Ogni elefante ha il proprio nome, suggerisce lo studio

Altri animali inclusi Delfini E Pappagalli, è stato scoperto che gli scienziati si chiamano tra loro con “nomi”. Ma spesso sono imitazioni di suoni prodotti da altre persone. Questo è diverso dal modo in cui gli esseri umani creano i nomi: ad esempio, se il tuo nome è John, potresti non inventare quel nome a causa della tua tendenza a dire “John” più e più volte. Ma gli elefanti africani, dice il Dr. Pardo e i suoi colleghi sostengono che potrebbero essere i primi animali non umani a cui è stato dimostrato che si chiamano tra loro con nomi basati su suoni astratti comprensibili agli esseri umani.

Sebbene la scoperta sia preliminare, il dottor Barto ha affermato che gli elefanti che si chiamano tra loro con suoni arbitrari potrebbero essere significativi perché gli esseri umani assegnano suoni arbitrari agli oggetti, “per comunicare su cose che non emettono alcun suono coerente”. Espande davvero la portata delle cose di cui possiamo parlare. È troppo presto per dire che gli elefanti possano avere nomi per altri oggetti, ma il modo in cui si chiamano a vicenda apre questa possibilità.

Caitlin O’Connell-Rodwell, biologa acustica della Harvard Medical School, ha descritto lo studio come un “punto di svolta”.

“Solo di recente, con l’intelligenza artificiale e gli strumenti di apprendimento automatico, questo tipo di analisi è diventato possibile”, ha affermato il dott. O’Connell-Rodwell. L’argomentazione dello studio a favore di una comunicazione così sofisticata negli elefanti “ha perfettamente senso quando si cerca di sparpagliarsi per cercare cibo e si ha bisogno di una comunicazione specifica”, ha detto.