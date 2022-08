Nuovi Meme Decimate Clip Studio Paint Piano di abbonamento

Gli artisti digitali hanno diversi programmi artistici e fotografici tra cui scegliere, ma uno dei più utilizzati, oltre ad Adobe Photoshop, è Clip Studio Paint. immagine : Studio Marbella ( lotta per le scorte )

In generale, è una pessima idea per qualsiasi azienda disturbare la comunità tecnologica online. Se il numero di utenti Internet regolari è in grado di farlo tiro Il Sonic il riccio Il vecchio design del film attraverso la proverbiale melma è abbastanza perché lo studio lo abbia completamente ridisegnato, come pensi di andare avanti quando le persone dietro la penna si indignaranno abbastanza da fartelo sapere tramite Twitter?

Questo è esattamente quello che è successo lunedì quando Clip Studio Paint era di proprietà di Celsys annunciare Stavano introducendo una nuova versione del loro software di illustrazione e animazione e insieme ad essa hanno creato un nuovo modello basato su abbonamento. L’attuale versione 1 – un acquisto una tantum con una licenza di base offerta a $ 49,99 o $ 219 per la versione professionale – è sostituita dalla versione 2 che viene fornita con un prezzo di abbonamento mensile.

Gli utenti esistenti possono ancora mantenere la loro licenza della versione 1, ma la società ha affermato che entro il 2023 non offriranno più alcun aggiornamento delle funzionalità agli utenti della versione 1. Celsys ha aggiunto che fornirà aggiornamenti di stabilità gratuiti per eventuali bug causati dal sistema operativo “fino a quando l’anno prossimo e oltre.” Dopo essere passato alla versione 2.” La società ha affermato che fare questo passo è “essenziale” per “mantenere lo sviluppo dell’app e continuare a fornire uno strumento creativo migliore”.

Gli utenti si sono rivolti a Twitter per denunciare il cambiamento. Come puoi aspettarti da una comunità artistica, i meme sono stati ben prodotti e fantastici. La maggior parte dei commenti negativi è arrivata al punto in cui sono andati con CSP per evitare di pagare un abbonamento mensile a artisti del calibro di Photoshop, il tutto mentre si occupava del pesante DRM di Adobe.

Ciò che non aiuta in tutto questo è la struttura confusa per gli utenti che desiderano eseguire l’aggiornamento dalla versione 1 alla versione 2. Gli utenti esistenti della versione 1 possono acquistare una licenza perpetua per la versione 2, ma non avranno accesso agli aggiornamenti dalla 2.1 in poi . Gli sviluppatori smetteranno inoltre di supportare gli utenti con licenza perpetua quando alla fine rilasceranno la versione 4. Coloro che desiderano continuare a ricevere nuove funzionalità dovranno acquistare un pass di aggiornamento di un anno, ma la società non ha rivelato quali punti di prezzo potremmo vedere da nessuno di questi opzioni. .

Abbiamo contattato ArtSpark, che possiede Celsys come sussidiaria, per un commento, ma non abbiamo ricevuto risposta fino alla fine di lunedì ET. La società ha scritto che prevede di passare alla versione 2 nella prima metà del 2023.

Alcuni utenti di Twitter hanno condiviso pubblicamente link per hackerare CSP. Photoshop è un software standard del settore, quindi altri servizi devono cercare di distinguersi dalla massa per attirare gli utenti. I programmi fotografici e artistici come GIMP e Krita, sebbene un po’ meno user-friendly, sono gratuiti e open source, mentre programmi come Paint Tool SAI e Procreate sono acquisti una tantum, sebbene quest’ultimo programma sia limitato ai dispositivi iPad e può solo essere acquistato su App Store.

Photoshop costa $ 20,99 al mese o tutte le app Adobe per $ 54,99 al mese, il che lo rende più costoso nel tempo, soprattutto per principianti e professionisti. La mossa CSP è un tempismo particolarmente negativo poiché Adobe sta pianificando anche il rilascio di un file spogliato, Versione online gratuita Dal suo Photoshop. Sono già in corso i primi test con gli utenti canadesi.