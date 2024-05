Occhio del deserto: la gigantesca cupola rocciosa della Mauritania che domina il deserto

L’Occhio del Deserto, noto anche come Occhio dell’Africa o Tempio di Rishat, è una gigantesca cupola di roccia, scolpita con anelli concentrici, che sembra un gigantesco occhio di bue se visto dall’alto. L’occhio può essere visto dallo spazio ed è noto agli astronauti e agli scienziati sin dalle prime missioni con equipaggio negli anni ’50, secondo Agenzia spaziale europea (È UN).

Le stime delle dimensioni dell’Ain al-Sahara variano da 25 a 31 miglia (da 40 a 50 km) di diametro. L’occhio forma un cerchio quasi perfetto nel deserto della Mauritania, cosa che inizialmente ha portato gli scienziati a credere che si trattasse della struttura dell’impatto di un meteorite. Tuttavia, suffisso ricerca Ho scoperto che la cupola si è formata a causa del sollevamento tettonico durante l’età della pietra Periodo Cretaceo (tra 145 e 66 milioni di anni fa) e rimasero esposti a causa dell’erosione.

L’Occhio del Deserto si staglia come un’ammonite di grandi dimensioni in mezzo a un enorme mare di sabbia noto come Erg Oudane, che si estende per circa 350 miglia (560 km) a est del Mali. L’Erg è un’area desertica che si estende per almeno 48 miglia quadrate (125 chilometri quadrati) ed è caratterizzata da… Sabbia battuta dal vento con poca o nessuna vegetazione . L’Occhio si erge a circa 200 m (660 piedi) sopra la sabbia circostante, che si innalza sul bordo meridionale e talvolta oscura parti della struttura nelle fotografie. Secondo l’Agenzia spaziale europea .

Secondo le stime del 2021, il centro dell’Ain Al Sahara è un altopiano arrotondato di calcare e breccia – rocce sedimentarie con grandi frammenti fratturati tenuti insieme da una matrice a grana fine. Stare . Il resto di Al Ain discende da questo altopiano secondo uno schema circolare di creste e canyon scavati dal vento e dall’acqua nel corso dei secoli. Le creste sono composte per lo più da quarzite resistente, mentre i calanchi sono composti da rocce sedimentarie meno resistenti che si erodono più rapidamente.

Una vista dallo spazio di Ain Al Sahara che mostra le dune di sabbia circostanti che fanno parte dell’Erg Oudan. (Credito immagine: Stocktrek Images, Inc. / Alamy Foto Stock)

Il motivo per cui l’occhio è così rotondo non è ancora chiaro Istituto Lunare e Planetario . L’erosione ha esposto quattro tipi di rocce ignee: gabbro, riolite e carbonatite. Kimberlite – È più piccolo del centro dell’occhio, il che indica che getti di roccia fusa si sollevarono e si solidificarono sulla superficie. A testimonianza di ciò compaiono anche diverse imperfezioni sugli anelli esterni dell’occhio Strati di rocce si spostarono In trattamento.

L’Occhio del Deserto è una meraviglia geologica, ma ha anche un significato archeologico, dice geografia È una rivista pubblicata dalla Royal Geographical Society nel Regno Unito. Gli scavi hanno portato alla luce strumenti acheuleani e pre-acheuleani risalenti a due milioni di anni fa associati a due tipi di antichi antenati umani: Homo erectus E Homo heidelbergensis.

Sostenitori del mito sfatato Atlantide – Il subcontinente insulare “perduto” considerato da alcuni una società utopica avanzata – Affermano che Ain Al Sahara è la guida della città Platone lo descrisse nei suoi dialoghi Timeo e Crizia.

Ma “l’archeologia moderna e la geologia insieme forniscono un verdetto inequivocabile”, ha detto in precedenza a WordsSideKick.com Ken Feder, professore emerito di archeologia presso la Central Connecticut State University. “Non esisteva una grande civiltà chiamata Atlantide.”

Non è necessario rivolgersi alla mitologia per trovare risposte quando la geologia ne fornisce abbastanza.