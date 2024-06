Ogni anno Marte viene colpito da centinaia di rocce spaziali grandi quanto un pallone da basket

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie su scoperte affascinanti, scoperte scientifiche e altro ancora.





CNN

—



Secondo una nuova ricerca, centinaia di rocce spaziali grandi quanto un pallone da basket si schiantano su Marte ogni anno, lasciando crateri da impatto e rimbombi in tutto il Pianeta Rosso.

I pianificatori delle missioni potrebbero utilizzare le esposizioni registrate nei dati raccolti dalla missione NASA, ormai in pensione, per aiutarli a decidere dove far atterrare le future missioni robotiche e gli astronauti sul Pianeta Rosso.

La missione INSIDE della NASA si è conclusa quando il lander stazionario ha fallito una battaglia Accumulo di polvere marziana sui suoi pannelli solari nel dicembre 2022, ma la ricchezza di dati raccolti dalla sonda sta ancora alimentando nuove ricerche.

Il lander ha effettuato la prima misurazione sismica su Marte e il sensore è stato in grado di rilevare onde sismiche a migliaia di chilometri di distanza dalla posizione di InSight su Elysium Planicia, una dolce pianura a nord dell’equatore del pianeta.

Durante la sua permanenza su Marte, InSight ha utilizzato il suo sismometro per rilevarne più di 1.300 Vibrazioni di MarteCiò avviene quando la pressione e il calore provocano la rottura della superficie di Marte.

Ma InSight ha anche catturato prove di meteoriti che hanno colpito Marte.

I meteoriti sono rocce spaziali NASA. Mentre sono nello spazio vengono chiamati meteoriti e quando attraversano l’atmosfera della Terra o di altri pianeti vengono chiamati meteoriti.

NASA/JPL-Caltech/Università dell’Arizona Il Mars Reconnaissance Orbiter della NASA ha catturato l’immagine dell’impatto di un meteorite che è stata successivamente collegata a un evento sismico rilevato dal lander Inside dell’agenzia. Questo cratere è stato creato il 27 maggio 2020.

Gli scienziati si sono chiesti perché non siano stati rilevati ulteriori impatti su Marte, dato che il pianeta si trova vicino alla fascia principale degli asteroidi del nostro sistema solare, dove molte rocce spaziali colpirebbero la superficie marziana. L’atmosfera marziana ha uno spessore pari solo all’1% di quella terrestre, il che significa che la maggior parte dei meteoriti la attraversa senza disintegrarsi.

Un meteorite ha colpito l’atmosfera marziana il 5 settembre 2021, per poi esplodere in almeno tre pezzi. Ognuno lascia un solco Sulla superficie del Pianeta Rosso. Era l’inizio.

A partire dal 2021, i ricercatori hanno analizzato i dati di InSight e hanno scoperto che le rocce spaziali stanno bombardando Marte più spesso di quanto si pensasse in precedenza, da due a dieci volte di più rispetto alle stime precedenti, secondo un nuovo studio pubblicato venerdì sulla rivista. Progressi scientifici.

“Marte è geologicamente più attivo di quanto pensassimo, il che ha implicazioni sull’età e sull’evoluzione della superficie del pianeta”, ha detto in una nota Ingrid Tauber, professore associato di Scienze della Terra, ambientali e planetarie alla Brown University. . “I nostri risultati si basano sul piccolo numero di esempi che abbiamo, ma la stima dell’attuale tasso di impatto indica che il pianeta viene colpito più spesso rispetto all’utilizzo delle sole immagini”.

Dai dati di InSight, il team ha identificato otto nuovi crateri da impatto creati da meteoriti che orbitavano in precedenza attorno al pianeta. Secondo lo studio, sei crateri erano situati vicino al sito di atterraggio di InSight e due impatti più distanti sono stati i più grandi rilevati dagli scienziati che osservavano il Pianeta Rosso.

NASA/JPL-Caltech/Università dell’Arizona L’orbiter ha rilevato l’impatto di un meteorite il 18 febbraio 2021. InSight ha monitorato il segnale sismico di quell’evento.

I due impatti principali hanno lasciato crateri grandi quanto campi da calcio e si sono verificati a 97 giorni di distanza l’uno dall’altro.

“Ci aspettiamo che un impatto di questa portata si verifichi una volta ogni due decenni, forse anche una volta nella vita, ma ce ne sono due a più di 90 giorni di distanza”, ha detto Tauber. “Potrebbe essere una coincidenza pazzesca, ma c’è una possibilità davvero piccola che sia una coincidenza. Più probabilmente, i due grandi impatti sono correlati, o il tasso di impatto per Marte è molto più alto di quanto pensassimo.

Il team ha confrontato i dati raccolti da InSight con i dati rilevati dal Mars Reconnaissance Orbiter della NASA, punto zero degli impatti. Le immagini prima e dopo hanno aiutato il team a confermare gli otto crateri. InSight potrebbe aver registrato più impatti durante la sua missione e il team prevede di continuare a esaminare i dati e cercare prove orbitali di nuovi crateri.

“Gli impatti planetari si verificano continuamente in tutto il sistema solare”, ha affermato Tauber. “Siamo interessati a studiarlo su Marte perché possiamo confrontare ciò che sta accadendo su Marte con ciò che sta accadendo sulla Terra. È importante per comprendere il nostro sistema solare, cosa c’è dentro e come la popolazione influenza i corpi nel nostro sistema solare – sia per la Terra e storicamente per altri pianeti.” Pericoli anche per i pianeti.

Un articolo complementare pubblicato venerdì sulla rivista Comunicazione naturaleInSight ha anche analizzato gli eventi sismici registrati da InSight per determinare l’impatto quasi quotidiano di asteroidi delle dimensioni di un pallone da basket su Marte.

Secondo lo studio, ogni anno tra i 280 e i 360 asteroidi colpiscono il Pianeta Rosso e lasciano crateri da impatto larghi fino a 8 metri. Gli autori dello studio hanno affermato che i crateri più grandi, che misurano 30 metri di lunghezza, si verificano circa una volta al mese.

“Questo tasso è cinque volte superiore a quello stimato dalle sole immagini orbitali”, ha affermato in una dichiarazione la dott.ssa Geraldine Genhausern, professoressa associata di sismologia e geodinamica all’ETH di Zurigo, Svizzera, co-autrice dello studio.

Analizzando gli eventi sismici rilevati dai meteoriti, il team ha identificato circa 80 marsupiali registrati da InSight come probabilmente causati da impatti. Tremori marziani a seguito dell’impatto di un meteorite Si verifica con maggiore frequenza e ha una durata più breve rispetto ad altri fenomeni causati dall’attività sotterranea.

NASA/JPL-Caltech/Università dell’Arizona I dati di InSight sono stati confrontati con le fotografie degli orbiter di un cratere da impatto scattate il 30 agosto 2021, per determinare quando e dove si verificano gli attacchi meteorici sul Pianeta Rosso.

“I nuovi crateri si vedono meglio su terreni pianeggianti e polverosi dove risaltano davvero, e questo tipo di terreno costituisce meno della metà della superficie marziana”, ha detto Genhausern. “Tuttavia, il sensibile sismometro Insite può sentire ogni impatto nel raggio d’azione dei lander.”

I dati sismici di piccoli movimenti del suolo su Marte sono il modo più diretto per capire quanti impatti si verificano su Marte, hanno detto i ricercatori.

“Utilizzando i dati sismici per comprendere meglio la frequenza con cui i meteoriti colpiscono Marte e come questi impatti ne modificano la superficie, possiamo iniziare a mettere insieme una cronologia della storia geologica e dell’evoluzione del pianeta rosso”, ha affermato la co-autrice dello studio, la dott.ssa Natalia Wojcicka. Professore associato di geoscienze e ingegneria presso l’Imperial College di Londra in una dichiarazione. “Puoi pensarlo come una sorta di ‘orologio cosmico’ che ci aiuta a tracciare la superficie di Marte e di altri pianeti del sistema solare più in basso.”