facebook (astrologyzone Susan Miller). Discord è un servizio gratuito con tanti campanelli e fischietti, ma per ora inizieremo lentamente e semplicemente. Avrò la mia comunità su Discord e avrò il mio “server” chiamato AstrologyZone.

Sto aggiungendo Discord (#astrologyzone/discord) per diversi motivi importanti. La struttura di Discord può aiutarci più facilmente a costruire una comunità forte, vicina e amorevole. Su Discord, voglio ascoltare le tue preoccupazioni più urgenti e anche sentire come stanno andando le attuali configurazioni planetarie nella tua vita.

Discord è diviso in diversi “server”, ma puoi pensare ai server come a “community”. Il mio server è AstrologyZone. Quando accedi per la prima volta a Discord, ti verrà chiesto di creare un nome utente e di verificarti per diventare un membro del nostro gruppo. In questo modo sappiamo che non sei un robot ma una persona reale.

Successivamente, controllerai il tuo segno solare o, in alternativa, il tuo Ascendente (chiamato anche oroscopo ascendente – le parole sono intercambiabili). Sebbene il tuo segno solare e l’ascendente siano ugualmente importanti, per ora puoi solo scegliere l’uno o l’altro. Sono in arrivo molte nuove funzionalità, ma all’inizio dobbiamo rendere le cose comprensibili e facili.

La tua selezione ti collocherà automaticamente in uno dei quattro sottogruppi del nostro gruppo (chiamati “Canali” da Discord). Pensa ai canali come stanze. Attualmente abbiamo quattro stanze divise dagli elementi: fuoco, aria, terra o acqua. Se sei nato sulla cuspide e ti senti messo nella stanza sbagliata, ti aiuteremo ad arrivare nella stanza giusta. Per ora, anche se mi sono sentito molto a mio agio nella sala pubblica, le cose potrebbero cambiare con l’avanzare dell’età.

Sarai in grado di comunicare tramite testo, audio, video o tramite eventi dal vivo. Sarai in grado di pubblicare foto, astrografi o disegni, oppure potrai anche saltare in tempo reale e dire alcune cose sul canale audio. Per tutto il tempo, il nostro gruppo rimarrà organizzato e supporterà gli altri.

L’app Discord per smartphone è fantastica e anche l’app per il tuo PC è abbastanza buona. In alternativa, puoi semplicemente andare su Discord.com su Internet. Le app sono sempre più sicure e convenienti rispetto all’essere online, quindi ti suggerisco di ottenere l’app Discord per il tuo telefono. È gratis.

Il pubblico di Discord è in gran parte composto da utenti maschi (circa l’80%), quindi questo dà a me – e a te – la possibilità di ascoltare su quali argomenti gli uomini si stanno attualmente concentrando. Voglio sapere cosa trovano pazzi gli uomini, cosa vorrebbero cambiare e quali parti della vita vogliono che rimangano le stesse. Invito i ragazzi a parlare di appuntamenti e impegno e di come ci si sente ad essere un uomo moderno. Questo può migliorare la comunicazione tra uomini e donne – lo spero! Per ogni partecipante, e per te, voglio anche conoscere i tuoi successi, perché tutti abbiamo bisogno di ispirazione dalle buone notizie.

Dopo aver appreso del Web 3.0, provo la stessa eccitazione di quando ho sentito parlare di Internet per la prima volta e ho aperto il mio sito Web nel 1995. La mia missione e il mio desiderio sono creare una comunità forte qui dove possiamo scambiare informazioni e divertirci a fare nuove amicizie. Possiamo imparare gli uni dagli altri e, per tutto il tempo, usciamo solo per divertimento. L’astrologia può mostrarti come continuare a crescere, indipendentemente dalla tua età, e può anche aiutarti a raggiungere il tuo pieno potenziale.

Ho chiesto al mio moderatore principale, Isis Djata, di assicurarsi che i membri della nostra comunità siano gentili gli uni con gli altri e si sentano sempre al sicuro e benvenuti. Penso che amerai l’atmosfera che manterremo. La discordia ci fornisce gli strumenti che ci permettono di creare ordine e calore tra noi.

Se tu (come me) non conosci Discord, ti consiglio di guardare un video introduttivo di YouTube. Ne ho esaminati molti e il mio preferito è stato il breve tutorial di Eagle Jarrett, “Cos’è la discordia? Una guida per principianti su come usare la discordia”.

https://youtu.be/xRMD8ley3ZE

Insieme ci imbarcheremo in una grande avventura quando entreremo nel Web 3.0. Dai, non vorrai perdere un minuto!

Ora passiamo a un altro argomento, la mia nuovissima app “Moonlight Phases of the Moon di Susan Miller” che è appena uscita su Apple App Store e Google Play a giugno – cerca “Moonlight Phases”. Se cerchi semplicemente “Moonlight”, vedrai che ci sono molte app con quel nome che ovviamente non hanno nulla a che fare con il vuoto della luna. Quando arriverai a Moonlight Phases on the Moon, mi vedrai con la mia camicetta bianca. Non esiste un’altra app simile alla mia.

Quando tramonta la luna, ovviamente, ti starai chiedendo e perché dovrebbe interessarti? La Luna è il corpo celeste che si muove più velocemente nel nostro sistema solare. Ogni mese viaggi attraverso tutti i dodici segni in 29-30 giorni. In tal modo, la bella Luna è in conversazione con quasi tutti i pianeti in un mese, per congiunzione, triade, quadrato, opposizione o sestile. Quando la luna avrà finito di incontrare i pianeti, si ritirerà al suo servizio e riposerà. Questo è quando la luna è vuota, ovviamente. Lascerà la luna vuota quando riappari in un nuovo segno zodiacale e ti farà sapere anche quando accadrà.

Durante il periodo in cui la Luna Santa sta assumendo il suo dolce sonno, qui sulla Terra non si verifica molta produttività. Devi prestare attenzione ai periodi liberi perché non è un buon momento per avviare un’attività importante: non hai un grande colloquio di lavoro, un primo appuntamento, il lancio di un nuovo prodotto o vicino a casa, hai un’idea.

Se un importante media ci scrive e chiede un’intervista, chiedo prima al mio assistente di controllare l’app Moonlight e di assicurarmi che la luna non sia vuota quando pianifico l’intervista. Se è così, l’intervista non arriverà a nulla. Se acquisti un biglietto aereo con la luna vuota, probabilmente dovrai cambiarlo in un secondo momento e potresti incorrere in costi maggiori.

L’applicazione che ho progettato per te ha molte funzioni, la più importante delle quali è che ti dice esattamente quando la luna sarà chiara, ovviamente. La luna potrebbe non diventare affatto vuota in un certo giorno e in altri giorni la luna gentile può essere scomparsa per diverse ore o solo per pochi minuti. Hai visto quando la luna è vuota tutto il giorno. Ogni giorno è diverso e unico, motivo per cui utilizzerai questa app ogni giorno per controllare le notizie sulla luna.

Ti dirò il segno della presenza della luna e ti suggerirò anche le attività ideali che puoi fare quando la luna è vuota.

Eppure è quasi impossibile dire quando la luna è vuota. Ci sono tabelle numeriche su Internet, ma dopo averle trovate, devi convertirle nel tuo fuso orario. Questo non è necessario quando si utilizza la mia app. Indichiamo la tua posizione esatta tramite GPS, quindi se viaggi, la tua app ti fornirà informazioni accurate ovunque ti trovi sul pianeta.

L’app Moonlight Phases of the Moon costa $ 7,99 ed è un acquisto una tantum (non un abbonamento) che ti porterà nell’anno 2050. L’app ti dirà anche quale segno sta visitando la luna in quel giorno e ti dirà se la luna cambia segno ed esattamente quando accadrà. Ho scritto suggerimenti per attività ideali da fare quando la luna è in ciascuno dei dodici segni. Ti parlo anche della luna piena, delle lune nuove e delle altre sei fasi lunari e di cosa significano per te queste fasi. Questa app è in sviluppo da tre anni e prima ho dovuto insegnare astrologia ai miei ingegneri. È ben progettato e facile da navigare.

“Moonlight Phases of the Moon di Susan Miller” non sostituisce la mia app pluripremiata “Daily Horoscope Astrology Zone di Susan Miller” – aggiunge solo un livello completamente nuovo ad esso. La classica app dell’oroscopo del giorno rivela il tuo oroscopo giornaliero per ogni segno e tutte le mie dodici previsioni mensili, non tagliate e nella sua interezza.

Puoi ottenere gratuitamente questa breve app di previsione giornaliera e, se desideri eseguire l’aggiornamento alla versione premium (come fa la maggior parte delle persone), è un acquisto in-app all’interno di Go Shopping. La versione a pagamento dell’app fornisce informazioni giornaliere più dettagliate, costa circa $ 1,00 a settimana con un abbonamento, $ 4,99 al mese. (Ci sono altre opzioni per abbonamenti più lunghi per ottenere uno sconto del 15%.) Costa $ 1,00 a settimana molto meno della tua tazza di caffè mattutina e ti fornirà un ottimo rapporto qualità-prezzo.

I miei costi stanno aumentando, quindi presto la versione gratuita della mia app avrà annunci pubblicitari, ma solo gli annunci che riteniamo saranno interessanti (ho una lunga lista di annunci che non accetteremo e rifiuteremo). Non vedrai mai annunci sulla versione a pagamento della mia app a $ 4,99 al mese. Questa app include anche il GPS per darti le previsioni per il giorno giusto, poiché questa app è amata dai lettori di lingua inglese in tutto il mondo.

Infine, per i miei lettori globali, vi ho promesso il 2022 che ho scritto su Instyle e Beauty Box. È ora disponibile su Kindle e BookBaby.com in molti formati internazionali e anche come PDF. È $ 7,99 ed è disponibile solo in formato digitale, non in brossura o copertina rigida. Se avrò il prossimo anno 2022 nella Beauty Box, molte delle cose che ho scritto sono destinate a venire fuori. Di conseguenza, il mio manuale aveva solo 58 piccole pagine (avevo scritto solo 50.000 parole per il segmento dell’anno successivo). Ora puoi vedere l’intero manoscritto con tutte le date che suggerisco.

La parte del libro che sembra valere il prezzo è il mio capitolo di 9.300 parole intitolato “La grande congiunzione di Giove e Saturno”, che si è verificato il 21 dicembre 2021 e cambierà la vita come la conosciamo per i prossimi 200 anni. Questo capitolo è nell’introduzione al libro. Ti do un’idea dettagliata di ciò che accadrà, quindi ti agiti, perché non è niente come quello che abbiamo visto negli ultimi 200 anni!

Vai su BookBaby.com (nessuna relazione con i libri per bambini): https://bit.ly/3z8yB7o

o Kindle su Amazon: https://amzn.to/3wZ50dD

O semplicemente scaricalo dall’app “Libri” di Apple sul tuo iPhone o iPad.

Ho molte sorprese da raccontarvi il prossimo mese, quindi restate sintonizzati, cari lettori!

Cordiali saluti.

Susanna