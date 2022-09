Notizie Ron Diantes – Ultime: Svelati i finanziamenti per i viaggi di migranti

Dopo due notti nel rifugio della chiesa, gli immigrati in arrivo in Massachusetts sono stati trasferiti in un’operazione di ricovero più ampia sulla terraferma, con stanze separate e supporto medico e legale. Funzionari statali hanno riferito che le famiglie erano in “buona salute e umore”, con accesso a servizi legali, aiuti umanitari e interpreti.

Ma molto rimane poco chiaro sul viaggio degli immigrati, su come i funzionari della Florida identifichino e raccolgano gli immigrati in altri stati come parte dei piani approvati dallo stato del governatore repubblicano per inviarli negli stati e nelle città a guida democratica e come sia stato finanziato il suo programma assegnato. Pagare per questo da diversi stati.