Obama sbatte Walker come “aspirante politico di celebrità” in Georgia





CNN

—



L’ex presidente Barack Obama descritto Herschel Walker “Una celebrità che vuole fare il politico” durante un discorso di venerdì sera. GeorgiaHa salutato il candidato repubblicano al Senato come “uno dei più grandi running back di tutti i tempi” ma inadatto a essere un senatore degli Stati Uniti.

Obama è andato punto per punto contro Walker, definendolo “qualcuno che indossa un distintivo falso e dice di essere nelle forze dell’ordine come un bambino che gioca a poliziotti e rapinatori”, i suoi “problemi di carattere” e “l’abitudine di non dire” la verità,” e descrivendolo come qualcuno che è profondamente leale. L’ex presidente Donald Trump “Significa che non penserà davvero a te o ai tuoi bisogni.”

Il discorso, il primo viaggio completo dell’ex presidente democratico nel 2022, ha inquadrato il midterm come un’elezione scelta. “Tra politici disposti a tutto pur di ottenere il potere e leader che condividono i nostri valori che si prendono cura di te”.

“Ogni politico repubblicano sembra essere ossessionato da due cose: mantenere le libertà e ottenere l’approvazione di Donald Trump”, ha detto Obama. “È il loro programma, non è lungo, non è complicato, almeno per me non è molto stimolante. A loro non interessa risolvere i problemi. Sono interessati a farti arrabbiare e incolpare qualcuno. Perché potresti non notare che loro non ottengono le proprie risposte.

Obama ha ricevuto una standing ovation alla Gateway Center Arena di College Park, in Georgia. In diversi punti, ha pronunciato uno dei suoi vecchi classici della campagna: “Non impazzire, vota!”

Ha riconosciuto il contraccolpo economico che i Democratici devono affrontare a novembre: “Ascolta, l’inflazione è un vero problema in questo momento. Non è solo in America, è in tutto il mondo. È una delle eredità della pandemia.

Ma ha suggerito che i repubblicani non hanno consegnato le loro politiche o piani: “I repubblicani ne parlano molto, ma qual è la loro risposta? Quali sono le loro politiche economiche?”

Tuttavia, il commento più acuto di Obama era rivolto a Walker, denunciando la sua concorrenza contro il senatore democratico. Raffaello WarnockÈ importante controllare un Senato equamente diviso, che è chiamato “controllo disparato”.

Il commento inizia con lodi per Walker, il leggendario giocatore di football dell’Università della Georgia che ha vinto l’Heisman Trophy nel 1982.

“Ci sono molti giovani qui ora, sì, questo mi eccita. “Alcuni di voi potrebbero non ricordare, ma Herschel Walker era un giocatore di football”, ha detto Obama. “Al college, era fantastico. Uno dei più grandi running back di tutti i tempi. Ma ecco la domanda: questo lo rende la persona migliore per rappresentarti al Senato degli Stati Uniti? Questo lo prepara a prendere decisioni importanti sul nostro economia e la nostra politica estera e il nostro futuro?”

Obama ha scherzato sul fatto che solo perché Walker ha vinto l’Heisman, ciò non significava che gli spettatori gli avrebbero permesso di pilotare l’aereo su cui si trovavano o di subire un intervento chirurgico senza sapere se se lo meritava.

“A proposito, è vero anche il contrario. Potresti volermi come presidente, ma non vorresti che io cominci in coda con i cani”, ha detto. “Voglio dire, correre un 4.6 40 (scatto di yard) con il mio lento, vecchio magro dietro che viene colpito da un contrasto difensivo da 300 libbre.” Riesci a immaginare? Dovresti buttarmi fuori dal campo. No, non posso. No, non posso. bravo in molte cose ma non è una delle cose in cui sono bravo.

Ma poi Obama è entrato nel Partito Repubblicano.

“Ci sono pochissime prove che abbia mostrato alcun tipo di interesse, che abbia espresso qualsiasi tipo di interesse per il servizio pubblico o il lavoro di volontariato o per aiutare le persone”, ha detto Obama. “Sii una celebrità che vuole essere un politico, e abbiamo visto come va”.

Obama ha poi sollevato i “problemi di carattere” di Walker, un apparente riferimento Sono emerse accuse secondo cui ha pagato soldi per abortire le gravidanze di due donne.

Walker, che in precedenza aveva sostenuto un divieto nazionale di aborto senza eccezioni, ha negato le affermazioni.

Obama ha definito Walker “l’abitudine di non dire la verità, l’abitudine di dire una cosa e farne un’altra, di avere altre regole per te stesso e per i tuoi amici importanti e per tutti gli altri”.

“Dice qualcosa sul tipo di leader che sarai”, ha aggiunto. “E se la qualifica principale di un candidato è che sarà leale a Donald Trump, significa che non penserà davvero a te o ai tuoi bisogni”.

Walker ha respinto i commenti di Obama in una dichiarazione sabato.

“Il presidente Obama era qui ieri sera. Ha detto che sono una celebrità. Ha sbagliato, vero? Non sono una celebrità, sono un guerriero per Dio”, ha detto il candidato del GOP.

Walker ha anche detto che stava pregando per Obama, che ha scelto il “cavallo sbagliato” sostenendo Warnock.

“Ha bisogno di aiuto perché è arrivato sul cavallo sbagliato. Il senatore Warnock è il cavallo sbagliato. Sai che non può fare il lavoro ed è ora che se ne vada”, ha detto Walker.

Obama non è stato l’unico democratico a rafforzare la sua retorica contro Walker: Warnock ha presentato l’ex presidente e ha chiamato per nome il suo avversario repubblicano.

Riflettendo le preoccupazioni che la corsa sia serrata tra i democratici, Warnock ha esortato i georgiani a considerare l’esito delle elezioni, dicendo: “Un voto è la tua voce e la tua voce è la tua dignità umana”.

Nelle sue osservazioni che hanno attirato gli applausi della folla, Warnock ha affrontato direttamente il suo rivale, facendo eco alle critiche di Obama secondo cui Walker era impreparato.

“In poche parole, Herschel Walker non era pronto”, ha detto Warnock. “Non è pronto. Non è pronto. Non solo non è pronto, è inadatto.

Warnock, che ha detto che il suo avversario repubblicano stava combattendo la verità, in seguito ha aggiunto: “Se non possiamo fidarci di lui per dire la verità sulla sua vita, come possiamo fidarci di lui per proteggere le nostre vite e le nostre famiglie, i nostri figli e il nostro lavoro? E il nostro futuro?”

Sebbene il candidato al governo democratico Stacey Abrams abbia parlato durante l’evento, Obama ha dedicato poco tempo a concentrarsi sul governatore repubblicano della Georgia Brian Kemp. Obama ha menzionato alcune delle leggi di voto approvate da Kemp e dai repubblicani in Georgia dopo le elezioni del 2018, ma è stato minimo.

Invece, l’ex presidente ha offerto pensieri più ampi sui midterm.

“Capisco perché le persone sono preoccupate. Capisco perché potresti essere preoccupato. Capisco perché si è tentati di staccare la spina, guardare il calcio o ‘Ballando con le stelle'”, ha detto Obama. “Ma sono qui per dirti che il disimpegno non è un’opzione. La disperazione non è un’opzione. Possiamo rendere equa questa economia solo se combattiamo tutti. L’unico modo per salvare la democrazia è se ci uniamo tutti per farla crescere e combattere.

Ha aggiunto: “La domanda fondamentale che devi porti ora è chi combatterà per te? Chi si preoccupa di te? Chi ti sta guardando? Chi crede in te? Questa è la scelta in queste elezioni”, ha detto.

Anche se Obama ha trascorso meno tempo Corsa al governatore, in scena “Stacey! Stacy! Stacey!” Abrams è salito sul palco davanti all’ex presidente. Ha preso atto della storia dell’elezione di Obama nel 2008 – e della rielezione nel 2012 – e ha chiesto agli elettori di credere di poter superare Kemp, il capofila della corsa.

“Abbiamo sfidato la saggezza convenzionale per fornire un cambio generazionale e lo faremo di nuovo, Georgia, lo faremo di nuovo”, ha detto Abrams.

Ha aggiunto: “Abbiamo sfidato la storia ancora e ancora, e lo faremo l’8 novembre, perché è quello che siamo. Siamo una Georgia, crediamo in noi stessi, crediamo nel domani.

Ore prima dell’arrivo di Obama, lunghe file si estendevano intorno all’arena del Gateway Center a College Park, fuori Atlanta. Aiutanti con appunti e computer portatili hanno incrociato la folla, iscrivendo persone per le modifiche alla campagna di volontariato per andare porta a porta questo fine settimana.

Soprattutto, hanno detto i funzionari, l’evento doveva essere uno strumento organizzativo.

“Avere il presidente Obama qui mostra che stiamo ancora combattendo e ci stiamo dirigendo verso il giorno delle elezioni”, ha detto alla CNN il rappresentante Nykema Williams, capo del Partito Democratico della Georgia. “Si tratta di riunire le persone e dare energia agli elettori che sono ancora alla ricerca di ispirazione durante questo ciclo elettorale”.

Più di 1,3 milioni di persone avevano votato in Georgia entro venerdì, secondo il segretario di Stato, con il voto anticipato ancora a una settimana di distanza.

All’interno dell’arena, un DJ ha riscaldato la folla di circa 6.000 persone, mentre i Democratici hanno sventolato i cartelli sulla scheda elettorale per Warnock, Abrams e altri candidati statali e locali.

“Votazioni anticipate da oggi fino al 4 novembre”, gridavano grandi cartelli blu nell’arena. “Giorno delle elezioni: 8 novembre.”

Questa storia è stata aggiornata con una reazione aggiuntiva.