Ondata di caldo: gli europei occidentali appassiscono all’inizio dell’estate, aumentando i timori del cambiamento climatico

Anche il Royal Ascot Racecourse di alta qualità del Regno Unito ha visto un raro cambiamento nel protocollo: agli ospiti è stato permesso di togliersi i cappelli e le giacche non appena i reali sono passati.

“Evita la sovraesposizione al sole, idrata e prenditi cura dei più vulnerabili in modo che non soffrano di colpi di calore”, ha consigliato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez sulla desertificazione durante un evento a Madrid.

Una lobby agricola ha affermato che parti del nord Italia perderebbero metà della loro produzione agricola a causa della siccità, mettendo in pericolo l’irrigazione poiché laghi e fiumi iniziano a scorrere pericolosamente.

La Federazione delle società di servizi pubblici italiani, Utilitalia, questa settimana ha avvertito che il fiume più lungo del Paese, il Po, sta vivendo la peggiore siccità degli ultimi 70 anni, causando il completo prosciugamento di molte parti del vasto corso d’acqua settentrionale.

L’ondata di caldo ha messo sotto pressione i sistemi energetici poiché la domanda di aria condizionata rischia di aumentare i prezzi e aumentare la sfida di creare scorte per proteggere la Russia da ulteriori tagli alle forniture di gas.

‘Dannoso per la salute’

In Francia, il dipartimento della Gironda intorno a Bordeaux ha vietato gli spettacoli pubblici, compresi i concerti e i luoghi al chiuso senza aria condizionata, ha affermato un funzionario locale.

“Ora tutti sono a rischio di problemi di salute”, ha detto a France Blue Radio il prefetto della Gironda Fabien Pucio.

Le temperature in molte parti della Francia hanno raggiunto i 40 gradi Celsius da giovedì di quest’anno e dovrebbero raggiungere il picco sabato, salendo a 41-42 gradi Celsius. La temperatura record notturna di giugno è stata di 26,8 gradi Celsius a Tarascon, nel sud della Francia.

Quattordici dipartimenti amministrativi erano in allerta rossa e ai bambini delle scuole è stato consigliato di rimanere a casa in queste aree. I limiti di velocità sono stati ridotti in molte aree intorno a Parigi per controllare le emissioni di scarico e creare fumi nocivi.

Venerdì è stato il giorno più caldo dell’anno in Gran Bretagna, con temperature che superavano i 32 gradi Celsius in alcune parti del sud-est.

Parchi, piscine e spiagge erano gremiti e dopo due anni di controllo dell’epidemia molti si sono goduti una giornata di divertimento e libertà, alcuni preoccupati.

“Vengo da Cipro, e ora piove a Cipro… Sto bollendo qui, quindi qualcosa deve cambiare. Lo studente Charlie Uxel visita Brighton, a sud di Londra.

“Ci divertiamo ora, ma alla lunga possiamo sacrificarci”.

I paesi mediterranei sono sempre più preoccupati per come il cambiamento climatico influenzerà le loro economie e mezzi di sussistenza.

“La penisola iberica è sempre più arida e il flusso dei nostri fiumi è sempre più lento”, ha affermato Sanchez, il leader spagnolo.

I vigili del fuoco sono impegnati a spegnere gli incendi in molte parti della Spagna, con la Catalogna nella Spagna orientale e Zamora vicino al confine occidentale del Portogallo che sono le più colpite.

A Zamora, da 8.500 a 9.500 ettari sono stati ridotti in cenere.

La nuvola di aria calda ha lasciato il Portogallo venerdì, dove le temperature non erano così alte come in altri paesi europei, con Lisbona che probabilmente raggiungerà i 27 gradi Celsius.

Tuttavia, l’agenzia meteorologica portoghese IPMA ha riferito che maggio è stato il mese più caldo degli ultimi 92 anni. Ha avvertito che la maggior parte delle aree è stata colpita dalla grave siccità.

I bacini idrici del Portogallo hanno livelli d’acqua bassi, con il più colpito, la diga di Broura, pieno solo del 15%.