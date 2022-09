Notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

L’Ucraina ha iniziato domenica a chiudere l’ultimo reattore in funzione presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya, dopo aver concluso che il suo funzionamento continuato potrebbe essere un precursore di una fusione nucleare presso la più grande centrale nucleare d’Europa.

Gli Stati Uniti e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica avevano sollecitato la mossa per settimane e i suoi ispettori hanno ottenuto l’accesso alla struttura solo una settimana fa. Mentre un attacco militare diretto contro un reattore potrebbe causare un incidente, il rischio è notevolmente ridotto se l’impianto non è in funzione. I soldati russi occupano ancora la fabbrica e ci sono state segnalazioni di lavoratori che gestiscono la struttura sotto la minaccia delle armi. Ma ci sono stati anche continui disaccordi su chi sta bombardando la struttura e se interrompere l’alimentazione esterna che mantiene in funzione importanti sistemi di raffreddamento.

La mossa mira a mettere gli ultimi sei reattori operativi in ​​uno stato relativamente sicuro mentre le battaglie infuriano intorno alla struttura nell’Ucraina meridionale. Ma significa anche che se l’impianto viene nuovamente interrotto dall’alimentazione esterna, poiché nelle ultime tre settimane ha avuto almeno due volte, dovrà fare affidamento su generatori diesel per far funzionare le apparecchiature di sicurezza. I generatori potrebbero esaurire il carburante.

“È stata presa la decisione di spegnere l’unità di potenza n. 6 e trasferirla nello stato più sicuro: l’arresto a freddo”, ha affermato in una nota l’organizzazione nucleare ucraina Energoatom.

L’amministrazione Biden ha esortato le autorità ucraine a compiere questo passo per settimane, sia in dichiarazioni pubbliche che private. Ma i funzionari statunitensi hanno detto che gli ucraini erano titubanti. L’impianto, che è pienamente operativo, ha fornito circa un quinto della fornitura di elettricità dell’Ucraina. E c’è il timore che la Russia, una volta chiusa, possa cercare modi per collegarla alla rete russa, piuttosto che a quella ucraina.

Ma venerdì era chiaro che c’era poca scelta. E per un po’, l’alimentazione all’impianto è stata completamente interrotta, comprese le solite fonti di alimentazione per far funzionare i sistemi di raffreddamento. Sembrava improbabile che sarebbe stato completamente ripristinato e i funzionari ucraini hanno sostenuto che la Russia stava cercando un disastro che avrebbe poi potuto essere attribuito ai dirigenti delle fabbriche ucraine.

“I bombardamenti intorno alla centrale nucleare di Zaporizhia devono cessare”, ha affermato Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che ha visitato la centrale la scorsa settimana e ha lasciato due ispettori a tempo pieno.

L’agenzia di Grossi ha detto che due osservatori dell’impianto erano stati informati della mossa e hanno notato che il ripristino di una linea elettrica di riserva al complesso significava che aveva “l’elettricità necessaria per raffreddare il reattore e altre funzioni di sicurezza”.

I bombardamenti della scorsa settimana hanno interrotto le linee di trasmissione che forniscono energia esterna all’impianto – che è occupato dalle forze russe ma gestito da ingegneri ucraini – Scollegato dalla rete elettrica nazionale ucraina. Petro Kotin, presidente di Energoatom, ha affermato in un’intervista che gli ingegneri ucraini hanno utilizzato l’unico reattore attivo dell’impianto per alimentare i sistemi di sicurezza e raffreddamento dell’impianto perché era più affidabile rispetto all’utilizzo di generatori diesel.

Da allora la stazione è stata ricollegata alla rete nazionale. Ciò ha consentito agli ingegneri di iniziare a spegnere il reattore attivo, mantenendolo in uno stato più sicuro che se fosse “caldo” o producendo energia attivamente. I restanti cinque reattori sono già in fase di ciclo.

Ma la pianta è lontana dalla foresta. La dichiarazione della società ha osservato che il rischio di ulteriori danni alle linee elettriche “rimane elevato” e che se l’impianto deve fare affidamento su generatori per svolgere funzioni critiche di raffreddamento, il periodo di tempo in cui può funzionare è “limitato dalla risorsa tecnologica e dal quantità di gasolio disponibile”.

La chiusura di tutti i reattori significa anche che una grande fonte di elettricità non sarà disponibile per un Paese già preoccupato per il prossimo inverno. Prima della guerra, la centrale elettrica forniva il 20 per cento dell’elettricità dell’Ucraina. Ma i funzionari dell’energia hanno affermato che i danni alle linee di trasmissione che hanno portato via l’elettricità dall’impianto sono stati così estesi durante la guerra che era improbabile che fornissero una fonte di energia affidabile, hanno affermato.

Cresce la preoccupazione internazionale per la sicurezza dell’impianto poiché è stato ripetutamente bombardato nell’ultimo mese. Le forze russe hanno trasformato il vasto complesso in una fortezza, hanno parcheggiato attrezzature militari vicino ai reattori e hanno stazionato centinaia di soldati alla stazione.