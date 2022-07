Offerte Amazon Prime Day Fitness Tracker: ottieni prezzi bassi da Garmin, Fitbit e Apple

Le offerte di fitness tracker sono arrivate come parte delle vendite di Amazon Prime Day e sono disponibili alcuni sconti importanti. Marchi come Garmin, Fitbit e persino Apple hanno ridotto i prezzi sui modelli di qualità, quindi puoi ottenere un dispositivo indossabile a un prezzo molto più basso.

Finora, abbiamo visto l’Apple Watch Series 7, Fitbit Charge 5 e il Forerunner 245 di Garmin tagliati per registrare prezzi bassi, con sconti fino al 31% su alcuni orologi. Il numero di sconti e offerte è così schiacciante che può essere difficile navigare tra i saldi, motivo per cui abbiamo messo insieme questa guida, mettendo in evidenza i modelli che valgono davvero i soldi.

Da anni testiamo i fitness tracker, raccogliamo i migliori modelli e rivediamo le ultime versioni. In quanto tale, abbiamo molta esperienza quando si tratta di giudicare quale sia il migliore da acquistare. Ti consigliamo di muoverti rapidamente se desideri acquistare un tracker di qualità quest’anno, poiché non vi è alcuna garanzia che le offerte seguenti si estendano a domani.

Come breve promemoria, le offerte Amazon Prime Day sono disponibili solo per i membri Prime, quindi assicurati di accedere al tuo account prima di iniziare a sfogliare gli sconti. Non un membro? Nessun problema: ottieni un file 30 giorni di prova gratuita (Si apre in una nuova scheda) E potrai accedere a tutti Amazon Prime Day 2022 affronta fitness e salute (Si apre in una nuova scheda).

Le migliori offerte di Amazon Prime Day per Apple Watch

Le migliori offerte di Amazon Prime Day Garmin

Le migliori offerte Fitbit per Amazon Prime Day

Altre offerte per fitness tracker

Per ulteriori informazioni, controlla il nostro sito Web Amazon Prime Day Health Deals 2022.