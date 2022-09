Octa, Disney, FIVE sotto e altro ancora

otta (OKTA): Le azioni sono diminuite nelle negoziazioni after-hour, sebbene la società abbia registrato una perdita inferiore al previsto. Okta ha registrato una perdita rettificata di 10 centesimi per azione su un fatturato di 452 milioni di dollari. Street si aspettava una perdita di 31 centesimi su un fatturato di $ 429,8 milioni. L’abbonamento per il trimestre è balzato del 44% da un anno fa a 435,4 milioni di dollari. Okta prevede che le sue entrate per l’intero anno saranno comprese tra $ 1,81 miliardi e $ 1,82 miliardi, rispetto a stime di $ 1,82 miliardi. Il CEO e co-fondatore Todd McKinnon ha notato nella dichiarazione degli utili che la società sta “facendo tagli strategici alla nostra spesa per migliorare la redditività”.

Disney (dis): Stock guadagnato ore dopo giorno Rapporti La Disney sta esplorando un programma di abbonamento. Secondo il Wall Street Journal, il nuovo programma della Disney potrebbe includere sconti o concessioni su parchi a tema, merchandising, resort e servizi di streaming nel tentativo di convincere i consumatori a spendere di più.

Sistemi Veeva (VEEV): Le azioni sono diminuite dell’11% dopo aver tagliato le previsioni di entrate per l’intero anno. Ora prevede entrate per l’intero anno da $ 2,14 miliardi a $ 2,15 miliardi, rispetto alla precedente previsione di $ 2,17 miliardi a $ 2,18 miliardi. I risultati del secondo trimestre hanno superato le aspettative, con entrate in aumento del 17% da un anno fa a 534,2 milioni di dollari sulla base di un utile rettificato di 1,03 dollari per azione.

cinque sotto (cinque): Il rivenditore ha tagliato le sue previsioni di utili per azione per l’intero anno e ha mancato le stime per il secondo trimestre, con vendite comparabili in calo del 5,8% rispetto a un anno fa. Le vendite nette totali sono state di $ 668,9 milioni, al di sotto della stima di strada di $ 683,2 milioni. Nonostante il taglio della sua guida, Five di seguito ha ribadito i suoi piani di espansione. Il CEO Joel Anderson ha osservato nella dichiarazione sugli utili: “Rimaniamo concentrati sulle nostre opportunità a lungo termine e sui nostri doppi obiettivi, tra cui l’apertura di 1.000 nuovi negozi nei prossimi anni e la conversione della maggior parte della nostra catena al concetto Five Beyond. Nuovi negozi continua a essere il nostro motore di crescita e siamo entusiasti di aprire quasi 160 nuovi negozi quest’anno mentre ci prepariamo ad aprire più di 200 negozi l’anno prossimo”.

GoodRx (GDRX): GoodRx Holdings sta tagliando 140 posti di lavoro, circa il 16% della forza lavoro dell’azienda, secondo Bloomberg. Si prevede che le riduzioni porteranno a un risparmio di denaro sul tasso operativo annuale compreso tra $ 23 milioni e $ 25 milioni. Le azioni GoodRx hanno sottoperformato finora quest’anno, con azioni in calo dell’81% da gennaio.

