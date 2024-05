Offerte giornaliere: Dead Space, Octopath Traveller II e UNDER NIGHT IN-BIRTH II [Sys:Celes]

Buona festa della mamma! Questa domenica, tutti i tipi di esclusive sono ora disponibili presso rivenditori che potresti non conoscere! Abbiamo raccolto le migliori offerte in giochi, tecnologia e altro ancora per rendere la tua domenica il più rilassante possibile. Le migliori offerte di domenica 12 maggio includono Like a Dragon: Infinite Wealth, Octopath Traveller II, Dead Cells: Return to Castlevania Edition, Dead Space, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition e altro ancora.

Risparmia fino al 60% su Like Dragon: Infinite Wealth

Come un drago: ricchezza infinita – PlayStation 4 0 Come un drago: ricchezza infinita – PlayStation 5 0

Like a Dragon: Infinite Wealth è l’ultimo titolo della lunga serie di giochi di ruolo. Kiryu Kazama ritorna dopo gli eventi di Yakuza: Like a Dragon, collaborando con Ichiban Kasuga per un’avventura selvaggia che non dimenticherai presto. Anche se dovresti assolutamente provare a giocare la serie in ordine, Like a Dragon: Infinite Wealth può anche essere giocato e apprezzato da solo.

Octopath Traveller II per $ 24,99

Octopath Traveler II – PlayStation 4 0

Octopath Traveler II è stato uno dei giochi di ruolo più importanti del 2023. Questa versione HD-2D presenta otto personaggi diversi e descrive una storia ampliata raccontata dal punto di vista di questi personaggi. Ogni viaggiatore ha abilità uniche, creando un’esperienza nuova ed emozionante con ogni storia. È un gioco di ruolo da non perdere, soprattutto per questo prezzo. Puoi anche ottenere un aggiornamento gratuito per PS5.

Acquista il remake di Dead Space per $ 24,99

Dead Space è stato lanciato lo scorso gennaio e questo è un buon momento per iniziare il gioco se non l’hai già fatto. Questo remake presenta un uso impressionante della tecnologia e un sistema di combattimento completamente moderno. Particolare attenzione è stata prestata al suono, con la tecnologia audio 3D utilizzata per un’esperienza coinvolgente. Puoi aspettarti molta eccitazione e orrore mentre cerchi di sfuggire alla nave arenata. L’ASG Ishimura non è mai stato così bello e terrificante.

Star Wars Jedi: Survivor per $ 27,99

Star Wars Jedi: Survivor – PlayStation 5 0 Star Wars Jedi: Survivor – Serie Xbox 1

Star Wars Jedi: Survivor è disponibile su Best Buy per soli $ 27,99, che è uno dei prezzi più bassi che abbiamo visto da tempo. Il film è ambientato dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order, dove Cal Kestis è diventato un potente Jedi, viaggiando attraverso la galassia per mantenere la pace. Con nuove abilità della Forza, spade laser e opzioni di combattimento corpo a corpo, Survivor è un eccellente seguito e un titolo che ogni fan di Star Wars dovrebbe provare.

Risparmia il 75% sulle bizzarre avventure di JoJo: All Star Battle R

Le bizzarre avventure di JoJo: All Star Battle R – PlayStation 4 0 Le bizzarre avventure di JoJo: All Star Battle R – PlayStation 5 0 Le bizzarre avventure di JoJo: All Star Battle R – Xbox 0

Le bizzarre avventure di Jojo: All Star Battle R è un eccellente gioco di combattimento che copre l’intera serie JoJo. Oltre 50 personaggi giocabili, con DLC tra cui Rudol Von Stroheim, Leone Abbacchio, Yuya Fungami e altri. Se sei un fan della serie anime o manga, All Star Battle R è un ottimo titolo che ti piacerà moltissimo, soprattutto per pochi dollari.

Grandi risparmi su Dead Cells: Return to Castlevania Edition

Dead Sales: Ritorno a Castlevania – Edizione Castlevania – PlayStation 4 0 Dead Sales: Edizione Ritorno a Castlevania – PlayStation 5 0 Dead Cells: Edizione Ritorno a Castlevania – Nintendo Switch READ La nuova perdita di Apple rivela la sorpresa del lancio di iPhone 14 0

Se sei un fan dei roguelite e non hai ancora provato Dead Cells, non perdere questa offerta. Questo pacchetto include Dead Cells e i quattro DLC originali, nonché il DLC Return to Castlevania. Il DLC RTC include personaggi familiari di Castlevania come Richter e Alucard e presenta 14 nuove armi, 3 combattimenti contro i boss, 20 costumi e 51 brani musicali.

Sotto la notte del parto II [Sys:Celes] Per $ 39,99

Sotto la notte del parto II [Sys:Celes] – PlayStation 5 0 Sotto la notte del parto II [Sys:Celes] – PlayStation 4 0 Sotto la notte del parto II [Sys:Celes] -Nintendo Interruttore 0

Sotto la notte del parto II [Sys:Celes] è il tanto atteso seguito di UNDER NIGHT IN-BIRTH, con nuovi personaggi, abilità e altro ancora! UNI2 presenta 24 diversi personaggi giocabili tra cui scegliere, ciascuno raffigurato in uno splendido stile pixel art. Se sei un principiante, puoi scegliere di scegliere input semplici per ridurre al minimo e rendere le combo un gioco da ragazzi!

The Witcher 3: Wild Hunt – Edizione completa per $ 20

The Witcher 3: Wild Hunt – Edizione completa – Serie Xbox 2

Walmart ha The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition per $ 20 in questo momento. Questo titolo è la versione ampliata e definitiva dell’enorme gioco di ruolo, con grafica, tempi di caricamento e texture migliorati per la serie Xbox

Tekken 8 per $ 49,99

Tekken 8 (PS5) 2 Tekken 8 (XSX) 0

Tekken 8 è l’ultimo importante gioco di combattimento rilasciato per l’attuale generazione di console. Ci sono già più di 32 personaggi giocabili, che sono molto più di titoli come Street Fighter 6 o Mortal Kombat 1. Le modalità online sono di gran lunga superiori ai loro predecessori, con un buon netcode e molti modi diversi di giocare. Nella nostra recensione del 10/9, abbiamo affermato che Tekken 8 è una “straordinaria novità nella lunga serie”.

Nintendo Switch OLED, $ 314,99

OLED per Nintendo Switch 1

Woot ha attualmente il modello OLED Nintendo Switch Joy-Con bianco per $ 314,99. Se non hai ancora acquistato una console Switch, il modello OLED è quello che dovresti mirare ad acquistare. Con uno straordinario display OLED, i giochi su Switch appaiono e sembrano realistici. Inoltre, il nuovo cavalletto rielaborato rende il funzionamento di questo dispositivo molto più semplice in modalità da tavolo.

CRKD Nitro Deck con borsa per il trasporto per $ 59,99

CRKD Nitro Deck Edizione limitata con custodia per il trasporto 0

Il CRKD Nitro Deck è l’accessorio perfetto per Nintendo Switch. Questo pacchetto include sia il CRKD Nitro Deck che una custodia per il trasporto per soli $ 59,99, con sei colori disponibili! Basta inserire il controller nel Nitro Deck, che fornisce quindi una presa comoda e una sensazione confortevole attorno al sistema. Di gran lunga, la caratteristica migliore di questo accessorio sono le levette con effetto Hall, che assicurano che la levetta non vada alla deriva. Questo è facilmente uno dei migliori accessori per Nintendo Switch che puoi acquistare.