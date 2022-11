Oleg Zubkov ruba procioni e altri animali dallo zoo di Kherson

Commenta questa storia Sospensione

L’esercito russo si è guadagnato la reputazione di saccheggiare l’Ucraina, portando con sé lavatrici, elettronica, manufatti culturali e persino le ossa della cara dell’imperatrice Caterina II. Ma l’ultimo furto – tra cui sette procioni, due lupi, un pavone, un lama e un asino dello zoo di Kherson – è entrato nel mondo della farsa.

Uno zoo privato in Crimea, il Taigan Lion Park, di proprietà di Oleg Zubkov, lo ha filmato mentre afferrava i procioni per la coda e li lanciava nelle gabbie in un video di YouTube intitolato “Siamo a Kherson. Oleg Zubkov caccia i procioni a mani nude!!! “

Il video, che non era disponibile domenica, mostrava due dei suoi aiutanti che tenevano in mano un lama in un’auto traballante e senza finestrini mentre un cane abbaiava nelle vicinanze. Un altro video caricato domenica Mostra due lupi Che ha detto proviene dallo zoo di Kherson scaricalo Nello zoo di Crimea, dove due canali televisivi russi hanno filmato l’evento. L’ha definita “evacuazione temporanea”.

“Sarà molto meglio per i lupi qui: un vasto territorio, il sole della Crimea e inoltre, dopo la quarantena, avranno un maschio”, ha detto Zubkov. “Vivere qui era il loro sogno”, ha affermato nei commenti ai media russi su YouTube.

Ha detto che gli animali, compresi eventuali cuccioli di lupo, sarebbero stati riportati dopo che la Russia avesse rioccupato Kherson.

Questa è una missione umanitaria per noi. Questi animali non hanno alcun valore animale per noi. Abbiamo lupi nostri. Abbiamo 75 procioni. “Possiamo fare la carne di procione in scatola”, ha detto prima di ridacchiare, in quello che sembrava essere uno scherzo imbarazzante. “Scusa. Ma seriamente, abbiamo molti procioni, ma abbiamo preso questi animali per tenerli in vita e in modo che la gente di Kherson sia felice di vederli di nuovo in vita. Gli animali sono in buone mani”. READ Il monarca saudita è stato ricoverato in ospedale per una colonscopia

Il ministero della Difesa ucraino ha pubblicato uno dei video e ha avvertito di ritorsioni per il furto del procione.

Gli occupanti hanno rubato tutto a Kherson: dipinti dalle gallerie d’arte, antichità dai musei, manoscritti storici dalle biblioteche. Ma il loro bottino più prezioso era il procione che avevano rubato a uno zoo. Ruba un procione e muori. pic.twitter.com/1mqBrrKjHQ Difesa dell’Ucraina (Difesa U) 13 novembre 2022

Le forze ucraine hanno ripreso la strategica città meridionale la scorsa settimana dopo il ritiro russo. Kherson è stata una delle prime grandi città a cadere a causa della massiccia invasione del Cremlino iniziata a febbraio. La modifica è gradita Festa in piazza Dopo mesi di occupazione russa.

La rimozione degli animali è stata ampiamente riportata dai media russi ed è stata descritta come un piccolo punto luminoso in un’immagine cupa. È venuto alla luce quando la poetessa e blogger nazionalista russa Anna Dolgareva si è vantata su Telegram che “l’unica buona notizia” sulla resa di Mosca a Kherson era che la sua amica era riuscita a “rubare un procione” dallo zoo di Kherson.

“Non riporteremo indietro il procione”, ha detto Dolgareva. “Ritorneremo Kherson.”

Ha detto che era stato creato il canale Raccoon Telegram, Raccoon di Kherson.

L’attivista animalista ucraino Oleksandr Todorchuk ha confermato la notizia su Facebook.

Zubkov, che si fa chiamare l’Uomo Leone, è stato condannato per negligenza dopo che una delle sue tigri ha morso il dito di un bambino di un anno nel settembre 2021. È stato condannato a due anni e tre mesi di prigione e ha scontato due mesi. Il 27 ottobre il Tribunale dell’Occupazione ha ribaltato la sentenza e poco dopo lo ha rilasciato a condizione che non lasciasse la zona. Zubkov ha detto che il leader nominato dal Cremlino in Crimea, Sergei Aksionov, è intervenuto per assicurarsi che potesse recarsi a Kherson per prendere gli animali. READ Il presidente indonesiano afferma che Putin e Xi parteciperanno al vertice del G20, in un confronto con Biden

Il mese scorso, il leader designato dell’amministrazione russa a Kherson, Vladimir Saldo, ha affermato che la Russia ha prelevato le ossa di Grigory Potemkin dalla sua tomba a Kherson. Potemkin, una figura militare russa del 18° secolo, annesse la Crimea, fondò la città, governò le terre imperiali russe nella regione e creò la flotta del Mar Nero. Fu anche famoso come amante dell’imperatrice Caterina II, conosciuta come Caterina la Grande.

Funzionari ucraini hanno accusato la Russia di aver trasportato bambini disabili da Kherson alla Crimea e alla Russia, oltre a aver fatto prigionieri di guerra. I canali dei media locali indipendenti trasmettono video di autobus, camion dei pompieri, attrezzature edili e persino un treno in miniatura con vagoni per bambini, tutti cacciati da Kherson nei giorni prima che Mosca si arrendesse alla città.

L’amministrazione nominata dal Kherson State Kremlin ha anche rimosso centinaia di preziose opere d’arte e icone dal Kherson Museum of Art, ha svuotato la mostra dal 31 ottobre al 3 novembre e ha portato le opere, avvolte in stracci e imballate in furgoni, al Crimea prima della Russia. Kherson si arrende, secondo il personale del museo su Facebook Posta Il 4 novembre.

Lo chiamano “evacuazione”. Nella nostra lingua, il post diceva che si trattava di “bottino”. Opere successive sono apparse nel Museo Centrale di Tvrida nella città di Simferopol in Crimea. Polizia di Cherson annunciare Un’indagine penale su furto d’affari, anche se si concentra sulla stabilità della città recentemente restaurata.

La polizia ha anche riferito che le forze russe hanno rubato quattro auto ufficiali da un centro medico, computer ospedalieri, medicine, auto civili, barche e armi da caccia. READ Russia e Ucraina stanno gareggiando per prepararsi a una battaglia decisiva nel Donbass

Funzionari ucraini hanno accusato la Russia di aver saccheggiato e danneggiato centinaia di istituzioni culturali ucraine durante la guerra.