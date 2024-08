Olimpiadi di Parigi 2024: i fotografi guardiani ai Giochi – Saggio fotografico | Olimpiadi di Parigi 2024

UNDopo le Olimpiadi di Tokyo colpite dal Covid, Parigi 2024 ha visto il ritorno degli stadi e delle cabine dei fotografi gremiti. Dei 1.578 fotografi accreditati, tre dovevano coprire le partite per The Guardian e The Observer.

Come descriverei le riprese delle Olimpiadi a Parigi? Molto semplicemente: “È fantastico, è fantastico”. Erano giochi straordinari, un incantevole mix di eventi straordinari che si svolgevano nei posti più incredibili. Posso perdonare la metropolitana di Parigi per non avere scale mobili, il che significa che trasportare tutta la mia attrezzatura è stato un compito piuttosto arduo, dato che il fotografo si godeva tutto ovunque. A volte sembrava troppo, perché volevo essere ovunque contemporaneamente, spingendomi al limite per mostrare le immagini. Dopo le ultime due deludenti Olimpiadi estive, questi Giochi sono tornati al tipo di Olimpiadi che il CIO voleva e di cui aveva bisogno. E per come ha funzionato, gli organizzatori hanno fatto del loro meglio per assicurarsi che fosse un piacere visivo. Alla fine, nonostante tutti gli atleti straordinari che hanno compiuto cose straordinarie, la vera star dei Giochi è stata la città stessa.

La corridore afghana Kimia Yousefi mostra un messaggio sul retro del suo badge con la scritta “Istruzione, sport e i nostri diritti” dopo aver gareggiato nel turno preliminare di 100 metri (in alto a sinistra). La Torre Eiffel viene mostrata durante uno spettacolo di luci durante la cerimonia di apertura (in alto a destra). Immagine del corridore svizzero Robin Godel sul suo cavallo Grandeur de Lully riflessa nella Menagerie Pool durante le gare equestri di sci di fondo al Palazzo di Versailles (sotto).

La francese Manon Abethe Brunette celebra la sua vittoria sulla coreana Sabine Choi prima di vincere la medaglia d’oro nella competizione individuale femminile di scherma (in alto a sinistra), e Ramiro Moura Romero del Refugee Team, che vive e si allena in Gran Bretagna, festeggia con il pubblico dopo aver completato con successo il suo ultimo sollevamento nella competizione di sollevamento pesi 102 kg (in alto a destra).

Tom Daley riceve un bacio dal collega subacqueo britannico Noah Williams dopo aver vinto medaglie d’argento nella gara di tuffi sincronizzati da 10 metri (sopra) e da Gavin Boettger del Team USA nei preliminari di skateboard nel parco maschile (sotto).

Fermin Lopez indica lo stemma sulla sua maglietta mentre la Spagna festeggia il quinto gol negli ultimi minuti dei tempi supplementari nella partita per la medaglia d’oro contro la Francia (in alto a sinistra) Il presidente Macron asciuga le lacrime dal volto della francese Romain Decaux dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella competizione femminile di judo da 78 pesi kg (in alto a destra), Armand Duplantis della Svezia corre lungo la passerella nel tentativo di battere il record mondiale nella finale di salto con l’asta maschile (in basso).

Iman Khalif dell’Algeria accetta la sua medaglia d’oro durante la cerimonia d’onore dopo la finale di boxe femminile da 66 kg (sopra). Simone Biles si esibisce sulle barre irregolari durante la finale di ginnastica a squadre femminile in cui gli Stati Uniti hanno vinto l’oro (in basso a sinistra) Kieran Riley della Gran Bretagna esegue un trucco durante la sua prestazione vincitrice della medaglia d’argento nella finale di stile libero maschile.

Novak Djokovic è stato sopraffatto dall’emozione quando ha vinto l’oro olimpico vincendo su Carlos Alcaraz nella finale del singolare maschile di tennis (sopra), mentre i concorrenti della gara di kayak femminile si tuffano in acqua dalla scogliera all’inizio della partita dei quarti di finale allo stadio balneare di Vers-sur-Marne (sotto).

Fotografo raramente eventi sportivi, ma avendo seguito le Olimpiadi di Londra nel 2012, sapevo più o meno cosa mi aspettava a Parigi nelle due settimane e mezzo successive: un programma brutale di fotografare atleti sconosciuti che partecipavano a sport di cui sapevo poco o nulla, all’interno. luoghi esotici e complessi disseminati in una città arsa dalla calura estiva. Inizio anticipato, fine tardi, nessun giorno di riposo, editing infinito, doppi backup giornalieri, logistica complicata e pianificazione del viaggio. Per non parlare delle continue battaglie per pubblicare il mio lavoro in competizione con i più grandi fotografi sportivi del mondo… Tuttavia, di fronte a tutte queste lotte e sfide (come sapevo che sarebbero state), fotografare i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stata un’esperienza esaltante, emozionante e di affermazione della vita.

Grazie a Dio sono arrivato a Parigi con l’Eurostar giovedì, perché venerdì mattina i manifestanti avevano organizzato un attacco coordinato appiccando fuoco alle linee ferroviarie del paese, portandole quasi al blocco. Quindi, la prima tappa del mio viaggio alle Olimpiadi è stata la caotica Montparnasse per scattare foto di poveri parigini e turisti abbandonati.

Sotto il sole cocente ho visto quella che all’epoca pensavo fosse la prima medaglia d’oro vinta dal Team UK (poiché era appena stata vinta un’altra medaglia d’oro negli sport equestri) grazie a Tom Pidcock che ha strappato la medaglia al francese all’ultimo giro Victor Koretzky nella gara di mountain bike a Elancourt Hill, alla periferia di Parigi. Il mio corpo si è sciolto per metà gara mentre affronto il traguardo con gli anelli olimpici sullo sfondo, aspettando questo scatto.

Non ero particolarmente entusiasta di remare, ma questo si è rivelato essere il mio miglior giorno ai Giochi. Sono sceso dalla pista e ho trovato un buon punto di osservazione sugli spalti (a differenza del punto fotografico ufficiale in riva al fiume) per vedere non solo il traguardo della gara, ma anche i corridori che festeggiano o crollano (o entrambi) sul marciapiede davanti a me.

Era il mio secondo tentativo di fotografare Simone Biles, un’atleta che sembrava aver attirato l’attenzione del mondo alla Bercy Arena di Parigi per le sue incredibili esibizioni acrobatiche, grazie ad eserciti di fotografi in lizza per i primi posti e che inviavano le loro immagini alle agenzie di stampa di tutto il mondo. il mondo.

Il giorno successivo, sono tornato di nuovo al Percy (ero stato lì cinque volte alla fine dei Giochi, più che altrove) per guardare Bryony Paige del Team GB vincere l’oro e godermi alcuni dei colpi di scena, delle svolte e delle lunghe esposizioni durante il turno di qualificazione. Più tardi quella sera c’è stata una gita alla Torre Eiffel per fotografare la squadra maschile di beach volley da un punto di osservazione molto alto.

Ho potuto mettermi in una posa in piscina (di solito riservata ai fotografi delle agenzie) a La Défense di Parigi per vedere l’americana Katie Ledecky vincere la sua quarta medaglia d’oro consecutiva negli 800 metri stile libero femminili (12 anni dopo aver vinto la sua prima a Londra 2012). . Avere pose in piscina cambia tutto, consentendo una funzione in linea retta per fotografare i nuotatori frontalmente mentre sguazzano lungo la corsia. Questa foto è stata scattata al culmine della gara quando l’acqua della piscina era molto ferma, creando una cupola d’acqua simile a un campo di forza che si raccoglieva intorno alla sua testa mentre veniva spinta in avanti dal bordo della piscina.

Ho viaggiato fino al Golf National, solo per fotografare Tommy Fleetwood che colpiva la palla dal primo tee nell’ultimo giorno del golf singolare maschile, quando era a un colpo dal vantaggio. Posizionato sul pendio dietro il primo tee, ho utilizzato un monopiede per guadagnare più altezza e fotografare la folla che circondava il tee.

Questa foto è stata scattata con lo sguardo del fotografo che faceva parte della composizione, ma a causa del layout della pagina è stata ritagliata quando la foto è stata utilizzata sul giornale. Ed eccolo qui, in tutto il suo splendore!

Le eptatlete Anna Hall degli Stati Uniti (in alto) e Katrina Johnson Thompson della Gran Bretagna (in alto a sinistra) gareggiano nel giavellotto dell’eptathlon femminile, Talia Brooks degli Stati Uniti gareggia nel salto in lungo (in alto a destra) e Johnson Thompson gareggia (sotto) nella gara del lancio del peso, dove ha stabilito il record personale.

Questo è stato per me il momento clou delle Olimpiadi di Parigi. Ho fatto del mio meglio per procurarmi un biglietto per la Bercy Arena per la finale di basket maschile Francia-USA (era un evento a pagamento molto richiesto e la priorità era data ai fotografi francesi e americani). Una volta dentro, sono riuscito a spostarmi dal mio posto designato per la stampa al tavolo (nemmeno la cabina per le foto), prima sugli spalti, poi sul campo di gioco e infine, nel quarto quarto, al miglior posto per le foto su l’intero campo (che era stato appena lasciato libero da un fotografo NBA per il basket). Tutto questo dopo che sabato mattina mi è stato comunicato che non avevo ricevuto il biglietto previsto per la partita attraverso i canali normali. Il duro lavoro è stato davvero ripagato quando ho scattato questa foto della superstar LeBron James che dondolava a canestro, dopo una schiacciata, proprio di fronte a me.

David Bowie una volta disse, da creativo: “Quando non riesci a sentire i tuoi piedi che toccano il fondo, stai per fare qualcosa di emozionante”. È così che mi sono sentito quando The Guardian mi ha chiesto se potevo coprire la mia prima competizione olimpica. Sono un fotografo di ritratti e saggi, quindi per me questo è stato il finale definitivo. Avrei potuto farmi prendere dal panico, ma il team mi ha rassicurato e ho continuato a fotografare la performance del Team GB a Versailles, il canto del cigno di Andy Murray al Roland Garros, la prima medaglia d’oro irlandese nella ginnastica, nonché scalatori, tuffatori e ballerini di break che sfidavano la gravità. Penso che il momento più caro per me siano stati i 10.000 metri maschili allo Stade de France, sentire il ruggito del pubblico mentre svoltavano verso l’ultimo giro, e nel profondo dei miei ricordi da adolescente di correre quella linea retta che sarebbe finita alla fine . Coprire le Olimpiadi è stata una maratona e sono orgoglioso di aver corso insieme a tanti altri fotografi di talento.

Turisti e parigini sono usciti per assistere alla cerimonia di apertura, ma hanno scoperto che senza i biglietti non sarebbero riusciti ad arrivare alla Senna e avrebbero potuto guardare lo spettacolo solo su grandi schermi. L’umore variava dalla delusione alla rabbia, e alcuni di loro cercarono di mantenere la calma.

Il duo britannico Andy Murray e Dan Evans festeggiano, e Murray firma autografi, dopo la vittoria nell’epica partita del secondo turno nel doppio maschile contro il duo belga Sander Jelley e Goran Vliegen.

Il pugile cinese di Taipei Lin Yu-ting, due volte campione del mondo, si dirige sul ring per un incontro contro Turdibekova Sitora dell’Uzbekistan. Come l’algerina Khelif, l’International Boxing Association ha squalificato Lin dal campionato mondiale femminile lo scorso anno, dopo aver affermato che le due pugili non avevano superato test di genere non specificati.

I concorrenti si inchinano nella fase finale dei 10.000 metri maschili; Dopo la gara, Adrian Wildschut del Sud Africa indica il tabellone segnapunti per mostrare all’atleta americano Grant Fisher che ha appena vinto una medaglia di bronzo.

Park Tae-joon della Corea del Sud si riprende da un calcio del francese Cyrian Ravet prima di vincere i quarti di finale di taekwondo maschile da 58 kg (in alto a sinistra); Lo storico Grand Palace ha ospitato le finali di Taekwondo; L’iraniano Nahid Kianchandan riceve le condoglianze dopo la sua sconfitta contro il sudcoreano Kim Yoo In nell’incontro per la medaglia d’oro dei 57 kg (sotto).

Il B-Boy Danny Dunne della Francia (in alto) e il B-Boy Jeffro degli Stati Uniti (in alto a sinistra) si esibiscono durante le partite di campionato supplementari a Place de la Concorde.

Erin MacNeice (in alto a destra) e Janja Jarnbret (in basso) del Team UK gareggiano nelle finali femminili di arrampicata su roccia dove la slovena ha vinto l’oro.

Ed Alcock lo rappresenta Agenzia fotografica MYOP con sede a Parigi.