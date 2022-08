Notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

In questa foto rilasciata giovedì dall’esercito iraniano, un veicolo aereo senza pilota viene lanciato nell’ambito di un’esercitazione militare in Iran. debito… Militari iraniani, tramite Associated Press

L’Iran ha consegnato il primo lotto di due tipi di droni militari alla Russia questo mese come parte di un ordine più ampio per centinaia di macchine da combattimento aereo, secondo un consigliere iraniano del governo iraniano e due funzionari dell’amministrazione statunitense. Registrati.

Funzionari statunitensi hanno affermato che la Russia potrebbe utilizzare droni di fabbricazione iraniana per condurre attacchi aerei, condurre guerra elettronica e identificare obiettivi nella sua guerra contro l’Ucraina.

L’Iran ha ufficialmente affermato che non fornirà a nessuna delle parti del conflitto equipaggiamento militare, ma ha confermato che un accordo sui droni con la Russia faceva parte di un accordo militare pre-invasione in Ucraina.

Ad agosto, un aereo da trasporto russo ha caricato l’equipaggiamento dei droni in un aeroporto in Iran e poi è volato in Russia, hanno detto due funzionari statunitensi. Ma la prima spedizione di droni consegnata dall’Iran ha problemi meccanici e tecnici.

L’aereo senza pilota è stato inviato ed è stato precedentemente informato di problemi meccanici Il Washington Post.

L’accordo militare dell’Iran con la Russia fa parte di una più ampia strategia della Repubblica islamica volta a costruire partnership economiche strategiche con la Cina e partnership di difesa con la Russia.

Il presidente Donald J. dall’accordo nucleare. Gli analisti affermano che il cambiamento è accelerato dopo che Trump se ne è andato e ha imposto sanzioni più severe all’Iran. Le società europee, temendo sanzioni secondarie statunitensi, hanno posto fine a quasi tutte le transazioni commerciali e gli investimenti con l’Iran, spingendo il Paese a guardare a est e a nord.

“Dal punto di vista dell’Iran, le relazioni con gli Stati Uniti non possono essere migliorate e gli europei non sono abbastanza potenti per proteggere gli interessi iraniani”, ha affermato Sina Azodi, un membro non residente del Consiglio Atlantico, un istituto di ricerca sugli affari internazionali. “Ma Russia e Cina possono aiutare l’Iran a confrontarsi con l’Occidente”.

La Russia, da parte sua, l’ha scoperto Un gradito nuovo alleato in Iran Per evitare le sanzioni imposte dalla maggior parte del mondo dopo l’invasione dell’Ucraina. Il presidente Vladimir V. Putin ha visitato l’Iran a luglio e ha incontrato il leader supremo del paese, l’ayatollah Ali Khamenei, e altri alti funzionari.

Due tipi di droni di fabbricazione iraniana, la serie Mohajer-6 e la serie Shahed, vengono forniti alla Russia. Gli operatori russi si stanno addestrando sui droni in Iran, secondo un consigliere iraniano e funzionari statunitensi che hanno familiarità con lo scambio.

Il Mohajer-6 è in grado di svolgere missioni di sorveglianza e ricognizione e la serie Shahed è considerata il più capace dei droni militari iraniani, secondo i commenti dell’esercito iraniano ai media locali.

L’Iran è un pioniere nella tecnologia dei droni, con almeno quattro decenni di esperienza nella progettazione e produzione, e ha fornito droni da combattimento a gruppi militari e milizie per procura in Yemen, Iraq, Siria, Libano e Gaza.

Lo hanno affermato funzionari di alcuni paesi arabi sunniti, come Israele, Stati Uniti e Arabia Saudita sempre più ansioso L’avanzata tecnologia dei droni iraniana potrebbe destabilizzare la regione e potenziare le milizie sostenute dall’Iran.

In Guerra ombra tra Iran e IsraeleI droni iraniani sono stati coinvolti in attacchi alle navi Prendere di mira le basi militari statunitensi In Iraq e Siria. Anche Israele lo ha attaccato Una struttura segreta che si ritiene custodisca centinaia di droni nell’Iran occidentale.

L’Iran è tranquillo Ha aumentato le vendite di droni Al di là della regione in quanto cerca di essere un attore globale nel mercato dei droni. L’Iran ha venduto droni a Etiopia, Sudan e Venezuela; A maggio ha inaugurato uno stabilimento di produzione di droni congiunto in Tagikistan.

Il Gli Stati Uniti hanno lanciato un avviso La Russia ha pianificato di acquisire droni dall’Iran dal mese scorso. L’esercito russo sta vivendo una grave carenza di forniture in Ucraina, con sanzioni economiche e restrizioni alle esportazioni che costringono la Russia a fare affidamento su paesi come l’Iran per forniture e attrezzature.

I termini dell’accordo sui droni Iran-Russia non sono stati immediatamente chiari. L’avvocato del governo ha detto che il denaro non era stato ancora trasferito.

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian incontra il ministro degli Esteri russo Sergei V. Il ministero degli Esteri iraniano ha annunciato lunedì che si recherà a Mosca mercoledì per incontrare Lavrov.