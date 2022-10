‘Oldies but Goodies’: il vecchio DJ Art Labo muore, 97 anni

Palm Springs, California – È morto Art Laboe, il DJ pionieristico a cui è stato attribuito il merito di aver contribuito a porre fine alla segregazione nel sud della California. Aveva 97 anni.

Joanna Moronis, portavoce della società di produzione di Laboe, la Dart Entertainment, ha detto che Laboe è morto venerdì sera dopo aver contratto la polmonite.

L’ultimo spettacolo di Laboe è stato prodotto la scorsa settimana ed è andato in onda domenica sera.

Laboe è accreditato di aver contribuito a porre fine alla segregazione nel sud della California organizzando DJ dal vivo in ristoranti che attirano bianchi, neri e latini che ballavano rock and roll e hanno scioccato una generazione più anziana che ascoltava ancora Frank Sinatra e la musica della Big Band.

Labo è anche accreditato di aver coniato la frase “roba vecchia, ma roba buona”. Nel 1957 fondò la Original Sound Record Company, Inc. E nel 1958 pubblicò la compilation “Oldies But Goodies: Vol.1”, che rimase nella Top 100 di Billboard per 183 settimane.

In seguito ha sviluppato un forte seguito tra i messicani americani per aver ospitato “The Art Laboe Connection Show”. La sua voce baritonale chiamava gli ascoltatori per chiedere dedizione e chiedeva una canzone d’amore rock and roll degli anni ’50 o una melodia rhythm and blues di Alicia Keys.

Le sue trasmissioni hanno offerto alle famiglie dei propri cari incarcerati, in particolare, una piattaforma per parlare ai loro parenti dedicando canzoni e inviando messaggi e aggiornamenti sinceri. Gli ospiti della California e dell’Arizona invieranno i propri regali e chiederanno a Laboe aggiornamenti dai letti.

È un ruolo che Labo ha detto di essere orgoglioso di interpretare.

“Non giudico”, ha detto Labo in un’intervista del 2018 con l’Associated Press nel suo studio di Palm Springs. “Io amo le persone.”

Raccontava spesso la storia di una donna che è venuta in studio in modo che suo figlio potesse dire a suo padre, che stava scontando una pena per un crimine violento, “Papà, ti amo”.

“Era la prima volta che sentiva la voce di suo figlio”, ha detto Labo. “E quell’uomo crudele dal naso ostinato scoppiò in lacrime.”

Anthony Macias, professore di studi etnici all’Università della California, Riverside, ha affermato che la musica suonata da Lapu va di pari passo con le dediche che rafforzano i messaggi. Ad esempio, canzoni come Little Anthony & The Imperials “Sono fuori (guardando dentro)” e “Non lasciare che nessuno ti abbandoni” della guerra parlavano di perseveranza e desiderio di essere accettati.

Nato a Salt Lake City da una famiglia armeno-americana, Labo è cresciuto durante la Grande Depressione in una famiglia mormone gestita da una madre single. Sua sorella gli mandò la sua prima radio quando aveva otto anni. Le voci e le storie che uscivano da lui lo coprivano.

E da allora non l’ho più lasciato”, ha detto Labo.

Si trasferì in California, frequentò la Stanford University e prestò servizio nella Marina degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale. Alla fine, ha ottenuto un lavoro come presentatore radiofonico al KSAN di San Francisco e ha adottato il nome Art Laboe dopo che il suo capo gli ha suggerito di prendere il cognome della segretaria per sembrare più americano.

Quando gli Stati Uniti entrarono nella seconda guerra mondiale, Labo prestò servizio nella Marina. In seguito è tornato nell’area della California meridionale, ma il proprietario di una stazione radio ha detto all’aspirante annunciatore radiofonico che avrebbe dovuto invece lavorare per diventare un “personaggio radiofonico”. Come DJ per KXLA a Los Angeles, Laboe ha acquistato tempo alla stazione e ha ospitato spettacoli di musica dal vivo durante la notte da auto al coperto dove ha incontrato Rockabilly Underground e R & b musicisti. “Ho la mia ricerca interiore”, ha detto Labo.

Laboe divenne presto uno dei primi DJ a suonare R & B e Rock-n-Roll in California. Gli ascoltatori adolescenti hanno presto riconosciuto la voce di Labo nella nascente scena rock ‘n’ roll. Nel 1956, LaBoy aveva dato uno spettacolo pomeridiano ed era diventato il miglior programma radiofonico della città. Le auto si sono accalcate su Sunset Boulevard dove Laboe ha mandato in onda il suo spettacolo e gli inserzionisti sono entrati per vedere un po’ dell’azione.

Quando Elvis Presley è arrivato a Hollywood, Labo è stato uno dei pochi a ottenere un’intervista con la nuova star del rockabilly.

La scena che Laboe ha contribuito a creare in California è diventata una delle più diversificate del paese. Luoghi come l’American Legion Stadium di El Monte hanno trasmesso gran parte della musica di Laboe trasmessa nel suo programma radiofonico, dando vita a una nuova sottocultura giovanile.

Laboe ha mantenuto un forte seguito nel corso degli anni ed è diventato un promotore del rock ‘n’ roll vecchio stile che non è mai svanito dai vecchi fan messicano-americani. C’è una mostra permanente dei contributi di Laboe al Rock and Roll Hall of Fame Museum di Cleveland.

Nel 2015, KHHT-FM (92.3) di iHeartMedia ha abbandonato il vecchio programma Laboe dopo che la stazione è passata improvvisamente a un formato hip-hop, scatenando proteste rabbiose a Los Angeles. “Senza Art Laboe, sono così solo che posso piangere”, ha scritto l’editorialista Adam Fine. Nello stesso anno, Labo tornò alle onde radio di Los Angeles su un’altra stazione.

Lalo Alcaraz, fumettista e scrittore co-televisivo cresciuto ascoltando Art Laboe a San Diego, ha affermato che il DJ ha mantenuto un forte seguito tra i messicani americani per generazioni perché ha sempre suonato insieme artisti latini, bianchi e neri nei suoi spettacoli. Alcaraz ha detto che Labo non ha giudicato i suoi ascoltatori che hanno chiesto regali per i propri cari in prigione.

“Questo è qualcuno che ha dato voce ai più umili di noi attraverso la musica”, ha detto Alcaraz. “Ci siamo messi insieme. Ecco perché gli siamo andati dietro.”

Generazioni di fan latini hanno assistito ai concerti sponsorizzati da Laboe per ascoltare artisti del calibro di Smokey Robinson, The Spinners o Sunny, ha affermato Alex Nogales, presidente e CEO della National Hispanic Media Alliance con sede a Los Angeles. e Sunliner.

“Vedo questi ragazzi dall’aspetto davvero duro tra la folla. Voglio dire, sembrano intimidatori”, ha detto Nogales. “Poi l’arte viene fuori e si sciolgono. Lo adorano.”