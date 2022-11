Offerta Cyber ​​​​Monday: $ 900 di sconto sul monitor da gioco Samsung Odyssey Neo G9 da 49 pollici

Amazon offre i migliori prezzi sui monitor da gioco Samsung Odyssey Neo G9 e G9 da 49″ per il Cyber ​​​​Monday. Se ti sembra familiare, è perché è stato trasferito dal Black Friday. È positivo che Amazon abbia mantenuto lo stesso prezzo perché tutti gli altri (incluso That Samsung Direct) hanno aumentato il prezzo del Neo G9 di $ 100 o più. Inoltre, Amazon offre un ulteriore rimborso del 10% in contanti a chiunque paghi con una carta Amazon Prime.

Samsung Odyssey Neo G9 Monitor da gioco a LED piccolo da 49 pollici: uno dei migliori monitor da gioco in circolazione

Rimborso del 10% con Amazon Prime Card (è richiesto l’accesso) Samsung Odyssey Neo G9 49″ gioco 4K osservatore Vediamo su Amazon

Ulteriori potenziali avvisi di risparmio: se hai un file Carta Amazon PrimePuoi ottenere un rimborso del 10% ($ 140). Ciò porta effettivamente il prezzo a $ 1.259,99. Se sei un membro Amazon Prime ma non ne hai uno Carta Amazon PrimeBene, dovresti abbonarti totalmente a uno, dato che non c’è una quota annuale. Questa è un’ottima carta perché ti dà il 5% di rimborso su tutti gli acquisti su Amazon durante tutto l’anno.

Quindi cosa rende questo schermo degno del prezzo? La cosa principale è il piccolo schermo a LED. Il monitor da gioco top di gamma della serie “Odyssey” di Samsung è anche l’unico monitor Samsung dotato di retroilluminazione a micro LED integrata con Quantum Dot Panel (QLED). Troverai la retroilluminazione Mini LED solo nei televisori 4K di fascia alta e l’ultimo display XDR Apple iPad Pro da 12,9 pollici, l’iPad più costoso sul mercato.

Cosa c’è di buono in “Mini LED”, “QLED” e “Local Dimming”? Il pannello QLED consente a questo televisore di mantenere una forte precisione del colore e una buona gamma dinamica anche a livelli di luminosità estremi. L’oscuramento locale consente a diverse zone di attenuarsi o illuminarsi indipendentemente l’una dall’altra, consentendo al televisore di gestire abilmente le scene in cui il bianco più luminoso e il nero più scuro appaiono contemporaneamente. I mini pannelli LED consentono un local dimming più accurato perché le zone di controllo sono più piccole e più numerose. Mentre un normale TV LCD con oscuramento locale può avere fino a 100 zone di oscuramento, il Neo G9 ha ben 2.048 zone. READ Perché nessuno mi ha parlato del Samsung Galaxy S22 Ultra rosso brillante?

Il Samsung Neo G9 non è un trucco unico e tutte le altre specifiche sono all’altezza dell’hype come monitor da gioco di fascia alta. Questo enorme schermo curvo da 49 pollici ha un’alta risoluzione di 5120 x 1440 pixel. E a proposito, quella curva è così intensa (1000R), che è di ca Abbraccio Tu e tu giocate. Offre un tempo di risposta di 1 ms e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, il che significa nessun input lag o motion blur. È certificato HDR2000, il che significa che è possibile visualizzare picchi di luminosità fino a 2000 nit. Inoltre, offre supporto G-Sync e FreeSync Premium Pro. Contiene due porte HDMI 2.1.

Samsung Odyssey Neo G9 chiaramente non è uno schermo per tutti. Hai bisogno di un budget di gioco abbastanza generoso se vuoi aggiungere questo al tuo dispositivo. Il costo tiene a bada molti giocatori, ma la barriera all’ingresso è stata certamente abbassata in modo significativo con questo accordo di oggi.

Monitor da gioco Samsung Odyssey G9 da 49″.

Samsung Odyssey G9 49″ 5120×1440 curvo 1ms 240Hz QLED per il gioco osservatore Vediamo su Amazon

Il Samsung Odyssey G9 è stato rilasciato nell’agosto del 2021, quindi è solo un anno più vecchio del Neo G9. L’unica vera differenza è che l’Odyssey G9 non ha una retroilluminazione Mini-LED. Ciò significa che ha meno aree di oscuramento locale e una valutazione della luminosità inferiore (certificazione HDR1000 vs. HDR2000). Tutto il resto è quasi identico. Odyssey G9 è un monitor curvo 5120×1440 1000R da 49 pollici con un tempo di risposta rapido di 1 ms, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e compatibilità G-SYNC certificata NVIDIA. Il pannello HDR1000 Quantum Dot (QLED) ha uno spazio colore più ampio del 125% rispetto allo standard sRGB (95% DCI-P3). Se per te è importante, anche questo schermo è fantastico da guardare, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

Schermo da gioco Samsung Odyssey ARK 55

Samsung Odyssey Ark 55″ monitor da gioco QLED mini-LED 4K 165Hz curvo Vediamo su Amazon

Non possiamo menzionare i “migliori” monitor da gioco di Samsung senza menzionare il nuovo Samsung Odyssey ARK. Questo è un gigantesco monitor da gioco da 55 pollici (non un televisore) con una retroilluminazione Mini-LED e un pannello QLED che assomiglia molto al Neo G9. Ha una potente curvatura 1000R per la massima immersione e ha una frequenza di aggiornamento veloce di 165Hz. Per uno schermo di queste dimensioni, ha un supporto molto versatile: puoi persino ruotarlo in “modalità cabina di pilotaggio” per un’esperienza incredibilmente verticale. A differenza della maggior parte degli altri monitor da gioco, l’Odyssey ARK è dotato anche di un sistema audio sorprendentemente capace.

Monitor da gioco OLED 4K da 48 pollici LG 48GP900-B: il concorrente più vicino

Versione 2022 LG UltraGear 48GP900 48 pollici 4K (3840 x 2160) OLED per il gioco osservatore Vediamo su Amazon

Il 48GP900-B è il primo monitor da gioco di Ultragear a utilizzare un pannello OLED. Questo è un pannello WOLED simile a quello che potresti trovare sul TV OLED LG C1 da 48 pollici, ma ci sono alcune differenze fondamentali. Invece del rivestimento semilucido che si trova su un TV OLED, il 48GP900 ha -rivestimento antiriflesso che è senza dubbio più adatto per l’uso dello schermo ravvicinato.Inoltre ha una connessione DisplayPort e manca di un’interfaccia Smart TV integrata. Trasporta porte HDMI 2.1 con compatibilità 4K @ 120Hz per i possessori di PS5 e Xbox Series X, oltre al supporto VRR e G-SYNC. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 120 Hz può essere aumentata a 138 Hz se utilizzata come monitor per PC. Infine, se l’estetica è importante per te, c’è una sottile retroilluminazione RGB sul retro dello schermo che non si trova sui televisori OLED.

Perché scegliere un monitor da gioco OLED? Quando si tratta di monitor da gioco di fascia alta, ci sono molte opzioni tra cui scegliere. Ma una cosa è certa, non puoi sbagliare con OLED. I pannelli OLED eliminano qualsiasi schermo IPS, VA e TN in termini di qualità dell’immagine grezza. Hanno il miglior rapporto di contrasto e gamma dinamica grazie a livelli di nero quasi infiniti e alla possibilità di accendere e spegnere i singoli LED. Hanno anche tempi di risposta quasi istantanei, quindi il ghosting è un ricordo del passato. Fino a poco tempo fa, il più grande svantaggio degli schermi OLED era il loro prezzo premium. Tuttavia, questo accordo del Black Friday di Amazon prevede di invertire questa tendenza.

