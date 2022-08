OK Google, portami una Coca-Cola: gigantesche dimostrazioni AI di robot per il recupero delle bibite

MOUNTAIN VIEW, CA, 16 agosto (Reuters) – Alphabet Inc (GOOGL.O) Google sta combinando gli occhi e le braccia dei robot fisici e le conoscenze e le capacità di conversazione dei robot di chat virtuali per aiutare i suoi dipendenti a recuperare facilmente bibite e patatine dalle sale relax.

Mostrati ai giornalisti la scorsa settimana, i camerieri meccanici incarnano una svolta nell’intelligenza artificiale che sta aprendo la strada a robot multiuso facili da controllare come quelli che svolgono attività individuali e organizzate come passare l’aspirapolvere o fare la guardia.

I bot di Google non sono pronti per la vendita. Eseguono alcune dozzine di semplici azioni e l’azienda non le ha ancora incluse con la funzione di chiamata “OK, Google” familiare ai consumatori.

Mentre Google afferma che cerca di svilupparsi in modo responsabile, l’adozione potrebbe eventualmente interrompersi a causa di preoccupazioni come la trasformazione dei robot in macchine di monitoraggio o l’essere dotati di una tecnologia di chat in grado di fornire risposte abusive, come Meta Platforms Inc. (META.O) Altri hanno sofferto negli ultimi anni.

Microsoft Corporation (MSFT.O) e Amazon.com Inc (AMZN.O) Conducono ricerche comparabili sulla robotica.

Il ricercatore di Google Fei Xia accetta una lattina di Coca-Cola da un robot durante una dimostrazione della tecnologia di intelligenza artificiale nella piccola cucina dell'azienda a Mountain View, California, USA, 11 agosto 2022.

“Ci vorrà del tempo prima di poter comprendere veramente l’impatto commerciale diretto”, ha affermato Vincent Vanhoek, direttore senior della ricerca sulla robotica presso Google.

Quando gli è stato chiesto di aiutare a ripulire la fuoriuscita, il bot di Google si rende conto che afferrare una spugna è una risposta perseguibile che ha più senso di una scusa per aver combinato il pasticcio.

I robot interpretano i comandi vocali in modo naturale, valutano le possibili azioni rispetto alle loro capacità e pianificano passaggi più piccoli per evadere l’ordine.

La serie è resa possibile infondendo ai robot una tecnologia linguistica che assorbe il mondo da Wikipedia, dai social media e da altre pagine web. Google ha affermato che un’intelligenza artificiale simile costituisce la base di chatbot o assistenti virtuali, ma che non è stata applicata in larga misura ai robot prima.

Ha rivelato lo sforzo in un documento di ricerca di aprile. L’incorporazione di un linguaggio più complesso nell’IA ha da allora aumentato il successo dei comandi dei robot al 74% dal 61%, secondo il blog dell’azienda martedì.

La sussidiaria di Alphabet Everyday Robots sta progettando i robot, che per ora rimarranno limitati agli spuntini dei dipendenti.

