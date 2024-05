Nuove indiscrezioni sul remake di Dragon Quest III HD-2D

È passato molto tempo dall’uscita di Dragon Quest III HD-2D Remake di Square Enix, e ora alcuni fan sperano che con l’ultimo aggiornamento ritornino anche i primi due giochi.

A gettare benzina sul fuoco c’è un nuovo commento dell’affidabile leaker Midori, che sembra pensare che questa nuova versione per Switch e molte altre piattaforme potrebbe includere… completare triplo (Quindi questo è Dragon Quest I, II e III).

L’ultimo video suggerisce che “The Legend of Erdrick si sta avvicinando” e che esiste un unico logo “HD-2D”, ma non c’è menzione specifica del terzo gioco.

Erdrick è il titolo che ottiene l’eroe nella terza uscita e le tre versioni originali sono conosciute come “Trilogia di Erdrick”.

Lo stesso leaker afferma che i fan probabilmente ne sentiranno parlare di più nel prossimo “Nintendo Direct” e afferma che il titolo sarà consegnato entro la fine dell’anno fiscale in corso.

Dragon Quest III HD-2D Remake è stato originariamente annunciato nel maggio 2021 e sembra essere in sviluppo molto prima, quindi una tripla uscita spiegherebbe probabilmente perché il progetto ha impiegato così tanto tempo per vedere la luce.

Nello stesso momento in cui questo progetto è stato rivelato, il creatore di Dragon Quest Yuji Horii ha menzionato come un remake di Dragon Quest 1 e II fosse già stato preso in considerazione ma non fosse “ancora ufficiale”.

Naturalmente, al momento non è stato confermato ufficialmente nulla sul trio, quindi non eccitarti troppo.