Notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

I manifestanti a Kiev, in Ucraina, il mese scorso hanno portato striscioni accusando la Russia di terrorismo, il giorno dopo che un’esplosione in un campo di concentramento a Olenivka ha ucciso dozzine di prigionieri ucraini. a lui attribuito… Laura Bouchenak per il New York Times

Verswick, Svizzera – I telefoni che squillano in un ufficio vicino alle tranquille sponde del Lago di Ginevra ricordano costantemente la devastazione in Ucraina a 1.500 miglia di distanza.

I chiamanti disturbati sperano di trovare qualsiasi segno dei loro cari, compresi molti che sono scomparsi settimane fa Un’esplosione uccide dozzine di ucraini in un campo di concentramento controllato dai russi. Il personale del CICR risponde – circa 900 chiamate al giorno – aiutando a rintracciare le persone scomparse in conflitti e disastri in tutto il mondo.

“Era per strada. Ho sentito sirene, piccole esplosioni e urla”, ha detto Matias Isaev, al telefono di una donna ucraina che cercava suo marito. “Appena ci ha raggiunto non ha voluto arrendersi”.

Alcuni chiamanti sono grati per aver contattato chiunque stia ascoltando; Molti di loro sono impantanati in pericolo. Gli operatori telefonici come il signor Isaev sono in prima linea nella Central Tracing Agency del CICR, che da oltre 150 anni lavora per riunire le persone separate dalla guerra. Il lavoro non finisce quando i combattimenti si fermano: continua a portare avanti questioni che risalgono alla guerra civile libanese negli anni ’70.

Nella guerra in Ucraina, la Croce Rossa sta cercando di rintracciare circa 13.000 persone – russi e ucraini, soldati e civili – nella più grande operazione di rintracciamento dalla seconda guerra mondiale. Ma dall’esplosione del mese scorso nel campo di concentramento di Olenivka, una cittadina dell’Ucraina orientale controllata dalla Russia, anche gli operatori telefonici hanno subito un torrente di abusi. I chiamanti li hanno denunciati come disoccupati e traditori o per essersi schierati nel conflitto.

“Abbiamo riscontrato un’enorme quantità di incitamento all’odio”, ha affermato Esperanza Martinez, leader del team di crisi in Ucraina dell’agenzia. Ha aggiunto che le chiamate e le e-mail, comprese le minacce di morte, hanno rappresentato una nuova minaccia per la missione dell’agenzia umanitaria.

La Croce Rossa opera ai sensi delle Convenzioni di Ginevra come intermediario neutrale tra le parti in guerra, che dovrebbero fornirle i dettagli dei loro prigionieri e consentirne l’accesso. Ma persistono idee sbagliate sul ruolo dell’agenzia, inclusa la convinzione che dovrebbe garantire la sicurezza dei prigionieri o può costringere le parti a rispettare le leggi di guerra.

Funzionari della Croce Rossa hanno visitato Olinivka a maggio per monitorare i prigionieri e consegnare i serbatoi d’acqua. Ma non sono riusciti a raggiungere un accordo con le autorità russe Visitalo dopo l’esplosioneEsporre i limiti dell’influenza dell’agenzia. Russia e Ucraina si incolpano a vicenda per l’esplosione.

“Molto di ciò che facciamo è silenzioso”, ha detto la signora Martinez, aggiungendo: “Per questo siamo famosi”.

Tali spiegazioni offrono ai chiamanti poca consolazione quanto la madre ucraina che è arrivata all’operatore Louis Depuydt. Aveva visto le foto sul social network Telegram di suo figlio, prigioniero di guerra, che mostrava denti rotti, occhio nero e altri segni di maltrattamento.

“Stava piangendo, la sua voce tremava e poteva sentirsi in preda al panico”, ha detto il signor Dipudt. “Devi affrontare molte emozioni, molta paura e molta rabbia”.

L’esposizione costante al dolore e alla sofferenza incide negativamente sugli operatori, anche su coloro che gestiscono le richieste via e-mail. Inna Lashchenko del team di tracciamento è stata incaricata di fare appello da una donna che stava cercando sua figlia.

“Aspetta la mia bella ragazza, sono con te. La signora Lashchenko, madre di due figli, ha iniziato a leggere la lettera ad alta voce. La sua voce vacillò e si fermò per asciugarsi gli occhi. Poteva solo sussurrare le ultime parole del lettera: ‘Per favore, aiutami.'”