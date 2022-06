Ole Miss ha vinto uno dei suoi primi titoli mondiali di college maschili dopo una vittoria per 10-3 sull’Oklahoma nella partita di apertura delle finali

OMAHA, Neb. L’Ole Miss, una delle ultime quattro squadre invitate al campionato di baseball NCAA, è a una sola vittoria dall’essere l’ultima squadra in piedi.

Il Mississippi ha sconfitto l’Oklahoma 10-3 Nella prima gara per le finali del college maschile su tre, forte di una vittoria di un braccio inaspettato: il lanciatore di rilievo Jack Dougherty. Il secondo anno di Collierville, Tennessee, è stato costretto a servire come rookie perché gli 1-2 ace della squadra sono stati usati nella corsa del Mississippi per questa serie di campionati. Right ha risposto con la sua uscita più lunga della stagione: cinque round di baseball perfetto prima di lasciare la collina al sesto con un vantaggio di 4-1 e le regole caricate senza controllo. Il suo sollievo è arrivato tramite lo studente della New Right Mason Nichols, che ha colpito cinque dei sette battitori che ha affrontato in due round d’azione e ha rinunciato a un solo round e ha caricato Dougherty.

I lanciatori Triple Ole Miss – Dougherty e Nichols e il secondo studente Josh Malitz – hanno goduto di un solido cuscino all’inizio, poiché i loro compagni battitori hanno segnato due round in cima al primo e ne hanno aggiunto uno in più sia nel secondo che nel terzo round. Gli ultimi di questi sono fuori dalla mazza del primo anno ed esordiente del quinto anno di Oxford, Mississippi, il campione folk Tim Elko, che ha sbattuto il suo 24esimo homer della stagione, il 4 più notevole sul tabellone, che è stato i primi quattro -outing per qualsiasi mix MCWS dal 2009.

Quando i compagni di squadra TJ McCants, Calvin Harris e Justin Bench hanno portato i loro compagni di squadra consecutivi all’ottavo posto – la prima squadra a farlo dalla LSU nel 1998 – il punteggio era 8-2 e la partita era praticamente finita.

L’Oklahoma ha perso un’occasione per quella che sembrava una grave mancata corrispondenza sulla carta, mandando l’asso Jake Bennett nel mucchio con una settimana di riposo, non essendo presente dalla partita inaugurale dei Sooners contro il Texas A&M il 17 giugno. Ora, Ole Miss avrà il secondo rookie Hunter Elliott e il suo perfetto record post-stagione sulla collina domenica pomeriggio con la possibilità di vincere il titolo in una pausa di cinque giorni. Se la partita 3 dovesse diventare necessaria lunedì, l’asso dei Rebels Dylan DeLucia dovrebbe essere disponibile per almeno un po’ di azione dopo il finale grintoso di giovedì pomeriggio che ha spinto la Ole Miss in finale.

L’Università del Mississippi separa per una vittoria non solo il suo primo titolo MCWS, ma anche il suo secondo campionato nazionale riconosciuto dalla NCAA in qualsiasi sport collegiale. La squadra di golf femminile ha vinto il suo primo scudetto solo un anno fa. La scuola ha effettivamente detenuto tre titoli nazionali di calcio dal 1958 al 1960, ma nessuno di questi titoli è stato premiato dall’Associated Press o dai sondaggi degli allenatori.