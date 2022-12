Notizie sugli Eagles: mossa importante nella partita di Philadelphia nella settimana 13

Andiamo a Aquile di Filadelfia Collegamenti…

Mentre continuiamo a lavorare per la partita Big Eagles-Titans di domenica, stiamo assistendo a un’azione di linea di buone dimensioni in questo incontro. I Giants, che hanno perso contro i Bengals, domenica sera sono stati insediati come perdenti di 6,5 punti. Oggi, p Scommesse sportive DraftKings, questa cifra è scesa a +4,5. Questa è una mossa molto eccitante per la linea NFL, poiché i Road Titans stanno ricevendo un serio amore dai professionisti. Questo accade mentre i Giants stanno ancora affrontando alcuni gravi infortuni, in particolare con i linebacker Deniko Autry e Jeffrey Simmons. [BLG Note: The line is actually down to Titans +4 on DraftKings Sportsbook.]

Mike Vrabel dirige Derrick Henry nel terreno – BGN

Sai come gli Eagles sono stati criticati per non aver colpito nessuno? I Titans hanno un vantaggio maggiore nella loro divisione e un curriculum molto debole. Le loro sette vittorie in questa stagione sono state contro i due volte Colts, i Raiders e i Leaders con Carson Wentz, Texase Broncos Imballatori. Tutti avevano una differenza di 10 punti o meno. Tuttavia, questa è forse la seconda squadra più forte che gli Eagles affronteranno in questa stagione? Non perché siano così bravi, ma a causa di un conflitto di stili. La squadra di difesa degli Eagles deve affrontare una versione non così moderna del calcio di Smashmouth. Se ami guardare le squadre correre la palla e far correre la palla dovrebbe essere divertente, allora questo è il gioco che fa per te. Solo cinque squadre hanno realizzato più della metà delle loro giocate: Bears, Falcons, Eagles, Titans e Giants.

Above the Nest con Rachele # 67: Jalen Hurts nominata giocatore offensivo della settimana NFC, gli Eagles hanno bisogno di difesa Derrick Henry + Injury Reports – BGN Radio

Riflettendo sugli alti e bassi della vittoria degli Eagles sui Packers, Rachele Privette attende con impazienza la partita di domenica degli Eagles contro i Titans e rivede i rapporti sugli infortuni di ciascuna squadra.

Titani parlanti – Blitz delle aquile

Il rovescio della medaglia del Tennessee che gioca così bene in difesa è che lottano in attacco. Sono 26 in punti e 29 in yard. Il loro reato è 19esimo in DVOA. Avevano un debuttante QB all’inizio di due partite e questo ha sicuramente danneggiato i loro numeri. Con il veterano Ryan Tannehill, sono mediocri. Questa è una delle poche squadre del campionato in cui il giocatore più importante è l’RB. Derrick Henry è una bestia. È uno dei miei giocatori preferiti in campionato. Henry non è solo bravo, è speciale. È uno di quei ragazzi che dirai ai tuoi figli che hai visto giocare. È molto grande, forte e fisico. Ciò che lo rende speciale è che ha anche più dimestichezza di quanto la gente si aspetterebbe, e se arriva nello spazio, avrà la velocità per portarlo fino in fondo. Henry è al secondo posto in campionato nella corsa (dietro a Josh Jacobs, che sta vivendo un grande anno). Ma Henry ha rallentato nelle ultime tre partite. Contro DEN – 19 contro 53, contro GB – 28 contro 87, contro CIN – 17 contro 38. Wow. E ricorda, la scorsa settimana la difesa della corsa non ha avuto una risposta per gli Eagles. Il fatto che abbiano tenuto Henry fino a 87 yard è folle. Sembrava che le squadre stessero vincendo sulla linea di scrimmage e non dassero a Henry spazio per correre.

Domande e risposte sugli Eagles: Cam Jurgens – L’altro lavoro da sogno di NBCSP

Ogni settimana durante la stagione 2022, esaminiamo la guida ai media degli Eagles per trovare una pepita interessante. Gli stagisti di Eagles PR fanno un ottimo lavoro riempiendo queste piccole stranezze negli indizi dei media e servono come un buon modo per intervistare il giocatore dietro il casco. Questa settimana abbiamo parlato con il centro junior Cam Jurgens, il cui lavoro da sogno al di fuori del calcio sarebbe: “Probabilmente essere un pilota NASCAR, soprattutto quando eri un ragazzino”. Io: NASCAR era un grosso problema nella tua famiglia? Jurgens: Penso che probabilmente sia successo quando ero un ragazzino. Forse ho pensato che sarebbe stato divertente essere un giocatore della NFL o un pilota della NASCAR.

Scelte, programma, probabilità, infortuni, statistiche, suggerimenti per la settimana 13 della NFL – ESPN

Cosa guardare: la difesa impetuosa degli Eagles ha concesso 525 yard (131,5 a partita) nelle ultime quattro partite, che si collocano al 23esimo posto in quel periodo. Ora affronterà la sua prova più dura in Derrick Henry, che è secondo nelle yard veloci (1.048). L’attaccante difensivo della matricola Jordan Davis (distorsione alla caviglia) può uscire dalla riserva per infortuni questa settimana. La sua presenza aiuterà sicuramente la difesa di Filadelfia ad adattarsi alla vita senza sicurezza CJ Gardner-Johnson, con un rene lacerato.

Spadaro: 6 eventi della storia da seguire a Sunday Against the Titans – PE.com

2. Il terzo posto è il posto per questo gioco. L’attacco di Filadelfia è terzo nella NFL, girando il 47,2% delle volte. La difesa del Tennessee è al primo posto in campionato, consentendo un lento tasso di conversione del 30,7%. Qualcosa deve dare qui, giusto? È fondamentale per gli Eagles ridurre al minimo le loro giocate negative in modo che l’attacco possa funzionare con quante più situazioni gestibili possibile. Ti piace quel quarterback che si intrufola in situazioni di corto raggio? Noi tutti facciamo. Sarà interessante vedere come si comporta contro i Titans. Dall’altro lato dell’equazione, l’attacco del Tennessee converte un terzo in meno solo del 37% delle volte al 27° posto in campionato, mentre la difesa degli Eagles è al 15° posto, consentendo a oltre il 39% di convertirsi. Come sempre, questa è una parte importante del gioco.

Calza e calza da cowboy prima della settimana 13 – blog sui ragazzi

Per quanto talentuosa sia l’attuale squadra dei Cowboys, condivide un filo conduttore con la squadra 12-5 dell’anno scorso, e quelli sono i rigori. Il lato positivo è che finora i Cowboys sono scesi da 7,8 rigori nel 2021 a 7,5 rigori nel 2022. Miglioramento minore a parte, Dallas è la seconda squadra più punita del campionato. Solo nelle ultime tre partite, i Cowboys sono stati penalizzati 9,3 volte a partita, il massimo in campionato. Solo nell’ultima partita, il Team America è stato penalizzato 13 volte, il che è stato più alto rispetto al resto della NFL nella settimana 12. Cincinnati Bengalse Tampa pirata. Se i Cowboys vogliono fare una corsa profonda nei playoff di quest’anno, devono ripulire le cose. Sia i giocatori che lo staff tecnico devono mettersi insieme e raddrizzare questa nave. Dal punto di vista del giocatore, non ci sono scuse per tutti gli errori mentali. Anche i falli mentali cadono in grembo allo staff tecnico. Come il leggendario allenatore della squadra Patrioti del New England Bill Belichick predica sempre: “Fai il tuo lavoro”. Quel tipo di mentalità ha chiaramente funzionato per l’allenatore Belichick, considerando che ha sei squilli al suo attivo. Affinché i Cowboys portino le cose al livello successivo, che è il livello del campionato, devono ripulire i rigori. E come promemoria, l’importo totale delle penalità commesse dai Cowboys in una perdita di Wild Card San Francisco 49ers L’anno scorso aveva 14 anni. Alla fine della giornata, solo il talento può portare una squadra così lontano, e affinché questo elenco di talenti vinca tutto ciò che serve per ripulire le cose. In caso contrario, avremo una ripetizione nel 2021.

Aggiornamento sugli infortuni di Washington: Chase Young è un tiro lungo contro i Giants – Hogs Haven

Se Young viene squalificato domani mattina, salterà la sua 13esima partita della stagione e la 21esima da quando il suo ACL si è rotto il 14/11/21. Washington finalmente ottiene il suo addio nella settimana 14, che dà a Young altre due settimane per esercitarsi e prepararsi per la partita dei Giants al FedEx Field. Rivera ha detto che Young sarà probabilmente pronto per sorprese quando giocherà, potenzialmente 12-16 tiri. La difesa di Washington è migliorata dall’inizio della stagione, motivo per cui ha vinto 6 delle ultime 7 partite e attualmente è la settima testa di serie della stagione. Immagine della corrispondenza NFC. Il ritorno di Young come passaggi situazionali potrebbe dare loro un enorme impulso quando sarà in salute.

Giants Championship Roster Building: cosa fare in un quarterback – Big Blue View

Come Jones? Ecco una statistica a sostegno del tuo caso: Jones è l’undicesimo QB classificato della NFL in questa stagione in punti previsti aggiunti (EPA), che è considerato il gold standard per isolare il contributo di un QB al successo della squadra in questi giorni. […] Non ti piace Jones? Ecco una statistica per te. Jones è al diciannovesimo posto, sotto la media, nella tradizionale metrica di valutazione dei passanti della NFL, che si basa su metriche come yardage, percentuale di completamento, passaggi di touchdown e intercettazioni:

Le nostre scelte NFL esperte per la settimana 13 del 2022 – SB Nation

Questa settimana è un’altra settimana imprevedibile. Abbiamo una partita con quote davvero pari tra i Lions e i Jaguars che è una finzione completa, ma uno dei giochi più eccitanti potrebbe essere Jets vs. Vikings. Qui abbiamo una delle migliori squadre difensive della NFL con un debuttante d’élite in Sauce Gardner che affronta Justin Jefferson e l’attacco di passaggio dei Vikings. Mike White può continuare a giocare bene in attacco e questa potrebbe essere un’altra partita molto combattuta. Vediamo chi prendiamo tutto in questa settimana.

