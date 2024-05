NSM-20: Le “contraddizioni” affliggono la valutazione statunitense del comportamento di Israele nella guerra di Gaza | Notizie della guerra israeliana a Gaza

Washington DC – In un rapporto pubblicato venerdì, gli Stati Uniti hanno concluso che era “ragionevole valutare” che le armi fornite a Israele durante la guerra a Gaza fossero state utilizzate in violazione del diritto umanitario internazionale.

Tuttavia, lo stesso rapporto afferma che le affermazioni di Israele secondo cui non sta utilizzando armi statunitensi per commettere violazioni sono “credibili e affidabili” – e quindi gli Stati Uniti possono continuare a fornire quelle armi.

I sostenitori sostengono che l’apparente contraddizione dimostra che gli Stati Uniti sono disposti a fare di tutto per continuare ad armare Israele, anche a scapito delle leggi di Washington.

“Ciò che queste incoerenze mostrano è che l’amministrazione sa cosa sta succedendo”, ha affermato Annie Schell, direttrice della difesa degli Stati Uniti presso il Center for Civilians in Conflect (CIVIC).

Ha aggiunto: “Possono certamente vedere che ci sono danni devastanti ai civili, che ci sono chiare violazioni e che gli aiuti sono limitati. Non hanno la volontà politica di fare ciò che ciò significa: porre fine al sostegno americano e trasferire le armi americane Israele.”

I sostenitori sostengono che la riluttanza del presidente Joe Biden a farlo dovrebbe invece costringere il Congresso a usare i suoi poteri di supervisione e legislativi per garantire che le regole si applichino a Israele.

“Qui la palla è nel campo del Congresso”, ha detto Schell. “È molto chiaro che l’amministrazione non intraprenderà i passi necessari – che la legge statunitense richiede, che la politica statunitense richiede e che l’umanità fondamentale richiede. E quindi il Congresso ha davvero bisogno di intervenire e dire: “Questo rapporto non è veritiero”. Gli aiuti e i trasferimenti di armi statunitensi devono cessare adesso.





Origini dell’NSM-20

Schell ha osservato che anche il rapporto di venerdì è il risultato delle pressioni del Congresso. All’inizio di quest’anno, il sen Chris Van Hollen18 dei suoi colleghi hanno esortato la Casa Bianca a redigere un memorandum sulla sicurezza nazionale, soprannominato NSM-20.

Il memorandum richiede garanzie scritte da parte dei destinatari delle armi statunitensi che le armi non vengono utilizzate per violare il diritto umanitario internazionale o limitare gli aiuti umanitari che Washington sostiene nelle aree di conflitto armato.

Il diritto internazionale umanitario spiega le leggi della guerra. Si tratta di un insieme di norme destinate a proteggere i non combattenti durante i conflitti armati, costituito dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai successivi trattati internazionali volti a ridurre le sofferenze dei civili.

Il rapporto di venerdì, pubblicato dal Dipartimento di Stato americano, valuta le garanzie fornite da diversi paesi che ricevono assistenza di sicurezza dagli Stati Uniti, tra cui Iraq, Nigeria e Ucraina. Ma tutti gli occhi erano puntati su Israele, dato l’alto numero di vittime, distruzione e carestia a Gaza.

Allora cosa diceva esattamente il rapporto? Ecco alcuni suggerimenti:

Il governo degli Stati Uniti ha ritenuto che le garanzie fornite dai paesi destinatari, compreso Israele, fossero “credibili e affidabili per consentire la continua fornitura di articoli per la difesa coperti dall’NSM-20”.

“Data la significativa dipendenza di Israele dai materiali di difesa fabbricati negli Stati Uniti, è ragionevole valutare che le forze di sicurezza israeliane abbiano utilizzato articoli di difesa coperti dalla NSM-20 dal 7 ottobre in situazioni incompatibili con i loro obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale o con le migliori pratiche consolidate per mitigare Effetti civili. Danno.”

La comunità dell’intelligence statunitense conclude che Israele “ha danneggiato i civili” a Gaza, ma non c’era “nessuna indicazione diretta che Israele abbia intenzionalmente preso di mira i civili”. Tuttavia, “Israele può fare di più per evitare danni ai civili”.

Israele non ha condiviso “informazioni complete” sull’eventuale utilizzo di armi statunitensi nelle violazioni.

Funzionari israeliani hanno incoraggiato le proteste per impedire gli aiuti a Gaza. Israele ha anche implementato “estesi ritardi burocratici” nella consegna degli aiuti e ha lanciato attacchi militari su “movimenti umanitari coordinati e siti umanitari isolati”.

Il governo degli Stati Uniti “attualmente non valuta se il governo di Israele proibisce o limita il trasferimento o la consegna dell’assistenza umanitaria statunitense”.

Israele ha le proprie regole e procedure e afferma che sta indagando su presunte violazioni, ma gli Stati Uniti “non sono a conoscenza di alcun procedimento giudiziario israeliano per violazioni del diritto umanitario internazionale o danni ai civili dal 7 ottobre”, data di inizio dell’attuale guerra in Israele. Gaza.





Riconoscimento “selvaggio”.

Amanda Klassing, direttrice delle relazioni governative e dell’advocacy di Amnesty International USA, ha affermato che uno dei risultati più importanti del rapporto è la valutazione della comunità dell’intelligence secondo cui Israele deve fare di più per evitare danni ai civili.

“Quando tutto ciò sarà chiarito, la domanda è come siano riusciti a raggiungere la conclusione che hanno raggiunto”, ha detto Klassing ad Al Jazeera.

Lei ha sottolineato che nel rapporto si ammette che Israele non ha fornito informazioni complete su possibili violazioni del diritto internazionale umanitario.

“Non hai le prove per dimostrare il tuo caso, perché il tuo partner per la sicurezza non sta collaborando con te”, ha aggiunto. “La conclusione logica successiva è quella di trattenere le armi finché non potrai effettivamente ottenere le informazioni necessarie per assicurarti di non essere complice. violazioni del diritto internazionale”.

“Invece, il rapporto riconosce queste lacune significative e la conclusione è quindi: a causa di queste lacune, non possiamo trarre alcuna conclusione definitiva, e quindi i trasferimenti di armi continueranno”.

Scott Ball, direttore associato per la pace e la sicurezza di Oxfam America, ha definito “selvaggia” l’ammissione secondo cui Israele non aveva pienamente collaborato con l’inchiesta statunitense.

Ha anche criticato il Dipartimento di Stato per aver indirizzato le operazioni israeliane e il sistema di giustizia militare per aver fornito informazioni su possibili violazioni del diritto umanitario. Israele raramente persegue i suoi soldati per cattiva condotta.

“È la forma che prevale sulla sostanza”, ha detto Paul ad Al Jazeera. Il fatto che esista un sistema giudiziario non significa che abbia credibilità, né significa che funzionerà in modo da ritenere gli individui responsabili delle loro violazioni della legge.

“E tutto il lavoro che viene svolto qui è svolto dal fatto che il sistema esiste, non dal fatto che funzioni”.





Ha aggiunto che, sebbene sia difficile documentare le violazioni del diritto internazionale umanitario nelle zone di guerra, gruppi per i diritti umani, tra cui Amnesty International e Human Rights Watch, lo hanno fatto a Gaza.

Paul ha anche osservato che gli Stati Uniti non hanno dovuto affrontare tali difficoltà quando la Russia ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022: il governo ha formalmente accusato la Russia di crimini di guerra poche settimane dopo l’inizio della guerra.

Alcuni difensori dei diritti umani affermano che chiudendo un occhio sulle violazioni israeliane, gli Stati Uniti stanno perdendo credibilità nel denunciare violazioni del diritto internazionale in altre parti del mondo.

“Come [the US] “Ha qualche responsabilità in altri casi se vuole rispettare il diritto internazionale nel contesto dell’Ucraina, ma intraprende ogni azione per minare il diritto internazionale o l’approccio multilaterale per ritenere Israele responsabile?” Ha detto Klassing.

Ultimatum di Biden

La pubblicazione del rapporto venerdì è arrivata due giorni dopo che lo stesso Biden ha ammesso che le bombe statunitensi avevano ucciso civili a Gaza, mettendo in guardia Israele dal compiere un’invasione della città meridionale di Rafah.

Mercoledì il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato in un’intervista alla CNN: “I civili sono stati uccisi a Gaza a causa di queste bombe e di altri modi in cui colpiscono i centri abitati”.

Washington ha confermato di aver sospeso una spedizione di bombe pesanti a Israele. Biden ha anche minacciato di sospendere ulteriori trasferimenti se l’esercito israeliano avesse lanciato un attacco completo a Rafah.

Molti difensori dei diritti umani palestinesi hanno sostenuto che la graduale invasione di Rafah è già in corso, a dispetto dell’ultimatum di Biden.

Schill del Centro Internazionale per la Sicurezza Civile ha confermato che la decisione dell’amministrazione di trattenere alcune armi da parte di Israele riguardo a Rafah è separata dall’operazione NSM-20.

“È molto chiaro che le armi statunitensi hanno alimentato per mesi danni civili catastrofici, sfollamenti e evidenti violazioni”, ha detto ad Al Jazeera.

“E per tutti questi mesi – anche prima che esistesse il NSM – il diritto statunitense e internazionale esistente, così come altre politiche consolidate, hanno richiesto la fine di questo danno. Quindi no, questa non è solo una decisione discrezionale del presidente degli Stati Uniti. la legge richiede la sospensione dei trasferimenti di armi da parte degli Stati Uniti per questi motivi.

Da parte sua, Paul di Oxfam ha affermato che, sebbene l’NSM-20 sia stato un passo positivo, l’amministrazione Biden alla fine “si è fatta in quattro” per evitare di rispondere in modo definitivo alla domanda sollevata dalla nota: se gli aiuti statunitensi fossero stati utilizzati in conformità con la legge.

“Sta facendo del suo meglio per non dirci nulla”, ha detto del rapporto.