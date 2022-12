NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti è già in vendita in Serbia, costa $ 1.400

Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC è in vendita in Serbia a un prezzo esorbitante

Sembra che alcuni rivenditori non stiano aspettando che NVIDIA annunci le nuove schede.

Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC in vendita in Serbia, Fonte: Reddit / Consigliere Irissa

Questo Redditor individua la nuova scheda grafica RTX 4070 Ti che è già in vendita. La carta è ora disponibile con il prezzo e il nome del modello chiaramente visibili ai clienti. Ciò accade più di una settimana prima che NVIDIA revochi ufficialmente il divieto di vendita.

La scheda sullo scaffale è il modello Gaming OC di Gigabyte. Questo modello non è ancora stato visto in nessun leak prima, e nemmeno la confezione ne rivela il design. Inutile dire che, posizionando la carta sullo scaffale, il rivenditore ha rovinato la sorpresa gigabyte.

A giudicare dal prezzo sulla confezione, questa carta viene venduta al dettaglio per JOD 154.999, che si converte in qualcosa di circa $ 1.400 USD. Questo è ovviamente un prezzo ridicolo per questo modello e il rivenditore trae chiaramente vantaggio dalla vendita anticipata della carta.

MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio in Costa Rica, Fonte: Reddit/Linlin-mg

Il Redditor condivide l’ultima immagine da uno store in Costa Rica, che conferma anche che le schede RTX 4070 Ti sono già in stock, ma almeno in questo caso il divieto di vendita verrà rispettato. Questa è anche la prima conferma nota del modello MSI Gaming X Trio. Entrambe le carte dovrebbero essere rilasciate ufficialmente il 5 gennaio.

Fonte: reddit

Mille grazie a Sebastian Castellanos per il suggerimento!