Ole Miss vs Kentucky Pronostico, Anteprima del gioco, Linee, Come guardare

Pronostici Ole Miss vs Kentucky, anteprima del gioco, come guardare. Quinta settimana, sabato 1 ottobre

Ole Miss vs Kentucky Come guardare

Data: sabato 1 ottobre

Tempo di gioco: 12:00 ET

Luogo: Foot Hemingway Stadium, Oxford, MS

Come guardare: ESPN

Record: Ole Miss (4-0), Kentucky (4-0)

Riepilogo: sopravvalutato, sottovalutato, cosa significa tutto questo

Anteprima del gioco Ole Miss vs Kentucky

Perché vince il Kentucky?

I gatti selvatici hanno riavuto il loro uomo.

Sono riusciti ad arrivare al 4-0 senza alcun gioco in corsa, ma Will Leavis gioca come il quarterback professionista che è, tiene la difesa e…

2,4 yard per trasporto per la 123a partita a terra classificata nel paese. La situazione sta per cambiare con il ritorno di Chris Rodriguez dopo aver saltato il primo mese a causa di un problema fuori dal campo.

1.379 yard, nove touchdown l’anno scorso avrebbero alimentato la palla subito contro una difesa di Ole Miss che era migliore, ma si è spostata per 262 yard in una lotta molto serrata 35-27 contro Tulsa.

Dai a Rodriguez un po’ di tempo per rimettersi in forma, ma se può farlo qualsiasi cosaLevis esploderà.

Perché vince Ole Miss

Anche l’offesa di Ole Miss può funzionare un po’.

La mossa USC QB Jaxson Dart è stata solida, ma è il gioco di terra che ha preso possesso nel corso del primo mese con SEC-Best 281 yard a partita con un ottimo giro.

Il Kentucky è forte contro la corsa e dovrebbe impedire al Dart di decollare, ma deve fare i conti con un attacco di passaggio per la prima volta in tutta la stagione.

I Rebels faranno quello che fanno sul campo, ma fintanto che Dart sarà in grado di raggiungere il 60% e aumentare la terza sconfitta, metterà fuori gioco il Regno Unito.

C’è poca pressione generata dalla corsa in corsia di Wildcat, la linea offensiva illumina Levis e…

Cosa accadrà

No, davvero, il Kentucky può gestire un gioco a scorrimento?

Niente contro Anthony Richardson, ma deve ancora arrivare con la sua costanza: il Regno Unito ha escogitato la top six selezione necessaria per battere la Florida.

No, davvero, la Ole Miss può gestire un attacco al suolo?

Georgia Tech non conta davvero e il Tulsa Day della scorsa settimana è stato un po’ preoccupante.

Entrambe le squadre cercheranno di controllare il tempo, ed entrambe le squadre faranno quello che fanno quando attaccano, ma…

La difesa della Ole Miss, per quanto raffinata possa essere, non arriverà troppo tardi.

UK Back Domain lo farà.

Pronostico Ole Miss vs Kentucky, linea

Kentucky 30, Ole Miss 26

Carattere: Ole Miss -6.5, o/u: 54.5

Confidenza ATS di 5:2

Deve vedere la valutazione di Ole Miss vs Kentucky (su 5): 4

