Ondata di caldo in Europa: il Regno Unito vede il terzo giorno più caldo di sempre, gli incendi infuriano in Francia e Spagna

diffondere il fuoco attraverso La prefettura locale ha dichiarato lunedì sera che 27.000 acri nella provincia francese della Gironda sud-occidentale hanno costretto 32.000 persone a evacuare.

La vicina città di Cazaux ha registrato lunedì 42,4 gradi Celsius (108,3 gradi Fahrenheit), la temperatura più alta che ha visto da quando la sua stazione meteorologica è stata aperta per la prima volta più di 100 anni fa nel 1921, secondo il servizio meteorologico nazionale francese Météo France.

Ha aggiunto che anche le principali città della Francia occidentale, come Nantes e Brest, hanno stabilito nuovi record di temperatura.

A Finistere, sulla costa atlantica del Paese, gli incendi sono stati segnalati per la prima volta lunedì pomeriggio. Meno di otto ore dopo, l’incendio ha devastato più di 700 acri di terra, portando all’evacuazione di diversi villaggi.

In Spagna, domenica gli incendi hanno inghiottito la regione centrale di Castiglia e Leon, nonché la regione settentrionale della Galizia, Lo ha riferito Reuters . L’incendio ha anche costretto le Ferrovie dello Stato a sospendere il servizio tra Madrid e la Galizia.

Più di 70.000 ettari di terra sono stati distrutti in Spagna a causa degli incendi quest’anno, ha detto lunedì il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. “Settantamila ettari, per darvi un’idea, quasi il doppio della media dell’ultimo decennio”, ha detto.

Lunedì il Carlos III Health Institute del paese ha stimato il numero totale di decessi in più di 510 decessi legati all’ondata di caldo nel paese, sulla base di calcoli statistici delle morti in eccesso.

In centinaia sono morti anche nel vicino Portogallo, dove l’aumento delle temperature ha esacerbato una grave siccità.

Sabato, il ministero della Salute portoghese ha dichiarato che 659 anziani erano morti nei sette giorni precedenti.

Una coppia di anziani è morta lunedì dopo che il loro veicolo si è ribaltato mentre sfuggiva agli incendi nel nord del Portogallo, ha riferito la stazione ufficiale RTP del paese.

In totale, si ritiene che più di 1.100 persone siano morte a causa dell’ondata di caldo in corso nell’Europa meridionale.

intensità di picco

L’ondata di caldo dovrebbe esplodere vertice all’inizio di questa settimana.

Mentre l’ondata di caldo si sposta in tutto il paese, si prevede che la capitale francese, Parigi, raggiungerà i 39°C (102,2°F) martedì.

Nel Regno Unito – con temperature che lunedì hanno raggiunto i 38,1 gradi a Santon Downham, nell’Inghilterra orientale, rendendolo il terzo giorno più caldo mai registrato – i funzionari hanno avvertito che le cose potrebbero peggiorare.

Martedì dovrebbe essere più caldo, secondo Penelope Endersby, amministratore delegato del Met Office.

“Domani vediamo davvero una possibilità di 40 gradi in più e temperature ancora più alte”, ha detto lunedì Endersby alla radio della BBC.

“Forse superiore a quello, 41 non è fuori dalle carte. Abbiamo circa 43 nella forma, ma speriamo che non sia così alto”.

In Francia, martedì l’ondata di caldo dovrebbe allontanarsi dalla parte occidentale del Paese, dirigendosi invece verso il centro e la parte orientale, compresa Parigi.

Martedì il Royal Meteorological Institute (KMI/IRM) del Belgio ha emesso un avviso meteorologico “codice rosso” per il caldo in due province, prevedendo temperature fino a 40 gradi Celsius a ovest e sud-ovest.

“A temperature molto elevate saranno necessari alcuni accorgimenti: bere regolarmente, indossare abiti leggeri, trascorrere la giornata in ambienti più freschi, monitorare regolarmente la propria salute, mangiare cibi facilmente digeribili (e in porzioni più piccole), tenere chiuse porte e finestre e i residenti hanno avvertito Da che “anche gli animali domestici hanno bisogno di cure extra”.

Affrontare la siccità

Quasi la metà della terra d’Europa, Regno Unito compreso, è “a rischio” di siccità, affermano i ricercatori della Commissione dell’Unione Europea. Egli ha detto Lunedi.

Il Centro comune di ricerca ha evidenziato che la siccità in gran parte dell’Europa è “critica” poiché “la mancanza di precipitazioni in inverno e in primavera… è stata esacerbata dalle prime ondate di caldo di maggio e giugno”.

Secondo il rapporto, l’approvvigionamento idrico potrebbe essere “a rischio” nei prossimi mesi.

Parlando alla CNN lunedì, il professore dell’Università di Oxford Myles Allen ha avvertito che tali ondate di calore saranno inevitabili se l’umanità non ridurrà presto le emissioni di carbonio.

“Questa non è una nuova normalità perché siamo solo in una tendenza verso temperature più elevate che mai”, ha detto Allen alla CNN lunedì.

La soluzione, ha affermato, è portare un cambiamento completo nel settore energetico. Ha aggiunto che è improbabile che le singole aziende cambino unilateralmente i loro modelli di business a causa dei timori di perdere competitività con i concorrenti.

“Deve essere una regolamentazione a livello di settore”, ha affermato Allen.