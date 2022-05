Novak Djokovic – Rafael Nadal ‘La partita più importante degli ultimi 10 anni’ – Heinemann contro l’Open di Francia

Tim Henman ritiene che il quarto di finale dell’Open di Francia tra Novak Djokovic e Rafael Nadal sia “la partita maschile più importante degli ultimi 10 anni”.

I due rivali di lunga data si incontreranno per la 59a volta martedì sera.

Djokovic guida il record di 30-28 e ha vinto l’ultimo incontro nelle semifinali degli Open di Francia lo scorso anno.

Roland Garros ‘Motivo della rabbia’ – L’allenatore di Djokovic Ivanisevic prega per i tifosi di sostenere… Nadal prima di un’ora

Se Djokovic vincerà di nuovo, sarà un passo avanti verso il 21esimo titolo del Grande Slam e eguagliando il record detenuto da Nadal.

Alla domanda sul significato della partita, l’ex testa di serie britannica Henman ha detto a Eurosport: “C’era un [Roger] Federer contro Djokovic a Wimbledon nel 2019 ma le conseguenze di ciò, con Rafa a 21 slam e Djokovic a 20 che provano a pareggiare, penso che nel gioco maschile sia la partita più importante degli ultimi 10 anni”.

Il sette volte campione del Grande Slam Mats Wellander ha aggiunto: “Pensavo che la semifinale dell’anno scorso fosse, ora sappiamo che non lo era, perché Novak ha vinto, poi Rafa ha vinto gli Australian Open.

“Sembra, ma chissà quanto dureranno questi ragazzi. È un tale onore essere in giro e sedersi a guardare. “

Il vincitore della partita affronterà Carlos Alcaraz o Alexander Zverev, che si incontreranno all’inizio di martedì.

C’è stata polemica sul fatto che la partita di Djokovic contro Nadal sarà programmata per la sessione serale, con circostanze apparentemente a favore della testa di serie numero 1 del mondo.

Tuttavia, Nadal ha battuto Djokovic in due set in finale quando ha vinto la finale degli Open di Francia 2020 quando il torneo si è svolto in autunno in seguito alla pandemia di COVID-19.

“Penso che avremo una partita veloce in termini di calci e aggressività”, ha detto Welander.

“I fan preferiranno Rafa perché è l’unico qui che è sempre il favorito e continuano a tifare per lui; di solito fanno il tifo per il perdente. Penso che se ciò accade Novak è molto bravo a trasformarlo in positivo e ad usare quelle avversità per eccitarsi».

Chi emergerà dalla prima metà del sorteggio sarà probabilmente il candidato più forte alla finale dopo aver perso lunedì il numero due del mondo Daniil Medvedev e il numero quattro del mondo Stefanos Tsitsipas.

Wellander crede che Djokovic e Nadal capiscano che c’è ancora molto da fare nonostante l’attesa per il loro incontro.

“È una partita importante per noi, ma è un quarto di finale. Poi devono giocare forse il giocatore più caldo del mondo per l’Alcaraz, poi forse Marin Cilic o Holger Rune, penso che Rafa e Novak lo capiscano meglio di noi.

“È una grande competizione, ma devo battere questo ragazzo e risparmiare un po’ di energia, penso che sia così che la guarderanno”.

Djokovic ha vinto nove partite di fila senza perdere un set e dice che si aspetta un confronto fisico contro Nadal.

“Sono contento di non aver passato molto tempo in campo fino ai quarti di finale, sapendo che giocare con lui al Roland Garros è sempre una battaglia fisica, insieme a tutto il resto.

“È una grande sfida e probabilmente la più grande sfida che puoi affrontare qui al Roland Garros. Sono pronto per questo… amo il modo in cui mi sentivo, il modo in cui stavo colpendo la palla. Mi concentrerò su Cosa devo fare.”

