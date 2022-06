Obi-Wan Kenobi Episodio 4 include l’uovo di Pasqua caduto

immagine : Lucasfilm/EA

Se hai giocato molto Star Wars Jedi: Fallen OrderPotresti aver scoperto una piccola ma adorabile connessione con lui nell’ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi. Potresti anche aver notato una richiamata più triste a un file guerre di cloni Lettera.

Non leggere oltre questo punto se ti interessano gli spoiler e non hai visto l’episodio 4 di The Kenobi Show o giocato a Jedi: Fallen Order!

Nella puntata di ieri di Guerre stellari spettacolo separato Obi-Wan Kenobi Il Jedi titolare, interpretato da Ewan McGregor, dovette infiltrarsi nella Fortezza Inquisitoria. (Questo sito, che è stato visto per la prima volta nello show la scorsa settimana, Questo di per sé è un grande collegamento a Respawn per il 2020 Star Wars Jedi: Fallen OrdeS.) Infiltrandosi nel castello e cercando di salvare la giovane prigioniera Leia, Kenobi incontra una nuova connessione con la popolarità di Respawn. Guerre stellari Un gioco sotto forma di epurazioni di soldati.

Nella nuova puntata di Kenobi, vediamo il mio vecchio nonno intrappolato in un tunnel e le truppe inviate dopo di lui includono alcuni soldati della Purga. Questa è la loro prima apparizione in live action. Alla fine, Obi-Wan Kenobi ha rotto le pareti di vetro del tunnel sottomarino, uccidendoli dall’alluvione. Questo me lo ha ricordato Un momento simile accade a Darth Vader sistema caduto; L’impero ha davvero bisogno di appaltatori migliori.

Le truppe sono state ripulite Tecnicamente visto per la prima volta nel 2018 Darth Vader cartoni animati, ma allora era conosciuto come l’Inquisitore Troopers. Poi riappaiono Star Wars Jedi: Fallen Orderche è stato ufficialmente nominato Epura truppe o Epura truppe d’assalto. Lavorano insieme a Vader, agli Inquisitori e ad altre forze imperiali per aiutare a contenere, catturare e uccidere i Jedi e altri individui sensibili alla Forza. Questi soldati sono altamente addestrati e usano unità elettrostaff e altre armi da mischia in grado di resistere a una spada laser. L’armatura del Purge Trooper è anche resistente alla luce, il che ha senso quando il tuo compito è dare la caccia a Jedi altamente qualificati che brandiscono spade laser.

C’è anche un aspetto più triste e meno divertente in questo nuovo episodio. Quando Kenobi scopre una grande tomba Jedi, vediamo un Kouzian morto appeso nello strano dormitorio spaziale. Anche se non è stato ancora ufficialmente confermato, sembra molto probabile che questo sia il vecchio Jedi Terra SinopChe si è rivelato fantastico guerre di cloni Episodio “La spada perduta”.

Ovviamente, questo potrebbe tecnicamente essere un altro maschio Jedi Cosiano, ma visto come è andato lo spettacolo sul cadavere e la scorsa settimana Kenobi ha menzionato Quinlan Foss—Altri popolari guerre di cloni– Jedi – Mi sembra che questo sia davvero il cadavere di Sinop. Spero che esca per combattere.